Centro Democrático acusó a Gustavo Bolívar de “maquillar cifras” por aumento del salario mínimo: “Ilusiones y propaganda”

Gustavo Bolívar respaldó públicamente el aumento del salario mínimo a través de mensajes en su cuenta de X - crédito Colprensa y @CeDemocratico/X

El anuncio del incremento del salario mínimo para 2026, realizado por el presidente Gustavo Petro durante una alocución presidencial en la noche del lunes 29 de diciembre de 2025, generó una serie de pronunciamientos a favor y en contra desde distintos sectores.

El nuevo salario fue establecido en $1.746.880, y con la inclusión del auxilio de transporte el ingreso mensual total para quienes devengan el mínimo llegará a $2.000.000, tras un aumento del 23,7% frente al año anterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión se adoptó luego de que el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras no lograran un consenso en la mesa tripartita encargada de definir el ajuste anual. Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por expedir un decreto para formalizar el incremento, que se ubica por encima de los ajustes realizados en años anteriores y ha sido presentado por el Gobierno como una medida orientada a mejorar el ingreso de los trabajadores y garantizar la cobertura de necesidades básicas.

En ese contexto, el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, reslpadó la decisión del presidente Petro destacando su impacto tanto para los trabajadores como para el sector empresarial.

Las críticas del Centro Democrático hacia Bolívar

El exsenador afirmó que, como empresario, pagará el nuevo salario “con mucho agrado” - crédito John Paz/Colprensa

A través de su cuenta en X, el partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe escribió: “Señor Gustavo Bolívar: Soldados ‘ganando’ $2 millones… pero con inflación, desfinanciación en defensa y sin presupuesto real. Aplausos por el PowerPoint”. En el mismo mensaje, se refirió a otros sectores y programas sociales al señalar: “Estudiantes de medicina ‘tranquilos’, mientras hospitales quiebran y el sistema de salud se cae a pedazos”.

La colectividad también mencionó a los adultos mayores y expresó: “Viejitos con $230 mil… cuando el costo de vida se duplicó. No es dignidad, es maquillaje”, así como a las promesas en materia pensional: “Mesada 14 prometida sin explicar de dónde sale la plata. Clásico: anunciar primero, cuadrar después (si se puede)”.

En relación con el sector rural, el mensaje afirmó: “Campesinos ‘con tierra’, pero sin títulos claros, sin vías, sin crédito y con el campo más inseguro que nunca”; y concluyó con una crítica general al enfoque del Gobierno al señalar: “Esto no es redistribuir el ingreso. Esto es redistribuir titulares, ilusiones y propaganda. Gobernar no es tuitear cifras bonitas: es cumplir, financiar, ejecutar y no en engañar”.

La colectividad afirmó que el anuncio del salario mínimo no representa una redistribución del ingreso - crédito @CeDemocraticoX

Bolívar había asegurado que, como empresario, “pagaría con mucho agrado este salario a las personas que me ayudan a incrementar mi capital”, al referirse al nuevo monto que deberán asumir los empleadores a partir de 2026.

El exsenador también cuestionó a quienes se oponen al aumento decretado por el Gobierno. En ese sentido, escribió: “No le crean a quienes ganan 50 millones y saldrán a decir que 2 millones es mucho para ti”, en referencia a las críticas provenientes de algunos sectores económicos y políticos; y resaltó el carácter de la medida adoptada por el Ejecutivo: “Este es el gobierno de los trabajadores. Nadie se hubiera atrevido de tan audaz manera a recortar las brechas de desigualdad”.

Según lo expresado por Bolívar en sus publicaciones, “millones de trabajadores ganan hoy más del doble que en 2022”, y anticipó un escenario de transformaciones para el país al afirmar: “Desde 2026, Colombia nunca volverá a ser la misma”.

El aumento del salario mínimo para 2026 continúa generando reacciones y debate en el ámbito político y público - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El aumento del salario mínimo continúa generando análisis y reacciones desde su anuncio oficial. Las distintas posturas se han expresado principalmente mediante comunicados y publicaciones en redes sociales, en especial en la plataforma X, donde figuras públicas y organizaciones han dado a conocer sus argumentos frente al impacto del ajuste decretado para 2026.