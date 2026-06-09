Bogotá cubrirá hasta el 50% del valor de un camión nuevo: así puede acceder a los beneficios y al crédito de $7.500 millones

Foncarga busca modernizar el parque automotor de carga y disminuir las emisiones de material particulado PM2.5 asociadas al transporte de carga en la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

En la mañana del martes 9 de junio de 2026, Bogotá entregó el primer vehículo de carga financiado por Foncarga, el fondo distrital destinado a renovar camiones antiguos y disminuir la contaminación del aire.

La medida, promovida por la Administración distrital, tiene como objetivo modernizar el parque automotor de carga y reducir las emisiones de material particulado PM2.5, uno de los principales contaminantes asociados al transporte de carga en la ciudad. La iniciativa busca mejorar la calidad del aire y la salud pública en la capital, donde este sector representa una fuente relevante de emisiones atmosféricas nocivas.

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Según la Secretaría de Movilidad, más del 70% del material particulado PM2.5 de la ciudad proviene de tres fuentes principales: el polvo levantado por el tránsito en las vías, la combustión de fuentes móviles —siendo el transporte de carga uno de los mayores aportantes— y las obras viales. Bajo este contexto, la apuesta por la renovación de la flota de carga es considerada una acción prioritaria para enfrentar el problema ambiental.

Aunque Foncarga fue creado en 2021, solo hasta ahora fue reglamentado y puesto en operación efectiva. El fondo cuenta con $15.000 millones asignados, una meta inicial de 20 vehículos renovados en 2026 y un enfoque claro en pequeños transportadores.

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La Secretaría de Movilidad señaló que más del 70% del PM2.5 en Bogotá proviene del polvo en vías, la combustión de fuentes móviles y las obras viales - crédito Secretaría de Movilidad

La entrega del primer vehículo —un camión antiguo modelo 1978 reemplazado por uno nuevo a gas natural Euro VI— marca el inicio de una transformación que busca beneficiar tanto al medio ambiente como a los propietarios de vehículos de carga.

El nuevo camión, adquirido por Fernando Cáceres, reduce en cerca de un 90% las emisiones contaminantes respecto a su antecesor. Para la secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto, se trata de “una política pública que convierte la acción climática en beneficios concretos para las personas”, y de un proceso que además acompaña a los pequeños transportadores en su transición hacia tecnologías más limpias y competitivas.

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¿A quiénes beneficia el fondo y cómo funciona?

El programa está dirigido a propietarios de vehículos livianos y medianos de carga con peso bruto vehicular igual o inferior a 10,5 toneladas, así como volquetas de hasta tres ejes, siempre que tengan más de 20 años de antigüedad y estén matriculados en Bogotá. Foncarga entrega incentivos económicos no reembolsables de entre 25% y 50% del valor del vehículo nuevo. En alianza con Bancóldex, se habilitó además una línea de crédito por $7.500 millones con condiciones preferentes, plazos de hasta ocho años y periodo de gracia de seis meses.

El fondo Foncarga, creado en 2021 y reglamentado en 2026, dispone de $15.000 millones y tiene una meta inicial de 20 vehículos renovados este año - crédito Secretaría de Movilidad

El proceso de selección prioriza los vehículos más antiguos, postulaciones de mujeres propietarias o transportadoras y aplicaciones de quienes residen o trabajan en zonas de mayor concentración de emisiones, especialmente en las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (Zuma).

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Actualmente, hay 128 transportadores inscritos, de los cuales 31 son mujeres. 14 procesos están en evaluación y dos ya cuentan con concepto favorable. El fondo también contempla un programa de apadrinamiento, desarrollado con apoyo de C40 Cities, que facilita la incorporación de pequeños propietarios a operaciones formales y sostenibles, especialmente para vehículos de cero emisiones.

Requisitos y condiciones para acceder a Foncarga

Para ser beneficiario, se debe ser propietario, como persona natural o jurídica, de hasta tres vehículos de carga con un peso bruto vehicular igual o inferior a 10,5 toneladas o volquetas de hasta tres ejes. El vehículo debe tener al menos 20 años de antigüedad, estar matriculado en Bogotá o municipios aledaños, estar libre de gravámenes y multas, y figurar en los registros de Runt y Registro Distrital Automotor (RDA).

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Además, debe haber sido de propiedad del postulante, como mínimo, durante los dos años anteriores a la solicitud y demostrar su operación reciente (dos Soat y dos revisiones técnico-mecánicas en los últimos cinco años).

El primer camión renovado reemplazó un modelo 1978 por un vehículo nuevo a gas natural Euro VI adquirido por Fernando Cáceres - crédito Secretaría de Movilidad

No se admite la postulación de vehículos inscritos simultáneamente en otros procesos de renovación vehicular en el país, ni aquellos con afectaciones jurídicas o tributarias pendientes.

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Foncarga no solo contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, también impulsa la formalización del gremio del transporte de carga y promueve mejores prácticas logísticas y de seguridad en las vías. Según Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, “con Foncarga estamos dando un paso firme hacia un modelo de transporte de carga moderno, que no solo reduce impactos ambientales, sino que fortalece la eficiencia logística y aporta a una movilidad más segura”.

La administración distrital destacó que menos camiones viejos en circulación significa menos material particulado en el aire y menos riesgos para la salud pública, especialmente en zonas donde la contaminación es más crítica. Además, la transición tecnológica brinda nuevas oportunidades a pequeños empresarios y transportistas, quienes pueden acceder a vehículos más eficientes y competitivos con el respaldo técnico y financiero del fondo.

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