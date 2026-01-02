“Lluvia” de botellas y mesas como escudo: celebración de Año Nuevo en Jambaló, Cauca, terminó en disturbios

En desorden terminó fiesta de Año Nuevo en Jambaló, Cauca - crédito Hechos del día/Facebook

Durante la madrugada del viernes 2 de enero de 2026, una fiesta de Año Nuevo en el municipio de Jambaló, en el norte del Cauca, terminó en caos y desorden, poniendo en grave riesgo a decenas de asistentes.

El evento, que congregó a numerosos habitantes del municipio para recibir el año y continuar con la celebración hasta la madrugada del viernes, se vio interrumpido cuando varios participantes, afectados por el consumo de alcohol, protagonizaron disturbios que incluyó el lanzamiento de botellas, sillas y mesas.

Las escenas de pánico y descontrol obligaron a que muchas personas intentaran protegerse de los golpes usando mesas como escudos y huyeran del lugar sin que se observara un control efectivo que contuviera la situación.

De acuerdo con información preliminar recogida en el lugar, los hechos se originaron en medio del evento, desencadenando una estampida en la que los asistentes intentaron resguardarse ante la violencia. La falta de medidas de prevención y organización dejó expuestas graves deficiencias en la seguridad del evento, lo que generó alerta entre los habitantes y autoridades locales.

Aunque no se reportaron víctimas fatales, las autoridades confirmaron que adelantan investigaciones para esclarecer las causas y establecer responsabilidades sobre cómo un evento público alcanzó ese nivel de descontrol.

“Eso no es un caos, eso es la cultura que tiene el pueblo y ellos se gozan en sus fiestas despidiendo el año...noto que son muy felices...”; “Eso deberían de colocar guardias así como deja plata los borrachos” ; “Que licor tan bravo, convierte al colectivo en tragedia” ; “La gente copia, con que necesidad tiene de actuar de esa forma, no había motivos” ; “Por eso es mejor pasar en familia y no en esas revolturas de igual manera la borrachera es la misma y lo mejor en casa y no en la calle (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Hasta la redacción de esta nota, ni la Policía ni la Alcaldía de Jambaló ha entregado información oficial que determine si hubo personas heridas o afectadas por el desorden.

Accidente en estación de combustible de Jambaló dejó a 2.500 familias sin abastecimiento tras graves daños materiales

En las primeras horas de la mañana del 1 de enero de 2026, la estación de combustible de la Cooperativa Multiactiva, ubicada en la vereda Zumbico de Jambaló (Cauca), sufrió graves daños materiales tras registrarse un accidente que comprometió su operatividad indefinidamente.

De acuerdo con la información preliminar, un vehículo particular habría perdido el control e impactó contra los dispensadores de combustible de la estación, lo que generó una situación de emergencia y obligó a una rápida intervención de las autoridades en la zona. Al parecer, el siniestro vial no dejó víctimas que lamentar.

Ante la situación, integrantes del Cuerpo Voluntario de Bomberos y la Guardia Indígena de Jambaló acudieron de inmediato para asegurar el área, atender el accidente y prevenir riesgos adicionales para la comunidad, que depende de este punto de suministro.

Cabe señalar que la estación es la única fuente de abastecimiento de combustible para aproximadamente 2.500 familias de los municipios de Jambaló y Pitayó Silvia, que requieren este servicio para actividades de transporte, producción y atención de emergencias.

Representantes de la cooperativa y autoridades locales informaron que se mantiene activo el proceso de investigación para esclarecer las causas del accidente, evaluar el alcance de los daños y determinar el tiempo necesario para reanudar el servicio a la población.

Hasta el momento no se conoce un reporte actualizado que entregue mayores detalles sobre el estado de la estación y las medidas adoptadas para restablecer el suministro de combustible.