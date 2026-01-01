Cuatro doctores colombianos fueron detenidos en Chile: formaban parte de una red que vendía licencias médicas falsas

En total son cuatro los colombianos involucrados en este caso que dejó involucrados a funcionarios del Gobierno chileno - crédito Pexels

Uno de los casos judiciales más resonados en Chile durante 2025 volvió a dejar un nuevo episodio a final de diciembre de 2025.

Esta vez por cuenta de un médico colombiano detenido en el país austral cuando intentaba huir.

El connacional está acusado de emitir más de 3.000 licencias médicas fraudulentas a funcionarios públicos.

Se trata de José Dioximar Albornoz Martínez, quien fundó la sociedad Medicilios SpA, identificada como una de las principales entidades relacionadas con la red de licencias falsas.

La investigación, liderada por la Fiscalía Oriente y el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, reveló que Medicilios SpA emitió más de 22.000 licencias entre 2022 y agosto de 2025, generando ingresos superiores a 260 millones de pesos chilenos, principalmente a través de Fonasa (Fondo Nacional de Salud).

Entre los beneficiarios, 1.212 funcionarios públicos recibieron 3.172 licencias.

El cruce de datos con la Contraloría determinó que al menos 11 de estos empleados viajaron mientras debían estar en reposo y otros cuatro asistieron a un casino en las mismas condiciones.

Albornoz Martínez, graduado en 2013 en la Universidad Simón Bolívar de Colombia, estableció su centro médico en noviembre de 2021 y aparece como el principal emisor de los documentos fraudulentos. Se comprobó que firmó licencias incluso cuando se encontraba fuera de Chile, y en diciembre de 2021 llegó a expedir una cada tres minutos.

Junto a Albornoz, otros seis médicos y el representante legal de otro centro médico quedaron en prisión preventiva tras la resolución dictada el 24 de diciembre.

Entre los imputados se encuentran ciudadanos colombianos, peruanos, venezolanos y cubanos. Todos enfrentan cargos por emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación delictiva.

Además de Albornoz, un informe de Radio Bio Bio confirmó que estas fueron las otras siete personas capturadas:

Manuel Tejera Altamar, de nacionalidad colombiana.

Edgar Camelo León, colombiano

Jorge Luis Galvis Machado, colombiano

Einer Ramírez Flores, cubano

Mayra De la Fuente Aguilar, cubana

Roger Sebastián Llapo, peruano

Krissy Mora Duarte, venezolana

La red se desprende de tres médicos, entre ellos el colombiano Albornoz Martínez - crédito Pexels

Lo que se conoció en las diligencias judiciales gracias al acervo probatorio: así operaba la red de médicos

La investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente dejó al descubierto una red de médicos extranjeros que vendió miles de licencias médicas falsas a funcionarios públicos en Chile.

Según información recopilada por el mismo medio local y que confirmó el Ministerio Público, los profesionales crearon sociedades con apariencia de centros de salud, donde emitieron permisos irregulares.

Entre 2022 y octubre de 2025, tres médicos lideraron el esquema: David Albertzy Daza, Roger Sebastián Llapo y José Albornoz Martínez.

Estos profesionales constituyeron tres sociedades, todas domiciliadas en la región Metropolitana: Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios.

Las entidades reclutaron médicos de diversas nacionalidades latinoamericanas, y a su vez ellos emitieron licencias sin realizar atenciones reales.

En algunos días, el ritmo de emisión alcanzó una licencia cada dos minutos, algo que no cuadraba en un día de trabajo normal.

El Fondo Nacional de Salud de Chile es el que terminó asumiendo los costos por todas las incapacidades falsas - crédito Fonasa

Así fue como los galenos hicieron de las suyas: esto arrojó la investigación

La sociedad Maxi Health SpA, fundada en junio de 2022 por Albertzy Daza, operó bajo el giro de servicios médicos ambulatorios, aunque la Fiscalía comprobó que no contaba con infraestructura ni equipamiento como centro de atención.

El domicilio registrado corresponde a una oficina virtual que en 2024 la sociedad ya figuraba en querellas de privados que detectaron sus operaciones.

En menos de tres años, Maxi Health SpA emitió más de 47.000 licencias médicas, de las cuales casi 46.000 fueron para afiliados de Fonasa.

Los funcionarios públicos figuran entre los principales beneficiarios: 3.032 empleados estatales obtuvieron 5.479 permisos. De ese grupo, 108 usaron la documentación para salir del país y 30 para ingresar a casinos, según el cruce de datos con la Contraloría.

Las ganancias de Maxi Health SpA superaron los 1.400 millones de pesos chilenos durante el periodo investigado.

Entre los médicos vinculados a esta sociedad y formalizados esta semana figuran:

Manuel Tejera Altamar, colombiano titulado en la Universidad Libre de Colombia, que el 29 de mayo de 2024 emitió 96 licencias, a razón de una cada cinco minutos.

Einer Ramírez Florez, cubano egresado de la Fundación Universitaria San Martín de Colombia, que llegó a entregar 85 licencias en un día.

Jorge Galvis Machado, colombiano titulado en la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Edgar Camelo León, colombiano de la Universidad Libre de Colombia, que el 7 de mayo de 2024 otorgó 68 licencias.

Cuatro colombianos están implicados en este caso que causó revuelo en la sociedad chilena - crédito Pexels

La sociedad SaludVida SpA, constituida en junio de 2023 por el peruano Roger Alfredo Sebastián Llapo, se presentó bajo el giro de atención de salud humana.

Tampoco mantenía un centro médico real y su domicilio correspondía a una oficina virtual en Providencia.

En total, desde SaludVida SpA se emitieron más de 9.000 licencias médicas, con 591 funcionarios públicos que obtuvieron más de 1.000 permisos. De este grupo, 26 viajaron al extranjero y tres ingresaron a casinos.

El Ministerio Público calculó que el perjuicio para Fonasa por estas operaciones superó los 4.300 millones de pesos chilenos, mientras que Llapo registró ganancias por más de 728 millones de pesos entre 2021 y 2024.

Entre los médicos vinculados a SaludVida SpA y detenidos por la investigación están:

Mayra De la Fuente Aguilar, cubana titulada en la Universidad de La Habana, que el 1 de abril de 2024 emitió 33 licencias.

Krissy Mora Duarte, venezolana de la Universidad de Los Andes, quien el 17 de octubre de 2024 entregó 20 documentos.

El caso en Chile hizo recordar el cartel de incapacidades que fue desmantelado por las autoridades colombianas en Valle del Cauca en diciembre de 2025 - crédito Supersalud

El tercer centro, Medicilios SpA, comenzó su actividad en Chile en noviembre de 2021, fundado por el colombiano José Dioximar Albornoz Martínez. Entre 2022 y agosto de 2025, la sociedad emitió más de 22.000 licencias, casi la totalidad dirigidas a afiliados de Fonasa.

Solo desde 2023, Medicilios SpA reportó ingresos superiores a 260 millones de pesos chileno.

En este centro, 1.212 empleados públicos consiguieron 3.172 licencias. De ese grupo, 11 viajaron al extranjero y cuatro fueron a casinos.

La Fiscalía estableció que el propio Albornoz Martínez fue el principal emisor de los permisos, incluso cuando estaba fuera del país. El 27 de diciembre de 2021, llegó a emitir una licencia cada tres minutos.

En consecuencia, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez Galleguillos, formalizó a Manuel Tejera Altamar, Einer Ramírez Florez, Edgar Camelo León, Roger Sebastián Llapo, Krissy Mora Duarte, Mayra De la Fuente Aguilar y Jorge Luis Galvis Machado por los delitos de emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación delictiva.

Todos quedaron bajo prisión preventiva y el tribunal estableció un plazo investigativo de 120 días y ordenó que la imputada radicada en Puerto Montt cumpla la medida cautelar en esa ciudad.

El Ministerio Público también pidió formalizar a más de 200 funcionarios públicos que adquirieron reposos médicos de los centros investigados.

Los nombres de estos empleados se mantienen bajo reserva, dado que la causa se tramita en calidad de secreta. Solo se conocen las identidades de funcionarios vinculados a otro centro médico, el del chileno Leonardo González Castro, detenido en noviembre de 2024.

Las cifras de la investigación muestran que el fraude a Fonasa asciende a más de 20.000 millones de pesos chilenos (más de 83 millones de pesos colombianos).

Las autoridades evalúan el impacto económico y los mecanismos que permitieron el funcionamiento de estos centros fantasmas. En tanto que la investigación sigue en curso y se esperan nuevas formalizaciones y diligencias en los próximos meses.