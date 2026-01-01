Colombia

Daniel Briceño arremetió contra RTVC y su director Hollman Morris: “Censuran, mandan a perseguir opositores, mienten, acosan mujeres”

El exconcejal de Bogotá y actual candidato al Congreso reaccionó a las declaraciones del director del Sistema de Medios Públicos, denunciando censura y persecución política a la oposición

Guardar
Briceño acusó a Rtvc de
Briceño acusó a Rtvc de censura, persecución a opositores y manipulación informativa a través de su cuenta de X - Colprensa

El debate público en torno al Sistema de Medios Públicos Rtvc volvió a intensificarse luego de un cruce de declaraciones entre su director, Hollman Morris, y el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, que actualmente aspira a una curul en la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático.

El intercambio se dio a través de la red social X y se enmarca en una controversia que incluye denuncias sobre presunta persecución a opositores y el uso indebido de información personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia se originó tras un mensaje de despedida de fin de año publicado por Morris, en el que se refirió al panorama político que, según él, enfrentará el país en los próximos meses, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. En su pronunciamiento, el director de Rtvc afirmó: “Vamos a tener unos seis meses muy complicados. Aquí se trata de fascismo o democracia... pero ahí vamos a estar, el Sistema de Medios Públicos, defendiendo la Constitución del 91, defendiendo la democracia y teniendo la claridad de que el fascismo no le puede ganar en este momento a lo que tanto hemos construído en Colombia millones y millones”.

Señalamientos de Briceño contra Rtvc

Los señalamientos de Briceño se
Los señalamientos de Briceño se produjeron tras un mensaje de fin de año de Morris, en el que afirmó que el país enfrenta un escenario de “fascismo o democracia” y defendió el papel del Sistema de Medios Públicos - crédito @Danielbricen/X

Tras ese mensaje, Daniel Briceño reaccionó desde su cuenta de X con fuertes acusaciones contra el sistema de medios públicos. En su publicación escribió: “Rtvc sí es fascismo, censuran, mandan a perseguir opositores, mienten, acosan mujeres, atacan a quien piensa distinto, crean falsas narrativas, solo hablan bien de Petro, despiden a quien no venera a su director (sic)”. El exconcejal no mencionó nombres adicionales en ese mensaje, pero dirigió sus críticas directamente a la entidad y a su dirección.

Briceño ha sido uno de los opositores más visibles de Rtvc y de la gestión de Hollman Morris, al que ha cuestionado en repetidas ocasiones por el enfoque informativo del medio público. Sus señalamientos más recientes se suman a una disputa previa que tomó relevancia nacional a comienzos de diciembre de 2025, cuando salieron a la luz unos audios que involucrarían a presuntos funcionarios del Sistema de Medios Públicos.

Audios y denuncias de presunta interceptación

Aunque en los audios no
Aunque en los audios no se menciona un nombre específico, Briceño aseguró que el contenido lo llevó a suponer que se trataba de él y solicitó explicaciones formales al medio - crédito Rtvc

La noticia tomó mayor relevancia el 3 de diciembre, cuando el periodista Santiago Ángel divulgó el material a través de sus redes sociales. En las grabaciones se escuchan conversaciones en las que se discutirían estrategias para acceder a información personal y contractual relacionada con la familia de un concejal de Bogotá, identificado públicamente por su postura crítica frente a la gestión de Rtvc.

El contenido del audio expone expresiones directas sobre la intención de obtener datos que podrían comprometer al cabildante. En uno de los fragmentos, uno de los interlocutores afirma: “Revuélquele la vida a ese malparido huevón con Jeison (sic), un hacker (...) y tiene la esposa con un poco de contratos (...) sí, claro”. En otro momento de la conversación se señala: “A mí no me gusta ir por lo bajo, pero si toca, toca”.

Aunque en los audios no se menciona de manera explícita el nombre del exconcejal afectado, Briceño aseguró que el contenido de las conversaciones lo llevó a suponer que se trataba de él, por lo que solicitó explicaciones formales al gerente general de RTVC, Hollman Morris.

A través de su cuenta de X, el exconcejal solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que iniciaran investigaciones contra Rtvc y sus directivos por presuntas irregularidades en la obtención de información sobre opositores del Gobierno nacional.

El exconcejal de Bogotá pidió
El exconcejal de Bogotá pidió celeridad en las investigaciones - crédito @Danielbricen/X

Por su parte, Hollman Morris confirmó que las autoridades competentes ya habrían iniciado investigaciones sobre los hechos revelados. No obstante, expresó reparos frente al manejo mediático del caso y cuestionó que se utilice el episodio como argumento para desacreditar la labor informativa del sistema de medios públicos.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoHollman MorrisRtvcSistema de Medios PúblicosCensuraFacismoPersecución políticaLibertad de expresiónColombia-Noticias

Más Noticias

Petro respondió crítica de exfuncionaria de su gobierno por decisión que afectaría fondos de pensiones: “Siempre me pareció una tontería”

En sus redes sociales, en las que estuvo activo el 1 de enero de 2026, el primer mandatario le salió al paso a los duros cuestionamientos de Mónica Higuera, sobre la decisión del Ejecutivo de traer al país recursos que estaban depositados en el extranjero

Petro respondió crítica de exfuncionaria

Gobierno Petro ofreció subsidios de hasta $52 millones a taxistas para que se pasen a carros eléctricos: cómo funcionan

La iniciativa busca avanzar en la transición energética y mejorar la calidad del aire urbano

Gobierno Petro ofreció subsidios de

Petro presumió de nuevo incautación de gigantesco cargamento de cocaína cerca a Cartagena “sin un solo muerto”: “10 millones de dosis”

El presidente de la República, en sus redes sociales, habló de un nuevo golpe propinado por su Gobierno al narcotráfico, en medio de la polémica por su radical postura contra los bombardeos liderados por el Gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe

Petro presumió de nuevo incautación

Valor de cierre del euro en Colombia este 1 de enero de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Dólar: cotización de cierre hoy 1 de enero en Colombia

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez despidió el año

Yeison Jiménez despidió el año molesto y aseguró que no volverá a cantar un 31 de diciembre: “Quería pasar chimba”

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Westcol reconoció que volvería con Aida Victoria Merlano: “Pero me daría mucho miedo”

El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Deportes

Robaron a un turista extranjero

Robaron a un turista extranjero mientras realizaba actos sexuales en pleno centro histórico de Cartagena: todo quedó en video

Polémico “refuerzo” argentino Rodrigo Contreras llegaría a Millonarios este 2026: 12 equipos y un pobre promedio goleador

En plena celebración del Año Nuevo, Luis Díaz se puso la camiseta de Junior Campeón 2025: “Tu papá”

Video viral de ciclista colombiano entrenando junto a una guacamaya sirvió para recordar al fallecido Michele Scarponi: “Reencarnado”

Estas son las cifras de Luis Suárez, el máximo goleador colombiano del 2025: superó a Luis Díaz y a Hugo Rodallega