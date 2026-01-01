Pelea entre dos mujeres durante la quema de muñecos de año viejo se hizo viral

Dos mujeres protagonizaron una riña durante la popular quema de los años viejos - crédito Redes Sociales

De manera tradicional, cada 31 de diciembre, en Colombia se llevan diferentes actividades para despedir el año, lo que incluye costumbres para pedir prosperidad, salud y otro tipo de beneficios.

Una de estas actividades es la quema de años viejos, que incluye la elaboración con trapos o ropa dañada de muñecos que posteriormente serán encendidos por sus creadores.

El objetivo de esta tradición es quemar todo lo negativo que tuvo el año que termina y pedir cosas positivas para los próximos 365 días que vivirá la persona que realiza la popular actividad.

Todo se salió de control en El Espinal

Precisamente, en El Espinal, en Tolima, se realiza una quema en conjunto de muñecos de año viejo, que se lleva a cabo en el Parque Mitológico, que el 31 de diciembre de 2025 terminó en una riña protagonizada por dos mujeres.

En un video que se hizo viral en redes sociales, se observa que en medio de la celebración, una mujer golpea a dos personas que iban a bordo de una motocicleta (no explican lo que ocurrió antes de esta acción), haciendo que la copiloto descienda del vehículo, no sin antes ser halada del cabello durante varios segundos por la agresora.

Después de bajar de la motocicleta, la segunda involucrada intenta golpear a su rival, pero esta ataca primero y vuelve a prolongar el ataque durante varios segundos, hasta que un grupo de personas logra separar a las mujeres.

Debido a que la mayoría de los presentes estaba bajo los efectos del alcohol, el hecho terminó en una riña entre varias personas, mientras que los demás alentaban a los involucrados a seguir agrediéndose.

Hasta el momento, la Alcaldía de El Espinal no se ha pronunciado al respecto, ni ha entregado un balance de la actividad en la que participan miles de personas de la región.

Sin embargo, las autoridades ya habían realizado un llamado de atención a la ciudadanía en general, debido a que en las celebraciones de diciembre se registran múltiples casos de riñas por situaciones que pudieron haberse solucionado mediante el diálogo.

Al respecto, la policía ha pedido que los ciudadanos beban de manera responsable y eviten solucionar discusiones o diferencias con el uso de la violencia.

Balance de seguridad en diciembre de 2024 en Colombia

De acuerdo con la Policía Nacional, en diciembre de 2024 se registró un incremento significativo en el número de riñas atendidas en Colombia; las autoridades registraron más de 14.000 casos a nivel nacional, concentrándose los picos más altos durante las festividades de Navidad y fin de año.

En ciudades principales como Bogotá, la línea de emergencias recibió más de 23.000 llamadas relacionadas con riñas y comportamientos contrarios a la convivencia. Solo el 25 de diciembre, la capital reportó cerca de 2.870 incidentes de este tipo. Por su parte, en Medellín, hasta mediados de diciembre, las autoridades habían atendido más de 2.200 casos.

La Policía Nacional atribuye este aumento a factores como el consumo de alcohol y la celebración masiva en espacios públicos y privados. Es por ello que en diciembre de 2025 las autoridades desplegaron operativos preventivos en las principales ciudades y zonas rurales para contener la violencia y garantizar la seguridad ciudadana. La institución hizo un llamado a la responsabilidad y la tolerancia durante las festividades, resaltando la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica y evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas. El registro de riñas representa un reto constante para las autoridades durante los periodos de celebración.