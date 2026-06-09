Colombia

Revelan los problemas a los que se exponen los empleados que se ausenten en la jornada laboral por ver los partidos del Mundial

Permisos especiales, esquemas de teletrabajo y nuevas dinámicas grupales surgen como respuesta de empresas ante el reto de mantener la motivación sin descuidar el cumplimiento profesional

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El Mundial de fútbol capta la atención de millones de colombianos - crédito Julio Cortez/AP
El Mundial de fútbol capta la atención de millones de colombianos - crédito Julio Cortez/AP

La expectativa ante el inicio del Mundial 2026 a desarrollarse en México, Estados Unidos y Canadá despierta inquietudes entre empleadores y trabajadores en Colombia sobre el manejo de la productividad laboral durante el torneo. Con 104 partidos programados del 11 de junio al 19 de julio y encuentros entre las 11:00 a. m. y las 12:00 de la noche, empresas y empleados enfrentarán retos inéditos.

El evento deportivo más relevante en la agenda futbolística durará 39 días e involucra a la selección colombiana dentro del Grupo K. La coincidencia del torneo con la jornada laboral pone a prueba las normas vigentes, en especial, por el ajuste en la jornada máxima en Colombia: será de 44 horas semanales hasta el 15 de julio y bajará a 42 horas a partir de esa fecha.

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Los trabajadores que interrumpan sus funciones o no cumplan con sus responsabilidades por ver los partidos del Mundial podrían recibir sanciones conforme a la normativa laboral colombiana.

Ver un partido de fútbol no es excusa válida para faltar al trabajo, según la ley - crédito Luisa González/Reuters
Ver un partido de fútbol no es excusa válida para faltar al trabajo, según la ley - crédito Luisa González/Reuters

Según el abogado Carlos Alberto Camargo, líder de Consultoría de la Unidad Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, “durante el Mundial las obligaciones y prohibiciones tanto de trabajadores como de empresas se mantienen intactas”. Advirtió que la planificación de las actividades enfrentará obstáculos, ya que muchos partidos se programarán en las franjas de mayor actividad empresarial.

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Frente a esto, recomendó a las empresas evaluar estrategias preventivas y revisar las políticas de gestión de talento.

Flexibilización horaria y teletrabajo en época de Mundial

Por supuesto, existen alternativas legales para que las empresas eviten afectaciones a la operación, como redistribuir la jornada laboral. Según Camargo, los empleadores pueden organizar las horas laborales en bloques de entre cuatro y nueve horas diarias, siempre que se cumpla el máximo semanal e informando a los trabajadores con suficiente antelación.

La normativa vigente permite distribuir la jornada semanal en cinco o seis días y así facilitar el adelanto del inicio o retrasar el final de la jornada en días en que se celebren partidos de interés. La flexibilidad es clave en sectores operativos donde los turnos deben adaptarse sin afectar la producción.

El trabajo a distancia o teletrabajo también surge como una opción válida. El experto sugiere que, siempre que la naturaleza de las funciones lo permita, modalidades híbridas o excepcionales de trabajo desde casa pueden facilitar el equilibrio entre la pasión deportiva y la continuidad de las labores empresariales.

Hombre con camiseta de Colombia mira su celular preocupado. Íconos flotantes de WiFi, escudos de seguridad y advertencias rodean la escena en un estadio.
El teletrabajo es una de las opciones que tienen las empresas para garantizar la productividad de los trabajadores durante el Mundial de fútbol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Camargo destacó que beneficios de este tipo “podrían traducirse en cumplimiento por objetivos, reduciendo el ausentismo físico y mejorando el clima laboral”. La medición del desempeño, señaló, debe ir más allá de la presencia física y centrarse en el logro de los objetivos asignados.

Aclaró que la viabilidad de estos esquemas depende del tipo de área y de la ausencia de riesgos para la operación y la seguridad de los trabajadores.

Productividad, ausentismo y sanciones ante ausencias injustificadas

Las obligaciones legales no se modifican por la celebración del Mundial, por lo que los trabajadores deben mantener su nivel de dedicación habitual. El abogado enfatizó en que “en caso de inasistencias injustificadas a laborar, la empresa deberá aplicar las medidas disciplinarias a las que haya lugar, respetando siempre el debido proceso”.

Las sanciones pueden ser:

  • Llamados de atención escritos.
  • Suspensiones.
  • Terminación del contrato en casos graves, algo que procede solo si el trabajador incumple, baja su productividad o no alcanza los objetivos pactados sin justificación.

Documentar cada proceso es esencial para salvaguardar los derechos de ambas partes.

En sectores críticos, como los trabajos en alturas, el acceso a los partidos en horario laboral puede restringirse por razones de seguridad y normativas internas. En estos casos, prevalece la directriz empresarial y el empleado debe acatar las instrucciones operativas. Manifestó el experto que una caída injustificada en la productividad durante el torneo constituye una falta disciplinaria. El objetivo, agregó, es equilibrar intereses personales y responsabilidades contractuales.

Fotografía de la celebración del primer gol de la selección Colombia, lo hizo Jhon Arias a pase de Jhon Arias - crédito AFP
Colombia enfrentará a Uzbekistán, RD del Congo y Portugal en la fase de grupos del Mundial de fútbol - crédito AFP

Beneficios, permisos y recomendaciones jurídicas para empleadores

Con el objetivo de fomentar el bienestar sin afectar resultados, un número creciente de empresas opta por permisos escritos para ver partidos o por la implementación de una pausa activa futbolera. Dejar constancia documental es imprescindible para evitar que la repetición de permisos informales se convierta en un “derecho adquirido” que puede reclamarse posteriormente como una costumbre laboral.

El abogado recomienda que “todo permiso —sea remunerado, deducible o compensable— debe quedar respaldado por escrito (físico o digital)”. Esta práctica se aplica tanto para acuerdos individuales como para circulares internas, garantizando claridad y seguridad jurídica.

De igual manera, precisó que las pausas de entre 15 y 20 minutos en momentos clave de los partidos, junto con acciones de bienestar como ejercicios de estiramiento, benefician el clima laboral. De acuerdo con tendencias señaladas por el experto, fomentar estas dinámicas fortalece la cohesión de los equipos sin perjudicar la productividad.

Otro punto es que autorizar la visualización colectiva de partidos en la empresa puede afianzar la identidad del grupo, siempre que se delimiten operativamente los permisos y se gestionen con equidad. El trabajo conjunto de Recursos Humanos y Seguridad en el Trabajo favorece la eficacia de estas iniciativas.

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