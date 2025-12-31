El exministro Wilson Ruiz respondió publicación de Gustavo Petro en que hablaba “de uno de sus principales defectos: “Es irresponsabilidad”

La reciente intervención pública del presidente fue motivo de debate en plataformas digitales, donde un exministro del gabinete de Iván Duque hizo sentir su desacuerdo frente al mensaje divulgado por el jefe de Estado - crédito Presidencia - Chema Moya/EFE

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que durante todo su mandato ha tenido una presencia activa en redes sociales, utilizó su cuenta en X para referirse a lo que identifica como uno de sus “defectos”.

La publicación provocó respuestas diversas entre los usuarios, que discutieron el alcance y las implicancias de su declaración.

A la publicación realizada por el primer mandatario del país, el exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, en la misma red social respondió y expresó: “No se trata de ingenuidad, sino de irresponsabilidad”.

En su mensaje, el presidente Gustavo Petro reconoció abiertamente una característica personal que considera un defecto. Expresó que tiende a confiar demasiado en las personas, aunque aclaró que mantener la fe en la ciudadanía representa, para él, una decisión correcta.

“Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás. Pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”, comentó el jefe de Estado en una publicación que provocó varias reacciones y comentarios.

Wilson Ruiz, exministro de Justicia, cuestionó la afirmación de Gustavo Petro y señaló que las decisiones económicas del mandatario no reflejan ingenuidad, sino falta de responsabilidad. Ruiz advirtió que aumentar salarios sin sustento financiero podría afectar negativamente a las pequeñas empresas y menospreciar la capacidad de análisis de la sociedad.

“No, presidente @petrogustavo. No es ingenuidad, es irresponsabilidad. Subir salarios sin respaldo económico no es ‘creer en el pueblo’: es poner en riesgo a las pequeñas empresas y subestimar la inteligencia de los colombianos”, contestó el exfuncionario público por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Ruiz cerró su intervención refiriéndose a la aspiración presidencial del senador Iván Cepeda, candidato de la coalición oficialista Pacto Histórico. En su mensaje, Ruiz sostuvo que la sociedad rechaza el populismo, tanto el ejercido por el actual presidente como el que representa Cepeda, según su opinión.

“El país no aceptará más populismo, ni el suyo ni el que pretende continuar @IvanCepedaCast”, concluyó Ruiz en su mensaje crítico hacia al presidente de la República.

Además de la respuesta de Wilson Ruiz, el concejal de Bogotá, Papo Amín, también se pronunció tras el mensaje de Gustavo Petro.

Amín cuestionó el aumento del salario mínimo decretado por el presidente, que implica un alza del 23,7%. El concejal señaló similitudes entre esta medida y políticas aplicadas en Venezuela, y alertó sobre los riesgos económicos que podría enfrentar Colombia a raíz de esta decisión.

“Chávez hizo lo que usted hace pocas horas dijo en tv.Sube el salario mínimo por un puñado de votos de colombianos incautos que creen que esto es lo “mejor” que ha pasado.Se viene una de las crisis más grandes en materia laboral y económica y todo por culpa de @petrogustavo", escribió el servidor público capitalino.

Exministro pidió a la Procuraduría frenar la Asamblea Constituyente de Gustavo Petro

Por otra parte, Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y del Derecho, emprendió gestiones judiciales para que la iniciativa de Asamblea Constituyente promovida por el Gobierno Nacional se ajuste a las disposiciones previstas en la Constitución y la legislación vigente.

Según el comunicado divulgado este lunes 29 de diciembre de 2025 en X,el exfuncionario presentó un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y una acción disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación.

Ruiz solicitó a la Registraduría la entrega de la documentación completa sobre la inscripción del comité promotor de la iniciativa, así como información detallada sobre el mecanismo de participación y la verificación de los formularios utilizados para la recolección de firmas.

En el mismo trámite, requirió detalles acerca de los topes de financiación y las medidas adoptadas para preservar la neutralidad estatal.

El exministro solicitó a la Procuraduría que examine eventuales anomalías, entre ellas la participación de funcionarios o la utilización de fondos estatales en una iniciativa que se promueve como si fuera impulsada por la ciudadanía.

“La Constitución no es un juego ni los ciudadanos pueden ser objeto de engaños con anuncios sin fundamento jurídico”, señaló Ruiz Orejuela en el escrito presentado.