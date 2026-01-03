Colombia

Expresidente Álvaro Uribe celebró la captura del dictador Nicolás Maduro, tras ofensiva estadounidense en Caracas: “Legítima defensa”

El expresidente colombiano aplaudió el operativo militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump. También criticó al Gobierno Petro

La intervención de Estados Unidos
La intervención de Estados Unidos resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro - crédito Marco Bello/Reuters

Los líderes políticos de América Latina madrugaron este sábado 3 de enero de 2026 para reaccionar a la captura de la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, luego de una intervención militar con bombardeos en varios puntos de Caracas.

Uno de los principales opositores del chavismo en su Gobierno y, desde luego, de la dictadura de Maduro, es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se pronunció apenas se notificó la captura de Maduro y su esposa tras el ataque.

En su perfil de X, el exmandatario celebró la acción defensiva de los Estados Unidos y afirmó que se trató de un acto “legítimo”.

Textualmente dijo: "Estados Unidos actuó en legítima defensa. No se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos; se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos".

También aseguró que el régimen en Venezuela, ha tenido una fuerte influencia en Colombia, y comentó que “ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo”, en referencia al Gobierno del actual presidente, Gustavo Petro.

