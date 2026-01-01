Colombia

Yeison Jiménez despidió el año molesto y aseguró que no volverá a cantar un 31 de diciembre: “Quería pasar chimba”

El artista aclaró que los retrasos en el evento de Cartagena no fueron su responsabilidad

El cantante expuso una situación que lo desconcertó y terminó afectando su fin de año - crédito Yeison Jiménez / Instagram

El cierre del año 2025 para Yeison Jiménez no fue tan feliz como lo esperaba, pues a través de sus redes sociales, el famoso expresó su descontento debido a los retrasos que afectaron su presentación en un evento que se desarrolló en Cartagena.

Durante la madrugada del 1 de enero de 2026, el cantante de música popular utilizó su cuenta de Instagram para compartir detalles de la experiencia, mientras se encontraba notablemente molesto por lo sucedido: “Son las 3:26 de la mañana, estoy esperando desde la 1 de la mañana pa subirme a tarima”, lo que demostró que existieron problemas en la organización.

Jiménez expresó que la decisión de presentarse en esa fecha estuvo motivada por el hecho de pasar un fin de año junto a su público, que tanto lo admira y lo acompaña en cada uno de sus logros. Sin embargo, no fue tan emocionante como lo esperaba: “Al que no le gusta el caldo, se le dan dos tazas”, inició su relato el artista, con uno de sus populares dichos.

Yeison Jiménez se molestó por
Yeison Jiménez se molestó por los retrasos en el concierto y prometió no volver a cantar un 31 de diciembre - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Acto seguido explicó: “Yo nunca vendo un 31 de diciembre. En la vida había vendido un 31, y este lo vendí porque la quería pasar chimba”, aunque las expectativas no se cumplieron. En su video dejó claro que los múltiples retrasos no dependieron de su equipo, y ofreció disculpas al público: “Mil disculpas a la gente que ha viajado de todo el país pa vernos. Demasiados retrasos”.

Pese a todos los problemas, el famoso aclaró que se subiría a la tarima, puesto que ya había dado su palabra tanto a los organizadores como a las personas que se encontraban esperándolo entre el público: “Y yo soy un señor. Me toca subirme y cumplirles con amor y con respeto”.

En su mensaje, Yeison Jiménez reiteró su frustración con la logística del evento y expresó que no volverá a trabajar en esta fecha que, en Colombia, es considerada como una de las más importantes para pasar con los familiares y amigos: “Por eso no vendo un 31 ni lo volveré a hacer, porque es una mierda sentarme un 31 a ver cómo todo el mundo la pasa una chimba y yo tengo que estar en sano juicio parchado, pa cumplir a gente que no le cumple a uno. Qué vuelta, ¿no? Pero nada, yo soy como los lapiceros viejos, no copio”.

Sin embargo, en medio de su molestia dejó claro que cumpliría con el público, pues relató que se subiría a la tarima como lo había prometido, se bajaría a las 5:30 de la mañana y que seguiría actuando “como un señor”. Finalmente, le envió un saludo a sus seguidores: “Los quiero, en la buena”.

El artista se subió a la tarima por respeto a su público y cumplió su objetivo - crédito Yeison Jiménez / Instagram

A pesar de haber mostrado molestia, el famoso artista llevó a cabo el show y animó a los asistentes hasta que se bajó de la tarima, aunque prometió no volver a realizar presentaciones en esa fecha, lo que demuestra lo complejo que es para los artistas realizar un evento, puesto que hay algunos aspectos que no dependen de ellos.

Entre tanto, en otra de sus historias, el cantante de Ni tengo ni necesito, Hasta la madre y Por qué la envidia, agradeció a todos los que lo acompañan en su carrera: “Se acaba un año muy importante para mi vida. Y solo quiero decirles GRACIAS, ustedes me cambiaron la vida. Feliz año nuevo”.

La presentación fue todo un
La presentación fue todo un éxito, como es costumbre - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Cabe mencionar que el 2025 fue uno de los años más exitosos para el artista, teniendo en cuenta que se presentó en el estadio El Campín en Bogotá, en el que hizo sold out y, ante su éxito, programó una nueva presentación en el recinto deportivo y de eventos para marzo de 2026.

