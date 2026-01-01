El caso legal más grande en la industria del porno colombiano ya está en manos de la Fiscalía: denuncian abusos y maltratos

Las tres personas involucradas expusieron sus versiones - crédito iStock/Testigo Directo

Debido a que se trata de una industria que sigue siendo un tema tabú en el país, las producciones de contenido para adultos tienen pocos filtros de seguridad y garantía, además de mínimas regulaciones en Colombia.

Es por ello que algunos colectivos de actores porno se han reunido para exigir que sean regulados con supervisión constante por parte del Gobierno nacional, la mayoría de estos grupos son liderados por la exactriz y candidata al senado Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank.

Debido a que se trata de algo poco común, este tipo de iniciativas han provocado que actrices denuncien públicamente las situaciones que han tenido que vivir durante rodajes, lo que incluye una denuncia contra el productor Cristian Cipriani.

En este caso, Cipriani es acusado por dos modelos, que aseguran haber sido violentadas y abusadas por el director de la industria para adultos.

Testigo Directo habló con las dos mujeres involucradas y con Cipriano, para que todas las partes expusieran su versión sobre el caso, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

En primer lugar, Antonella Blake (nombre artístico de una de las involucradas), explicó lo que le molestó de los rodajes en los que participó con Cipriani como director. “Comenzamos a grabar y pasaron cosas que a mí no me gustaban, como que me morboseaba por detrás de cámaras”.

En el caso de Shaira, ella asegura que fue violada y grabada por Cipriani, al que acusa de haberla drogado antes de que comenzará el rodaje para que ella perdiera control de sus acciones.

La actriz indicó que mientras se cambiaba de vestuario, el productor le pasó un coctel, después de eso perdió el conocimiento: “Él decía ‘en estos momentos chicas, en estados muy raros’”, explicó Shaira para reafirmar que Cipriani tenía claridad de que la había drogado.

“Es capaz de decirme que no estaba bajo los efectos, se ven las intenciones que él tenía, yo veía todo muy borroso”, narró la creadora de contenido para adultos.

En su relato, Shaira añadió que Cipriani la violentó verbalmente luego de que terminó el abuso: “Me visto y le digo que me pague porque me tengo que ir, me dice que lo chupe, que yo era una perra”.

Al respecto, el productor y director aseguró que es inocente y afirmó que tiene las pruebas para demostrar que todo lo que grabó con Antonella y Shaira fue bajo el consentimiento de las actrices.

“Yo no he cometido ningún crimen, con ella, ni con nadie, y menos un tema de violación. Nosotros grabamos por secciones el contenido, la modelo hacía un show y yo le preguntaba si estaba bien, si estaba cómoda. Yo confío plenamente en la Fiscalía”.

Cipriano reafirmó que está tranquilo y que tiene la conciencia limpia, puesto que está siendo denunciado por mujeres con las que tuvo una relación laboral después de que se registraron los presuntos abusos.

“Me estás dando el consentimiento, pero te estoy violando, al otro día estás contenta y que está preparada para otra escena. Nosotros nunca obligamos a nadie a estar en la empresa”

Por último, debido a que las víctimas están siendo apoyadas por Amaranta Hank, Cipriani reveló que ha comenzado un proceso legal en contra de las tres mujeres por calumnia, mientras que la candidata al Senado declaró que en la industria hay falencias con las que busca terminar definitivamente, incluyendo el accionar que realiza continuamente el director en sus producciones.

“Tiene que ser una relación de demasiado respeto, en los sets hay fiestas, drogas, sexo detrás de las escenas. Si hay un acuerdo, fabuloso, porque hay un acuerdo, pero si no se habla sobre eso y se hace en la escena, estamos hablando de una violación”, declaró Omaña.