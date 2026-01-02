Avianca retó a familia que salió a recorrer el barrio con agüero de año viejo que se hizo viral: “No olviden llevar el avión y las ganas de volar”

Agüero de fin de año de familia colombiana: salir con un avión de cartón de Avianca - crédito redes sociales/X

La creatividad de una familia colombiana que celebró el Año Nuevo con un avión de cartón, utilizado como símbolo de un deseo para 2026, llamó la atención de Avianca. La aerolínea busca localizar a este grupo para reconocer su ingenio y espíritu viajero.

La original puesta en escena, en la que la familia simuló “volar” hacia el futuro con su creación, generó una ola de reacciones en redes y subrayó la forma en que muchos reciben el nuevo año, apostando por viajes, experiencias compartidas y la unión familiar.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestroWhatsApp Channel

Radio Nacional de Colombia publicó el video, y la respuesta de Avianca motivó a los protagonistas a aceptar un reto público.

El mensaje de la aerolínea fue: “Este avión ya le está dando la vuelta al mundo 🌎 y nosotros estamos buscando a su tripulación. ¡A la familia que creativamente manifestó un 2026 con nosotros, le tenemos un reto! Los esperamos el 6 de enero en el aeropuerto de su ciudad. No olviden llevar el avión y las ganas de volar“.

La respuesta de Avianca motivó a los protagonistas a aceptar un reto público - crédito redes sociales/Instagram

La reacción de los usuarios en redes sociales ante la iniciativa de Avianca no tardó en generar un ambiente de celebración. Entre las expresiones más destacadas, aparecieron elogios como “Por eso, Colombia, a nivel mundial, es el país más feliz y hermoso”, así como mensajes que resaltaban el carácter festivo nacional: “Colombia y su derroche de magia y alegría”.

La emoción por la creatividad de la familia y la propuesta de la aerolínea se reflejó también en comentarios como “Quiero seguir este paseo”, en los que los internautas manifestaron su entusiasmo por la historia.

La familia, originaria de Cali, confirmó su participación en el desafío propuesto por la compañía aérea a través de un mensaje, como lo informó El Tiempo: “¡Aceptamos el reto! Somos de Cali y nos veremos este 6 de enero en el aeropuerto, con el avión listo para despegar”.

Así, el reto lanzado por Avianca en su red social encontró respuesta inmediata, consolidando la interacción entre la empresa y sus usuarios.

Un grupo de amigos lleva la fiesta de fin de año a otro nivel, bailando y celebrando con su propio avión de Avianca hecho en casa - crédito @ne230_/TikTok

El gesto de la aerolínea, que consiste en regalar un viaje a la familia con la única condición de llevar un avión de papel, fue recibido con aplausos y felicitaciones por parte de la comunidad digital, quienes celebraron tanto la creatividad de los protagonistas como la manera en la que decidieron recibir el Año Nuevo.

De acuerdo con la publicación original y la invitación de Avianca y la respuesta de la familia han puesto en evidencia la capacidad de las redes sociales para amplificar iniciativas espontáneas, convirtiéndolas en motivo de orgullo y alegría colectiva.

Aeronáutica Civil solicitó a las aerolíneas mantener el precio de los boletos para la temporada de fin de año - crédito redes sociales

Aerocivil exige a aerolíneas tarifas justas ante récord de viajeros

Las autoridades de la Aerocivil han exigido a las aerolíneas comerciales en Colombia que mantengan tarifas justas durante la temporada alta de fin de año, en respuesta al pronóstico histórico de más de 3,2 millones de viajeros aéreos y 2,3 millones de pasajeros terrestres entre el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, así como 215.749 vehículos movilizados.

El organismo regulador, bajo las directrices del Ministerio de Transporte liderado por María Fernanda Rojas, advirtió a las empresas que deberán respetar los techos tarifarios vigentes y evitar incrementos excesivos que puedan afectar la accesibilidad o los derechos de los consumidores.

El presidente Gustavo Petro alertó sobre el riesgo de otorgar los slots —los espacios para despegues y aterrizajes en los aeropuertos— de forma concentrada, señalando que tal práctica podría derivar en precios de monopolio y defendiendo la inclusión de Satena, la compañía estatal, para democratizar el acceso.

Petro insistió también en la importancia de combatir las estructuras ilícitas en el sector aeroportuario, llamando a la cooperación de la Aerocivil, la UIAF y la Fiscalía para fortalecer las investigaciones en los principales terminales del país.