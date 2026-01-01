Colombia

Juan Daniel Oviedo advirtió serias consecuencias en la creación de empleo por el alza del salario mínimo en 2026: “Como tortugas”

El Gobierno nacional estableció un incremento del 23,7%, llegando a los $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte

Guardar
El precandidato aseguró que el incremento establecido por el Gobierno tendrá consecuencias a mediano plazo - crédito @JDOviedoAr/X

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo se unió a las voces de rechazo que surgieron por el aumento del salario mínimo dispuesto por el Gobierno nacional para 2026. La administración estableció un incremento del 23,7% (el más alto reportado en su Gobierno), que se refleja en un sueldo de $2.000.000 mensuales, el cual incluye el auxilio de transporte.

Según el aspirante a la Presidencia de la República, el alza declarada por el Gobierno podría ralentizar la creación de empleo formal en Colombia. Desde su perspectiva, el principal impacto a mediano plazo se percibirá tras el año electoral (2026).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Salario mínimo a $2.000.000 nos va a hacer mover como tortugas a la hora de crear empleo formal en el país, algo que necesitamos para resolver estructuralmente el problema de la pobreza en Colombia”, detalló el exdirector del Dane en un video publicado en sus redes sociales.

El precandidato Juan Daniel Oviedo
El precandidato Juan Daniel Oviedo pidió a los ciudadanos votar en 2026 por propuestas económicas reales, refiriéndose al salario mínimo establecido por el Gobierno para 2026 - crédito Colprensa

Oviedo indicó que más de 10 millones de colombianos laboran en la informalidad actualmente, lo que los pone en la condición de pobreza o vulnerabilidad. En ese sentido, según su análisis, la decisión de elevar el salario mínimo en un 23,7% –un aumento que, sostuvo, cuadruplica las tasas de inflación y productividad– representa una medida explosiva que comprometería la posibilidad de mejorar el nivel de vida de los colombianos.

En 2026, el protagonista de los efectos del salario mínimo va a ser la inflación y, por consiguiente, el incremento de las tasas de interés que va a requerir el Banco de la República para controlar el aumento de los precios en el país”, precisó.

De igual manera, advirtió que la situación podría convertirse en un argumento político orientado a impulsar una asamblea nacional constituyente, cuyo propósito, a su juicio, sería limitar la independencia del Banco de la República al ejercer control sobre la capacidad adquisitiva del peso colombiano.

Juan Daniel Oviedo aseguró que
Juan Daniel Oviedo aseguró que en 2026 el protagonista será la inflación - crédito Luisa González/Reuters

Finalmente, pidió que, en los próximos comicios de marzo, mayo y junio de 2026, en los que la ciudadanía saldrá a las urnas a votar por sus próximos congresistas y por una nueva persona que ejerza la Presidencia, se tengan en cuenta las decisiones económicas que se enfoquen en la realidad del país. “Así que pilas y con buenos argumentos”, indicó.

Fenalco advirtió serias consecuencias por aumento del salario mínimo

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, también criticó la decisión del Gobierno nacional y calificó la medida como una “farsa y burla” hacia los empresarios y la ciudadanía. Según explicó, la decisión de la administración de elevar el salario mínimo muy por encima de la inflación implica consecuencias adversas para la economía, incluidas afectaciones para quienes actualmente tienen empleo.

Entre los efectos señalados por el líder gremial está la amenaza a la estabilidad laboral, derivada del posible aumento en los costos salariales para los empleadores, lo que, desde su perspectiva, podría traducirse en la reducción de nóminas y un alza en la informalidad, como han advertido otros expertos en la materia.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, advirtió consecuencias por el aumento del salario mínimo - crédito Fenalco

De igual manera, aseguró que los desempleados enfrentarán mayores dificultades para acceder al mercado laboral bajo este nuevo contexto. Pues, el incremento del salario traerá consigo un impacto negativo en la competitividad y productividad nacional.

Hoy, con un dólar barato, los bienes importados se hacen muy baratos y obviamente los costos nacionales van a incrementarse de tal manera que a las empresas les va a quedar muy difícil competir. Igualmente, los exportadores con un ingreso, eh, menor van a ver incrementados sus costos y no van a poder competir en el exterior”, detalló.

El panorama se agrava con la emergencia económica decretada por el Gobierno, ya que, según Cabal, el incremento en el gasto público y el posible “derroche” gubernamental pondrían en jaque la estabilidad de las finanzas públicas en Colombia. “Un acto populista, demagogo y electoralista”, añadió.

Temas Relacionados

Salario mínimo 2026Juan Daniel OviedoGobierno PetroInflaciónBanco de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

El despliegue de tropas adicionales y la verificación de la situación de seguridad apuntan a contener la escalada de violencia y mitigar los riesgos humanitarios que enfrentan comunidades afectadas por el accionar del ELN y las disidencias en Norte de Santander

Cúpula militar reforzó operaciones en

Superintendencia de Sociedades negó solicitud de continuidad operativa a Don Jediondo Sopitas y Parrilla para 2026

La resolución incluye la verificación de un posible estado de control societario y la preservación de medidas cautelares, asegurando la transparencia en el proceso y la protección de los acreedores

Superintendencia de Sociedades negó solicitud

Pelea entre dos mujeres durante la quema de muñecos de año viejo se hizo viral

Dos mujeres protagonizaron una riña que fue alentada con gritos por los asistentes a la actividad

Pelea entre dos mujeres durante

Miguel Uribe Londoño compartió sentido mensaje de fin de año, recordando a su hijo asesinado: “Un joven mártir”

El político aseguró que continuará elevando las banderas de Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado cuando aspiraba a la Presidencia de la República

Miguel Uribe Londoño compartió sentido

Policía Nacional anunció la implementación de la nueva prima de orden público en municipios de alto riesgo

El beneficio alcanzará a más de 51.000 miembros de la institución que laboran en regiones marcadas por adversidades de seguridad, según informó el director general de la institución, William Oswaldo Rincón Zambrano

Policía Nacional anunció la implementación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Residente sellaron

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Blessd conmovió al recordar su infancia humilde con emotivo mensaje: “Estas fechas son un poco sentimentales para mí”

Radiografía de la música en vivo en Colombia durante 2025: ¿por qué los colombianos van a conciertos?

Deportes

James Rodríguez y el desconocido

James Rodríguez y el desconocido apodo que le tenían en Porto: “Es curioso”

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América