⁠“Es irracional”: María Fernanda Carrascal arremetió contra Galán por posible aumento de la tarifa de TransMilenio

El aumento es para garantizar la operación ininterrumpida y la sostenibilidad del sistema - crédito @TransMilenio/X

El sistema TransMilenio anunció un ajuste en la tarifa para los usuarios con el fin de cubrir costos. Según el gerente general (e) de la empresa, Pedro Mauricio Gutiérrez, la decisión de aumentar el precio del pasaje se debe, entre otras cosas, al incremento del salario mínimo para 2026, establecido por el Gobierno nacional.

La administración decretó un alza del 23% en el salario, lo que obligó a revisar las proyecciones iniciales de la empresa. Entonces, se determinó que la tarifa subirá $350 (alcanzando los $3.550) y, con este incremento, la entidad busca mantener la operación ininterrumpida y asegurar la sostenibilidad del servicio durante el año, ya que actualmente garantiza más de cuatro millones de viajes diarios en días hábiles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Inicialmente, habíamos proyectado un incremento del salario mínimo del 11%. Eso nos arrojaba, con estudios técnicos soportados, que la tarifa debía subir $250. Sin embargo, con el anuncio del Gobierno nacional, mediante el cual decretó un aumento del salario mínimo en un 23%, tuvimos que hacer nuevas modelaciones, que nos arrojaron un aumento adicional de $100″, detalló el funcionario.

La congresista María Fernanda Carrascal aseguró que el alcalde Carlos Fernando Galán gobierna para el empresariado - crédito @mafecarrascalr/Instagram y Colprensa

Aclaró que se mantendrán los subsidios distritales para la población vulnerable, que seguirá contando con pasajes gratuitos para adultos mayores, personas en condición de discapacidad y beneficiarios del los grupos A y B del Sisben. Además, indicó que el valor de Transmi Paz, que corresponde a un abono mensual para usuarios habituales, no sufrirá modificaciones.

Crítica de María Fernanda Carrascal al alza de la tarifa

Ante esta situación surgieron todo tipo de comentarios y opiniones, algunas en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro y otras, rechazando el alza determinada por la administración distrital. Una de las personas que se pronunció al respecto es la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico.

A través de su cuenta de X, advirtió sobre consecuencias nefastas que experimentará Bogotá y el mismo sistema de TransMilenio por el aumento del precio del pasaje. Indicó que habrá un incremento en el número de colados, personas que no estarán dispuestas a pagar ese nuevo valor o que no están en la capacidad de hacerlo. También habrá una menor demanda y, por ende, el déficit en el sistema se profundizará, según explicó.

El pasaje de TransMilenio subirá debido al incremento del salario mínimo y otros factores - crédito Transmilenio / X

La congresista señaló directamente la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, indicando que sus decisiones se centran en favorecer al empresariado y no a la población.

“Esto es irracional desde el punto de vista de una política pública pensada para el bienestar social, pero no lo es desde la lógica de @CarlosFGalan que no gobierna para la ciudadanía sino para los dueños de un negocio basado en el rentismo y la opacidad, que no redunda en ningún beneficio social tangible”, aseveró.

María Fernanda Carrascal Rojas aseguró que el incremento en la tarifa de TransMilenio aumentará el número de colados - crédito @MafeCarrascal/X

El presidente Gustavo Petro informó que la Nación dispone de recursos públicos para financiar una nueva flota de transporte eléctrico para Bogotá, que, a su juicio, servirá para evitar que el pasaje suba, disminuir el déficit del sistema y para reducir la congestión vehicular en la ciudad.

“Pero si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces”, afirmó en X.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto, asegurando que si ese dinero llega a la capital, no habrá un alza en la tarifa. “Presidente, hasta ahora el Gobierno nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones. Usted habla de 1.5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de Transmilenio”, aseveró.