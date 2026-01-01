Daniel Briceño arremetió contra RTVC y su director Hollman Morris: “Censuran, mandan a perseguir opositores, mienten, acosan mujeres”

Briceño acusó a Rtvc de censura, persecución a opositores y manipulación informativa a través de su cuenta de X - Colprensa

El debate público en torno al Sistema de Medios Públicos Rtvc volvió a intensificarse luego de un cruce de declaraciones entre su director, Hollman Morris, y el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, que actualmente aspira a una curul en la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático.

El intercambio se dio a través de la red social X y se enmarca en una controversia que incluye denuncias sobre presunta persecución a opositores y el uso indebido de información personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia se originó tras un mensaje de despedida de fin de año publicado por Morris, en el que se refirió al panorama político que, según él, enfrentará el país en los próximos meses, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. En su pronunciamiento, el director de Rtvc afirmó: “Vamos a tener unos seis meses muy complicados. Aquí se trata de fascismo o democracia... pero ahí vamos a estar, el Sistema de Medios Públicos, defendiendo la Constitución del 91, defendiendo la democracia y teniendo la claridad de que el fascismo no le puede ganar en este momento a lo que tanto hemos construído en Colombia millones y millones”.

Señalamientos de Briceño contra Rtvc

Los señalamientos de Briceño se produjeron tras un mensaje de fin de año de Morris, en el que afirmó que el país enfrenta un escenario de “fascismo o democracia” y defendió el papel del Sistema de Medios Públicos - crédito @Danielbricen/X

Tras ese mensaje, Daniel Briceño reaccionó desde su cuenta de X con fuertes acusaciones contra el sistema de medios públicos. En su publicación escribió: “Rtvc sí es fascismo, censuran, mandan a perseguir opositores, mienten, acosan mujeres, atacan a quien piensa distinto, crean falsas narrativas, solo hablan bien de Petro, despiden a quien no venera a su director (sic)”. El exconcejal no mencionó nombres adicionales en ese mensaje, pero dirigió sus críticas directamente a la entidad y a su dirección.

Briceño ha sido uno de los opositores más visibles de Rtvc y de la gestión de Hollman Morris, al que ha cuestionado en repetidas ocasiones por el enfoque informativo del medio público. Sus señalamientos más recientes se suman a una disputa previa que tomó relevancia nacional a comienzos de diciembre de 2025, cuando salieron a la luz unos audios que involucrarían a presuntos funcionarios del Sistema de Medios Públicos.

Audios y denuncias de presunta interceptación

Aunque en los audios no se menciona un nombre específico, Briceño aseguró que el contenido lo llevó a suponer que se trataba de él y solicitó explicaciones formales al medio - crédito Rtvc

La noticia tomó mayor relevancia el 3 de diciembre, cuando el periodista Santiago Ángel divulgó el material a través de sus redes sociales. En las grabaciones se escuchan conversaciones en las que se discutirían estrategias para acceder a información personal y contractual relacionada con la familia de un concejal de Bogotá, identificado públicamente por su postura crítica frente a la gestión de Rtvc.

El contenido del audio expone expresiones directas sobre la intención de obtener datos que podrían comprometer al cabildante. En uno de los fragmentos, uno de los interlocutores afirma: “Revuélquele la vida a ese malparido huevón con Jeison (sic), un hacker (...) y tiene la esposa con un poco de contratos (...) sí, claro”. En otro momento de la conversación se señala: “A mí no me gusta ir por lo bajo, pero si toca, toca”.

Aunque en los audios no se menciona de manera explícita el nombre del exconcejal afectado, Briceño aseguró que el contenido de las conversaciones lo llevó a suponer que se trataba de él, por lo que solicitó explicaciones formales al gerente general de RTVC, Hollman Morris.

A través de su cuenta de X, el exconcejal solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que iniciaran investigaciones contra Rtvc y sus directivos por presuntas irregularidades en la obtención de información sobre opositores del Gobierno nacional.

El exconcejal de Bogotá pidió celeridad en las investigaciones - crédito @Danielbricen/X

Por su parte, Hollman Morris confirmó que las autoridades competentes ya habrían iniciado investigaciones sobre los hechos revelados. No obstante, expresó reparos frente al manejo mediático del caso y cuestionó que se utilice el episodio como argumento para desacreditar la labor informativa del sistema de medios públicos.