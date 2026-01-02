Petro reveló la zona en la que cayeron los lancheros que se arrojaron al mar por bombardeos de Estados Unidos: “Aviso a todos los gobiernos”

Petro reveló la zona en la que cayeron los lancheros que se arrojaron al mar por bombardeos de Estados Unidos - crédito Presidencia de Colombia/Video

El 30 de diciembre de 2025, el Comando Sur de Estados Unidos informó que, bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó “ataques cinéticos contra tres embarcaciones narcotraficantes que viajaban en convoy en aguas internacionales”. La entidad precisó que las lanchas eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas y habían sido detectadas por inteligencia militar tras transferirse narcóticos en ruta.

Según el Comando Sur, “tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones”.

Las fuerzas estadounidenses confirmaron otro “ataque cinético letal contra dos embarcaciones” del mismo tipo, resultando en la muerte de otros dos integrantes, para un total de cinco personas fallecidas en esa operación.

Las revelaciones de Petro sobre el bombardeo de Estados Unidos

Petro sostuvo que la zona exacta queda cerca a México - crédito @petrogustavo/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, alertó sobre un reciente operativo militar estadounidense en aguas del Caribe, al publicar una imagen que señala la zona exacta donde presuntamente fueron arrojados al mar los sobrevivientes de un ataque contra narcolanchas.

Según la foto, el bombardeo ocurrió en el mar Caribe, cerca a México.“Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar”, escribió en su cuenta de X.

El presidente de la República sostuvo que los datos fueron obtenidos por la fuerza naval que está dispuesta a colaborar - crédito @petrogustavo/X

Petro agregó que estos datos fueron obtenidos por “nuestra fuerza naval que está dispuesta a colaborar”.

Esta no es la primera vez que el gobernante de los colombianos se pronuncia por los ataques de Estados Unidos. En sus redes sociales habló sobre las operaciones militares del país norteamericano en el Pacífico Oriental, colocando en el centro del debate la expansión del narcotráfico y la implicación de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera entre Colombia y Venezuela.

A la par, advirtió sobre la magnitud de estos hechos, que no se limitan a incautaciones rutinarias, y subrayó las posibles repercusiones geopolíticas de las acciones estadounidenses que, según afirmó, generaron muertes y tensión en la región.

El primer mandatario también se refirió al ataque ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos, que cobró la vida de al menos dos personas. Petro mostró indignación ante la legitimación de este tipo de ataques en aguas internacionales por parte de fuerzas extranjeras, reiterando su rechazo a la práctica habitual de Washington en la zona.

Petro señaló que el ELN está consolidando su poder en territorio venezolano, donde controlan pistas clandestinas y cultivos de coca - crédito @petrogustavo/X

Incluso, señaló que los ataques estadounidenses no se dirigen únicamente contra lanchas que transportan cocaína, sino también contra otras embarcaciones que movilizan diferentes sustancias. Afirmó que existen indicios de ofensivas militares contra la guerrilla en territorio venezolano, lo cual, desde su perspectiva, plantea interrogantes sobre la soberanía y la seguridad de la región.

“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovechan la ubicación en el mar de Maracaibo. Es simplemente el ELN (sic)”, escribió Petro en X, atribuyendo al expresidente Donald Trump la orden de un bombardeo en Venezuela.

Gustavo Petro analizó el vínculo del ELN con el narcotráfico, especialmente en la zona fronteriza del Catatumbo, al noreste de Colombia. Según su apreciación, este grupo armado está participando activamente en la producción de cocaína y en el control de rutas clave para el transporte de drogas. El mandatario afirmó que el grupo armado facilita el tráfico hacia Venezuela, permitiendo la formación de un “nodo” en la zona de Maracaibo. “El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, declaró Petro, aludiendo a cómo la presencia guerrillera estaría favoreciendo el tránsito de drogas hacia territorio venezolano.