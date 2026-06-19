Colombia

Fuerza Aérea inició el despliegue de fuerza pública desde Bogotá con toneladas de carga estratégica por segunda vuelta

Desde Bogotá partieron más de siete centenares de uniformados de la Policía Nacional para apoyar la logística y la seguridad de los comicios del domingo 21 de junio

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Unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Catam trasladan a 700 policías y más de 20 toneladas de suministros por vuelo - crédito Catam
Unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Catam trasladan a 700 policías y más de 20 toneladas de suministros por vuelo - crédito Catam

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), inició el despliegue de uniformados hacia diferentes regiones del país, como parte de las operaciones contempladas en el Plan Democracia 2026.

El objetivo principal del envío de uniformados es garantizar la seguridad durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el domingo 21 de junio de 2026. Los efectivos y recursos movilizados reforzarán los dispositivos de seguridad establecidos para la jornada electoral.

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Según la información oficial, una aeronave Boeing 737 de Catam ya trasladó desde Bogotá hasta Cali a 700 uniformados de la Policía Nacional, junto con más de 20 toneladas en suministros y carga estratégica.

Los uniformados apoyarán los operativos de vigilancia en varios puntos del país, durante las elecciones en segunda vuelta, el domingo 21 de junio de 2026 - crédito FAC
Los uniformados apoyarán los operativos de vigilancia en varios puntos del país, durante las elecciones en segunda vuelta, el domingo 21 de junio de 2026 - crédito FAC

Voceros oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana indicaron que este despliegue se realiza de manera coordinada con las demás instituciones de Defensa y entidades del Estado, para lograr presencia institucional en todo el territorio nacional durante los comicios.

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Ponemos a disposición nuestras aeronaves, tripulaciones y personal especializado para apoyar el desarrollo seguro y transparente de los comicios, garantizando que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad y confianza”, indicaron portavoces de la institución.

El dispositivo forma parte de una serie de preparativos en otros territorios del país, en donde también están siendo enviadas unidades de la Policía y de otras fuerzas.

El cargamento estratégico enviado consta de 20 toneladas, para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional - crédito FAC
El cargamento estratégico enviado consta de 20 toneladas, para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional - crédito FAC

Operativo especial en el sur del país

Desde el Comando Aéreo de Combate No. 4, con sede en Melgar, Tolima, se confirmó el alistamiento operativo especial para reforzar la seguridad durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Allí se establecieron mesas de trabajo con autoridades de Huila, Tolima y Cundinamarca para coordinar el monitoreo permanente de la situación operacional en estos departamentos.

En los departamentos de Tolima y Huila la asistencia de la FAC será a través de helicópteros - crédito FAC
En los departamentos de Tolima y Huila la asistencia de la FAC será a través de helicópteros - crédito FAC

Entre las medidas adoptadas aumentaron las proporciones del alistamiento, la disponibilidad de aeronaves y tripulaciones, el fortalecimiento de protocolos de reacción inmediata, el monitoreo de áreas estratégicas y el apoyo a las operaciones de seguridad en los municipios de la región.

Contarán con helicópteros que ejecutarán misiones de vigilancia, control y protección de infraestructura crítica en distintos puntos, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del orden constitucional y permitir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Las capacidades aéreas también se incrementarán sobre los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Aeronaves y tripulaciones especializadas ejecutan misiones de vigilancia, reconocimiento y presencia estratégica en distintas zonas de estos departamentos.

Los monitoreos aéreos permitirán vigilar la formación de disturbios e irregularidades en jornada electoral - crédito FAC
Los monitoreos aéreos permitirán vigilar la formación de disturbios e irregularidades en jornada electoral - crédito FAC

Así fue el despliegue aéreo en Casanare y la Amazonía

El Grupo Aéreo del Casanare (Gacas), adscrito a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, contó con refuerzo a la seguridad en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare ante la jornada electoral presidencial.

El alistamiento operacional incluye el despliegue de aeronaves de ala fija y rotatoria equipadas con sistemas electroópticos para el monitoreo aéreo de puntos estratégicos, con el fin de detectar en tiempo real cualquier situación que pueda alterar el orden público.

El dispositivo se complementa con patrullas motorizadas y personal especializado del Escuadrón de Seguridad y Defensa de Bases, en coordinación con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y autoridades civiles.

En Amazonas también habrá vigilancia aérea suministrada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito FAC
En Amazonas también habrá vigilancia aérea suministrada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito FAC

Desde la Fuerza Aérea se reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar información relevante para prevenir delitos electorales, reafirmando su compromiso con la seguridad y la transparencia durante los comicios en la región.

En el Amazonas, a través del Grupo Aéreo del Amazonas, personal especializado de Defensa Aérea ya lleva a cabo labores de detección, identificación y análisis de aeronaves, para hacer seguimiento permanente de la actividad aérea en el departamento y la rápida identificación de comportamientos irregulares.

Además, el equipo de Defensa Aérea participa en acciones coordinadas con la Policía Nacional para incrementar la verificación y supervisión de las aeronaves que operan en la zona.

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