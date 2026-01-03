Centro Democrático calificó al expresidente Juan Manuel Santos de “cínico y pusilánime” tras su postura frente a la captura de Nicolás Maduro

En un mensaje publicado en X, el partido calificó a Santos de “cínico y pusilánime” y defendió las acciones de la comunidad internacional contra el régimen venezolano - crédito Colprensa/Presidencia

El partido Centro Democrático reaccionó públicamente al mensaje emitido por el expresidente Juan Manuel Santos sobre la situación en Venezuela, en el que llamó a la mesura, al respeto del derecho internacional y a la búsqueda de salidas políticas legítimas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La colectividad, liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, rechazó el enfoque de Santos y lo señaló por, a su juicio, desconocer una elección previa en la que el pueblo venezolano ya habría manifestado su voluntad política.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el Centro Democrático cuestionó que Santos hablara de elecciones libres y participación ciudadana, mientras —según la colectividad— en Venezuela ya se habría producido una expresión electoral clara.

“El cínico y pusilánime Juan Manuel Santos habla hoy de ‘elecciones libres’ y ‘participación ciudadana’ cuando desconoce que en Venezuela ya hubo una elección en la que el pueblo se expresó con claridad a favor de Edmundo González y María Corina Machado”, aseguró el Centro Democrático.

El Centro Democrático afirmó que los precedentes peligrosos no provienen de la intervención internacional, sino de la complacencia frente a una dictadura - crédito @CeDemocratico/X

En el mismo mensaje, la colectividad sostuvo que los riesgos para la región no provienen de las acciones internacionales, sino de la actitud frente al régimen venezolano y agregó que “precedentes peligrosos no son las acciones de la comunidad internacional en defensa de la democracia, sino la complacencia frente a una dictadura que usurpa el poder, protege al narcotráfico y sirve de refugio a grupos armados que crecieron tras el acuerdo de La Habana”.

Además, el Centro Democrático aprovechó el pronunciamiento para reiterar su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando que “ha sido una barrera firme en el continente frente al castrochavismo, una ideología que ha devastado la democracia y las libertades en países como Cuba y Venezuela”. En ese mismo contexto, el partido incluyó referencias a la política interna colombiana y mencionó al presidente Gustavo Petro y a su candidato Cepeda como parte de un proyecto que, según la colectividad, busca perpetuar ideas contrarias a la democracia, comparables con las del régimen de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos.

Lo que planteó Juan Manuel Santos sobre Venezuela

El exmandatario señaló que la estabilidad regional depende del respeto a la soberanía de los Estados y del respaldo multilateral - crédito Carlos Ortega/EFE

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció previamente sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que advirtió que la región atraviesa un momento de “enorme trascendencia”. En su declaración, recordó que durante años el pueblo venezolano ha padecido una crisis humanitaria, política y económica, que atribuyó al cierre de los caminos democráticos y a la vulneración sistemática de derechos fundamentales por parte del régimen.

Santos señaló que, pese a ese contexto, cualquier proceso de transición debía regirse por principios claros para evitar mayores riesgos para la estabilidad regional. En su mensaje, hizo énfasis en la necesidad de respetar el derecho internacional, la soberanía de los Estados y las soluciones multilaterales como base para una estabilidad duradera en América Latina.

El exmandatario también afirmó que ninguna transición sería sostenible sin legitimidad democrática, garantías institucionales y respaldo de la comunidad internacional, y subrayó que el futuro de Venezuela debía construirse con elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional. En ese sentido, advirtió sobre la importancia de evitar acciones que pudieran abrir precedentes peligrosos o escalar las tensiones en la región, reiterando el compromiso de Colombia con la resolución de conflictos por la vía política.

Trump afirmó que la administración estadounidense sería transitoria y estaría orientada a garantizar una transición política controlada - crédito REUTERS

Las declaraciones cruzadas se produjeron poco antes de que Donald Trump afirmara, en una rueda de prensa realizada en la mañana del sábado 3 de enero, que Estados Unidos asumiría una tutela temporal sobre Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Según explicó, esta administración provisional sería el eje central de una transición política dirigida desde Washington, con el objetivo de evitar un vacío de poder y garantizar un proceso de relevo controlado.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa. Nos vamos a quedar y, en la práctica, lo vamos a administrar hasta que se produzca una transición correcta”, afirmó el mandatario estadounidense.