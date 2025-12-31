Colombia

El exministro Wilson Ruiz respondió publicación de Gustavo Petro en que hablaba “de uno de sus principales defectos: “Es irresponsabilidad”

La declaración del presidente colombiano en la red social X en la que se definió como “ingenuo”, fue respondida, entre otros, por el exministro de Justicia del Gobierno anterior

Guardar
La reciente intervención pública del
La reciente intervención pública del presidente fue motivo de debate en plataformas digitales, donde un exministro del gabinete de Iván Duque hizo sentir su desacuerdo frente al mensaje divulgado por el jefe de Estado - crédito Presidencia - Chema Moya/EFE

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que durante todo su mandato ha tenido una presencia activa en redes sociales, utilizó su cuenta en X para referirse a lo que identifica como uno de sus “defectos”.

La publicación provocó respuestas diversas entre los usuarios, que discutieron el alcance y las implicancias de su declaración.

A la publicación realizada por el primer mandatario del país, el exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, en la misma red social respondió y expresó: “No se trata de ingenuidad, sino de irresponsabilidad”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, el presidente Gustavo Petro reconoció abiertamente una característica personal que considera un defecto. Expresó que tiende a confiar demasiado en las personas, aunque aclaró que mantener la fe en la ciudadanía representa, para él, una decisión correcta.

“Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás. Pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”, comentó el jefe de Estado en una publicación que provocó varias reacciones y comentarios.

Gustavo Petro hizo un curioso
Gustavo Petro hizo un curioso mensaje en su cuenta de X que generó revuelo en redes sociales - crédito @petrogustavo

Wilson Ruiz, exministro de Justicia, cuestionó la afirmación de Gustavo Petro y señaló que las decisiones económicas del mandatario no reflejan ingenuidad, sino falta de responsabilidad. Ruiz advirtió que aumentar salarios sin sustento financiero podría afectar negativamente a las pequeñas empresas y menospreciar la capacidad de análisis de la sociedad.

“No, presidente @petrogustavo. No es ingenuidad, es irresponsabilidad. Subir salarios sin respaldo económico no es ‘creer en el pueblo’: es poner en riesgo a las pequeñas empresas y subestimar la inteligencia de los colombianos”, contestó el exfuncionario público por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Ruiz cerró su intervención refiriéndose a la aspiración presidencial del senador Iván Cepeda, candidato de la coalición oficialista Pacto Histórico. En su mensaje, Ruiz sostuvo que la sociedad rechaza el populismo, tanto el ejercido por el actual presidente como el que representa Cepeda, según su opinión.

“El país no aceptará más populismo, ni el suyo ni el que pretende continuar @IvanCepedaCast”, concluyó Ruiz en su mensaje crítico hacia al presidente de la República.

Wilson Ruiz contestó a
Wilson Ruiz contestó a la curiosa publicación de Gustavo Petro - crédito @WilsonRuizO

Además de la respuesta de Wilson Ruiz, el concejal de Bogotá, Papo Amín, también se pronunció tras el mensaje de Gustavo Petro.

Amín cuestionó el aumento del salario mínimo decretado por el presidente, que implica un alza del 23,7%. El concejal señaló similitudes entre esta medida y políticas aplicadas en Venezuela, y alertó sobre los riesgos económicos que podría enfrentar Colombia a raíz de esta decisión.

“Chávez hizo lo que usted hace pocas horas dijo en tv.Sube el salario mínimo por un puñado de votos de colombianos incautos que creen que esto es lo “mejor” que ha pasado.Se viene una de las crisis más grandes en materia laboral y económica y todo por culpa de @petrogustavo", escribió el servidor público capitalino.

Exministro pidió a la Procuraduría frenar la Asamblea Constituyente de Gustavo Petro

Por otra parte, Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y del Derecho, emprendió gestiones judiciales para que la iniciativa de Asamblea Constituyente promovida por el Gobierno Nacional se ajuste a las disposiciones previstas en la Constitución y la legislación vigente.

Según el comunicado divulgado este lunes 29 de diciembre de 2025 en X,el exfuncionario presentó un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y una acción disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación.

Comunicado de prensa de Wilson
Comunicado de prensa de Wilson Ruíz Orejuela en contra de la Asamblea Constituyente de Gustavo Petro - crédito @WilsonRuizO

Ruiz solicitó a la Registraduría la entrega de la documentación completa sobre la inscripción del comité promotor de la iniciativa, así como información detallada sobre el mecanismo de participación y la verificación de los formularios utilizados para la recolección de firmas.

En el mismo trámite, requirió detalles acerca de los topes de financiación y las medidas adoptadas para preservar la neutralidad estatal.

El exministro solicitó a la Procuraduría que examine eventuales anomalías, entre ellas la participación de funcionarios o la utilización de fondos estatales en una iniciativa que se promueve como si fuera impulsada por la ciudadanía.

“La Constitución no es un juego ni los ciudadanos pueden ser objeto de engaños con anuncios sin fundamento jurídico”, señaló Ruiz Orejuela en el escrito presentado.

Temas Relacionados

Gustavo PetroWilson RuizRedes socialesGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Camilo Romero acusó a Álvaro Uribe de “amargarles la vida” a los trabajadores por su postura sobre el salario mínimo

El precandidato presidencial publicó mensajes en X en los que acusó al expresidente Álvaro Uribe de afectar los derechos de los trabajadores, luego de que el Gobierno nacional anunciara el salario mínimo para 2026

Camilo Romero acusó a Álvaro

Se estrelló y lo “pillaron”: Policía descubrió media tonelada de marihuana en el baúl de un carro que se accidentó en Bogotá

La persona detenida presenta antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas, según reportó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Se estrelló y lo “pillaron”:

Angélica Lozano respaldó al Gobierno por el decreto que busca eliminar la prima de servicios a congresistas: “Es mejor tarde que nunca”

La senadora de la República aseguró que la decisión representa un avance hacia la reducción de las compensaciones que recibe el Congreso de la República

Angélica Lozano respaldó al Gobierno

Según Supernotariado, en 2025 los colombianos se casaron y se divorciaron menos: las personas están pensando más en las mascotas

Las cifras revelan que los colombianos cada vez están menos interesados en casarse o divorciarse, además que las mascotas juegan un papel relevante en los modelos familiares

Según Supernotariado, en 2025 los

Gustavo Petro se metió en polémica con el periodista deportivo César Augusto Londoño: “Es muy simple César Augusto, yo no soy neoliberal”

El mandatario defendió su postura económica, pero el periodista expresó dudas sobre la sostenibilidad de la iniciativa: “No tiene dinero y su decisión, Gustavo Petro, es gastar más”

Gustavo Petro se metió en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Villalobos confesó cómo notó

Sebastián Villalobos confesó cómo notó el patrón negativo que estaba teniendo con sus relaciones y terminarles: está fue la manera en la que lo solucionó

Estas son las celebridades colombianas que fallecieron en 2025: muchos son famosos actores

Westcol y Milica confirmaron que tuvieron un amorío: esto fue lo que sucedió entre el colombiano y la argentina

La ‘influencer’ y empresaria Mariam Obregón se refirió al aumento del salario mínimo en Colombia: “Estoy de acuerdo con pagar lo justo”

Béele, Blessd, Karol G y otros: estas fueron las canciones de artistas colombianos que fueron tendencia en 2025

Deportes

Así le fue a la

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026