Así fue la pelea entre María Andrea Nieto y Mafe Carrascal por críticas a Mario Hernández por tiendas en Venezuela: “Feminista de pacotilla”

María Andrea Nieto y Mafe Carrascal se agarraron en redes sociales - crédito Colprensa

Un fuerte cruce de mensajes entre la congresista Mafe Carrascal y la periodista María Andrea Nieto se escaló, luego de que la representante a la Cámara, criticara a Mario Hernández por tener tiendas en Venezuela y hablar en contra del “castrochavismo”.

Como respuesta, Nieto escribió un mensaje en contra de la servidora legislativa, en el que cuestionó su “autoridad” para cuestionar al empresario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¿Y usted qué autoridad es Carrascal? ¿Usted qué sabe de generar empleo, de ser productiva? ¿Usted paga nóminas, ICA, rete ICA? ¿Si paga algo de impuesto de renta? Usted vive del estado en su burbuja socialista de caviar, mientras se acomoda las pestañas postizas y repite las estupideces castrochavistas de los que le dan de comer. Feminista de pacotilla“, le dijo.

Cruce de mensajes entre Mafe Carrascal y María Andrea Nieto - crédito X

Y agregó en un mensaje posterior que se refirió “a pestañas por no decir otra cosa”.

Entonces Carrascal le replicó que ella era “política de oficio” y que no es empresaria, antes de cuestionarla por un escándalo de presunta corrupción en el Sena.

“María Andrea, resulta que soy política de oficio con un cargo de elección popular, no empresaria, me eligieron para legislar y representar unas agendas, no para hacer negocios particulares, sin embargo, sí pago nómina, renta también. Mejor, cuéntanos qué pasó con la platica del Sena que se embolató cuando lo “dirigiste”. Por cierto, gracias por el piropo, mis pestañas son naturales".

La discusión partió de un comentario que hizo Carrascal en el que criticó a Mario Hernández por sus conocidas críticas al Gobierno Petro.

“19 tiendas de @marioherzam en Venezuela. Qué fácil es parlotear mientras se llena los bolsillos”, escribió la congresista.

La reacción de Mario Hernández al incremento del salario mínimo

El anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el incremento del salario mínimo en un 23,7% para 2026 abrió un intenso debate en los sectores empresariales y políticos.

La decisión, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, provocó reacciones inmediatas por parte de figuras destacadas de la economía nacional, entre ellas el empresario titular de la marroquinería en Colombia, Mario Hernández.

- crédito @marioherzam/X

A través de sus redes sociales, Hernández expresó su rechazo a la medida, advirtiendo sobre las consecuencias que podría generar en los precios y la competitividad del país.

“Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece”, escribió el empresario, quien ocupa un rol visible en el mundo empresarial y recientemente se postuló al Senado por el Centro Democrático.

El incremento, anunciado días antes de finalizar 2025, fue presentado por el Gobierno como un avance para los trabajadores, aunque sectores económicos han manifestado preocupación por el impacto que esta decisión puede tener en los costos laborales y en la estructura de precios.

- crédito @marioherzam/X

Hernández puntualizó que la crítica a la medida no representa una oposición a que los trabajadores reciban mejores ingresos, sino a la ausencia de un respaldo en el crecimiento de la productividad.

“No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”, agregó en sus publicaciones, en las que también calificó la medida como un “regalo de Navidad” que elevará el valor de productos y servicios desde el inicio del nuevo año.

La discusión en torno al incremento salarial también alcanzó a los gremios empresariales. Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), calificó la negociación como “anticipada, unilateral y abiertamente populista”.

Denunció la ausencia de un diálogo genuino entre empresarios y sindicatos y cuestionó la coherencia del Gobierno al declarar una emergencia económica al tiempo que fija un alza de tal magnitud.

Mientras tanto, el país se prepara para recibir un año en el que el salario mínimo y sus efectos sobre los precios y el empleo estarán en el centro del debate público.