Colombia

El colibrí más bello del mundo es colombiano: así es la especie única que habita los páramos de los Andes centrales

El colibrí Chivito del Nevado del Ruiz es una especie exclusiva que habita en zonas de alta montaña, principalmente en el complejo volcánico y áreas cercanas, donde las condiciones de frío y niebla son constantes

Guardar
El colibrí más bello del
El colibrí más bello del mundo fue declarado como una especie presente en Colombia - crédito @oswaldoaves/X

La reciente mención del Chivito del Nevado del Ruiz como el colibrí más bello del mundo volvió a centrar la atención en Colombia como territorio de especies únicas.

Este reconocimiento puso en primer plano a un ave endémica que solo se encuentra en zonas específicas de alta montaña del país y que ha sido objeto de estudios científicos y registros fotográficos debido a sus características físicas y a su limitada distribución.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ave, conocida científicamente como Oxypogon stuebelii es exclusiva de Colombia. Su presencia se restringe a los Andes centrales, particularmente al Nevado del Ruiz y áreas cercanas, donde habita ecosistemas de páramo y subpáramo. En estos territorios, marcados por bajas temperaturas y niebla constante, el colibrí desarrolla su ciclo de vida en estrecha relación con la vegetación propia de la alta montaña.

El Chivito del Nevado del Ruiz se ha convertido en un referente de la biodiversidad colombiana debido a que no existe registro de la especie en otros países. Su adaptación a condiciones extremas y su dependencia de ecosistemas específicos hacen que su estudio y conservación sean de interés para investigadores y organizaciones ambientales.

Rasgos distintivos y entorno natural

Vive en ecosistemas de páramo,
Vive en ecosistemas de páramo, subpáramo y bosques enanos de alta montaña - crédito iNaturalist

Esta especie llama la atención por sus colores brillantes, una cresta visible y una barba de tonalidad morada. De acuerdo con un estudio publicado por Nigel J. Collar y Paul Salaman, el colibrí tiene un tamaño que oscila entre los 11 y 12 centímetros. En esa investigación, los autores analizaron aspectos relacionados con su taxonomía y estado de conservación.

Los investigadores explicaron que “está confinado a hábitats montanos, específicamente al páramo, subpáramo y ecotonos de bosques enanos adyacentes, y tiene una fuerte asociación con los ‘frailejones’”. Estas plantas pertenecen a la subtribu Espeletiinae, un grupo endémico de los páramos altoandinos de Venezuela, Colombia y el extremo norte de Ecuador, donde son localmente abundantes.

El vínculo entre el colibrí y los frailejones es relevante dentro de estos ecosistemas, ya que dichas plantas hacen parte del paisaje dominante de los páramos y cumplen un papel importante en la oferta de recursos para diversas especies. El ave utiliza estos espacios para alimentarse y desplazarse dentro de su hábitat natural.

En relación con las diferencias entre machos y hembras, Collar y Salaman señalaron que “las hembras se diferencian entre sí principalmente por poseer los mismos patrones en la cola que los machos de sus respectivos taxones, aunque la cresta es menos prominente y la barba menos marcada”. Agregaron que todas las hembras del género presentan las partes inferiores en una mezcla de blanco con un marrón verdoso oscuro y mate, con variaciones leves entre individuos.

Distribución limitada y estado poblacional

Mantiene una fuerte asociación con
Mantiene una fuerte asociación con los frailejones del género Espeletiinae - crédito @oswaldoaves/X

El colibrí Chivito del Nevado del Ruiz se encuentra principalmente en alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su distribución geográfica es reducida y se concentra en ecosistemas de alta montaña, lo que limita la expansión de la especie a otros territorios.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Iucn) clasificó a esta ave como una especie “vulnerable”. Esta categoría responde, entre otros factores, a la extensión limitada de su hábitat y a las amenazas que enfrentan los ecosistemas de páramo en Colombia.

Según datos de BirdLife International, la población estimada del colibrí Chivito del Nevado del Ruiz se sitúa entre 250 y 1.000 individuos en edad madura. Esta cifra refleja la baja densidad poblacional de la especie y su concentración en áreas específicas de los Andes centrales.

La principal amenaza identificada para el ave es la degradación de los páramos, ecosistemas que son fundamentales para la regulación hídrica y climática. La transformación de estos territorios afecta de manera directa la disponibilidad de recursos necesarios para la supervivencia del colibrí.

Registro fotográfico y difusión reciente

La degradación de los páramos es la principal amenaza para la especie - crédito @benjavalenzuelawallis/Instagram

En redes sociales, el fotógrafo Benjamin Valenzuela compartió su experiencia documentando al colibrí Chivito del Nevado del Ruiz. Para ello, ingresó al Parque Nacional Natural Los Nevados, uno de los escenarios donde se ha registrado la presencia de la especie.

Valenzuela relató que “fotografiarlo fue uno de los grandes objetivos de esta aventura, y lo logramos en la entrada del Parque Nacional Natural Los Nevados, en uno de los escenarios más sobrecogedores del país”. Indicó que las imágenes y los videos fueron capturados con una cámara Nikon Z8 y un lente de 180–600 mm, con la intención de registrar no solo al ave, sino también el entorno natural donde habita.

El colibrí Chivito del Nevado del Ruiz continúa siendo objeto de atención por parte de investigadores, fotógrafos y organizaciones ambientales, debido a su carácter endémico, su distribución restringida y su presencia en ecosistemas estratégicos de la alta montaña colombiana.

Temas Relacionados

Colibrí Chivito del Nevado del RuizColibrí más bello del mundoNevado del RuizAndes centralesConservación de avesEspecies vulnerablesParque Nacional Natural Los NevadosBiodiversidad colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Expertos en asuntos internacionales analizan las implicaciones que tendría en Colombia la captura del dictador Maduro: “Vamos a ver ataques”

La academia colombiana analiza los efectos regionales que se generarían tras la caída del dictador venezolano. Analistas destacan la presión internacional sobre Gustavo Petro

Expertos en asuntos internacionales analizan

Gobierno llevó a cabo dos consejos de seguridad por situación en Venezuela: “Proteger la democracia es proteger al presidente”

El Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo ataques en suelo venezolano y capturó al dictador Nicolás Maduro

Gobierno llevó a cabo dos

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Con varios clubes iniciando su pretemporada, siguen los movimientos en este periodo de transferencias para el campeonato del primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes

El impacto de la caída de Nicolás Maduro en los grupos armados colombianos y transnacionales

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque analizó el impacto inmediato que tendrá el ataque de Estados Unidos al vecino país

El impacto de la caída

Capturan a un hombre con 242 kilos de marihuana en la Autopista Norte de Medellín

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía luego de que los uniformados hallaran más de una docena de paquetes con la sustancia ilícita

Capturan a un hombre con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La relación entre las disidencias

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Feria de Manizales 2026: conozca

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 regresa con desfiles y grandes conciertos: fechas y programación completa

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La autocrítica de Iván Arboleda tras salir de Millonarios después de año y medio: “No hice nada”