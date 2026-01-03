Expertos en asuntos internacionales analizan las implicaciones que tendría en Colombia la captura del dictador Maduro: “Vamos a ver ataques”

Colombia tendrá que enfrentar implicaciones políticas tras la caída de Nicolás Maduro - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

La captura de Nicolás Maduro, la cabeza del régimen de Venezuela, en la madrugada del 3 de enero de 2026, significa un punto de inflexión para la política latinoamericana y especialmente para Colombia.

En la academia colombiana ya se adelantan análisis de toda la coyuntura internacional y estos efectos en Colombia, especialmente, por la negativa visible que ha sostenido el Gobierno de Gustavo Petro contra la intervención de Estados Unidos en el país vecino.

Infobae Colombia habló con dos docentes universitarios que explican el panorama nacional y las repercusiones que podrían desplegarse en Colombia, frente a la coyuntura actual.

Qué va a pasar en la frontera con Venezuela

El profesor Víctor Mijares, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, afirmó en diálogo con este medio que las consecuencias están en una “fase prematura”, pese a que las autoridades colombianas prevén, por ejemplo, una movilización migratoria.

“Las fuerzas militares colombianas están actuando de forma responsable al proteger la frontera que es, obviamente, muy porosa, Están previendo acciones violentas por parte de grupos criminales, binacionales y transnacionales como el ELN, por ejemplo. El gobierno, políticamente, lo quiere convertir en un mensaje de contención, de alguna supuesta ola migratoria, pero creo que esa ola migratoria, hasta el momento, no está dando señales de que se vaya a producir”, explicó.

Aseguró que, por el contrario, “pareciera haber algún tipo de interés creciente por parte de la diáspora venezolana de volver, pero eso todavía está en una fase muy prematura como para poder decir algo contundente con respecto a eso”, dijo.

Qué implicaciones políticas y electorales habría en Colombia

En cuanto al escenario político, que estuvo acentuado por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump con advertencias al gobierno colombiano —como “Gustavo Petro mejor que se cuide el trasero”, Mijares señaló que “vamos a ver sobre todo ataques de carácter verbal, de mucha diplomacia de micrófono y desde luego mucha munición para la oposición al candidato de Gustavo Petro, Iván Cepeda por la cercanía que ellos han tenido y que tienen ideológicamente y también políticamente con el chavismo”.

El académico anticipó que lo que busca Washington, más allá de realizar ataques en Colombia es que considerar la posibilidad de que actores estadounidenses busquen influir directamente en la campaña electoral de Colombia.

“—A Petro y a Iván Cepeda, su cercanía con el chavismo— les va a pasar la cuenta de coro y seguramente vamos a ver mensajes como el que vimos de Trump, seguramente escritos por Marco Rubio, en donde se ha planteado el apoyo a un candidato en Honduras en detrimento de otros candidatos, es decir, involucramiento directo en la campaña", dijo el experto.

“Es posible que esto lo veamos en este año 2026 y no necesariamente acciones militares de esta naturaleza. Yo creo que no es ni conveniente ni es lo que está sobre el papel, porque adicionalmente, el propio Marco Rubio ha dicho que las instituciones, sobre todo militares y gobiernos locales de Colombia están cooperando con los Estados Unidos de forma rutinaria, que el único problema es el curioso caso de Gustavo Petro”, detalló.

Qué tan posible es una intervención estadounidense en Colombia

Consultado sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia, el profesor descartó este escenario.

“Posible son muchas cosas. ¿Probable? Muy, muy poco probable. Yo no le daría a esto ni un uno por ciento de probabilidad”, afirmó.

Explicó que no existen condiciones institucionales ni interés estratégico por parte de Washington para involucrarse en una operación de gran envergadura en territorio colombiano, especialmente cuando el foco se encuentra en Venezuela y los vínculos con las instituciones democráticas colombianas se mantienen sólidos.

El reconocido académico confirmó que Colombia cuenta con “muy buenos aliados”, de manera que “no hay ningún tipo de interés por parte de Estados Unidos involucrarse en una operación de gran envergadura en Colombia”, ya que están en medio de una operación en Venezuela y al parecer “van a llegar para quedarse y quieren motorizar una transición”.

De manera que los norteamericanos “mal harían estratégicamente ampliando el frente de batalla hacia Colombia”.

Mientras tanto, el profesor Jorge Munevar, politólogo y analista internacional de la Universidad EAN, agregó en diálogo con este medio que el escenario alcanza los ámbitos político, social y militar en el contexto geopolítico

Para Munevar, la acción contra Maduro representa una reafirmación de la histórica doctrina Monroe por parte de Estados Unidos.

“Se hace realidad el restablecimiento de la doctrina Monroe por parte de los Estados Unidos”, expresó el experto, que advirtió sobre el rompimiento de principios internacionales “de las Naciones Unidas y la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.

Así debería actuar Petro

Por su parte, el profesor Munevar comentó que “el presidente Petro debe ser muy prudente ante sus declaraciones y posiciones para no ser blanco de la política militar de los Estados Unidos”, sostuvo .

Además, indicó que la justificación utilizada por la Casa Blanca para la detención de Maduro es la lucha contra el narcotráfico, lo que sitúa a Colombia en el centro del debate internacional, dado su papel como mayor productor de cocaína.

“La excusa del gobierno de Trump es la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, debemos reconocer que Colombia es el mayor productor de cocaína y deja al presidente Petro con una narrativa peligrosa y con posibles consecuencias para el gobierno o para la nación colombiana”, explicó.

El politólogo destacó que la captura de Maduro no implica la caída inmediata del régimen chavista. Dijo que es pertinente desmantelar toda la estructura de poder y advierte sobre la permanencia de otras figuras clave.