Juan Daniel Oviedo advirtió serias consecuencias en la creación de empleo por el alza del salario mínimo en 2026: “Como tortugas”

El precandidato aseguró que el incremento establecido por el Gobierno tendrá consecuencias a mediano plazo - crédito @JDOviedoAr/X

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo se unió a las voces de rechazo que surgieron por el aumento del salario mínimo dispuesto por el Gobierno nacional para 2026. La administración estableció un incremento del 23,7% (el más alto reportado en su Gobierno), que se refleja en un sueldo de $2.000.000 mensuales, el cual incluye el auxilio de transporte.

Según el aspirante a la Presidencia de la República, el alza declarada por el Gobierno podría ralentizar la creación de empleo formal en Colombia. Desde su perspectiva, el principal impacto a mediano plazo se percibirá tras el año electoral (2026).

“Salario mínimo a $2.000.000 nos va a hacer mover como tortugas a la hora de crear empleo formal en el país, algo que necesitamos para resolver estructuralmente el problema de la pobreza en Colombia”, detalló el exdirector del Dane en un video publicado en sus redes sociales.

El precandidato Juan Daniel Oviedo pidió a los ciudadanos votar en 2026 por propuestas económicas reales, refiriéndose al salario mínimo establecido por el Gobierno para 2026 - crédito Colprensa

Oviedo indicó que más de 10 millones de colombianos laboran en la informalidad actualmente, lo que los pone en la condición de pobreza o vulnerabilidad. En ese sentido, según su análisis, la decisión de elevar el salario mínimo en un 23,7% –un aumento que, sostuvo, cuadruplica las tasas de inflación y productividad– representa una medida explosiva que comprometería la posibilidad de mejorar el nivel de vida de los colombianos.

“En 2026, el protagonista de los efectos del salario mínimo va a ser la inflación y, por consiguiente, el incremento de las tasas de interés que va a requerir el Banco de la República para controlar el aumento de los precios en el país”, precisó.

De igual manera, advirtió que la situación podría convertirse en un argumento político orientado a impulsar una asamblea nacional constituyente, cuyo propósito, a su juicio, sería limitar la independencia del Banco de la República al ejercer control sobre la capacidad adquisitiva del peso colombiano.

Juan Daniel Oviedo aseguró que en 2026 el protagonista será la inflación - crédito Luisa González/Reuters

Finalmente, pidió que, en los próximos comicios de marzo, mayo y junio de 2026, en los que la ciudadanía saldrá a las urnas a votar por sus próximos congresistas y por una nueva persona que ejerza la Presidencia, se tengan en cuenta las decisiones económicas que se enfoquen en la realidad del país. “Así que pilas y con buenos argumentos”, indicó.

Fenalco advirtió serias consecuencias por aumento del salario mínimo

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, también criticó la decisión del Gobierno nacional y calificó la medida como una “farsa y burla” hacia los empresarios y la ciudadanía. Según explicó, la decisión de la administración de elevar el salario mínimo muy por encima de la inflación implica consecuencias adversas para la economía, incluidas afectaciones para quienes actualmente tienen empleo.

Entre los efectos señalados por el líder gremial está la amenaza a la estabilidad laboral, derivada del posible aumento en los costos salariales para los empleadores, lo que, desde su perspectiva, podría traducirse en la reducción de nóminas y un alza en la informalidad, como han advertido otros expertos en la materia.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, advirtió consecuencias por el aumento del salario mínimo - crédito Fenalco

De igual manera, aseguró que los desempleados enfrentarán mayores dificultades para acceder al mercado laboral bajo este nuevo contexto. Pues, el incremento del salario traerá consigo un impacto negativo en la competitividad y productividad nacional.

“Hoy, con un dólar barato, los bienes importados se hacen muy baratos y obviamente los costos nacionales van a incrementarse de tal manera que a las empresas les va a quedar muy difícil competir. Igualmente, los exportadores con un ingreso, eh, menor van a ver incrementados sus costos y no van a poder competir en el exterior”, detalló.

El panorama se agrava con la emergencia económica decretada por el Gobierno, ya que, según Cabal, el incremento en el gasto público y el posible “derroche” gubernamental pondrían en jaque la estabilidad de las finanzas públicas en Colombia. “Un acto populista, demagogo y electoralista”, añadió.