Últimas horas para reportar el impacto de la pólvora en animales durante la noche de Año Nuevo en Bogotá: link del formulario

La iniciativa de AnimalesBog e Idpyba permite a los bogotanos reportar impactos de pólvora y pirotecnia en animales durante fin de año - crédito iStock

Bogotá enfrenta la última oportunidad para que la ciudadanía reporte las afectaciones sufridas por animales domésticos y silvestres a causa del uso de pólvora y pirotecnia durante la noche de fin de año.

La iniciativa, impulsada por la organización AnimalesBog y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), mantiene habilitado un formulario digital que estará disponible hasta la madrugada del 1 de enero de 2026, según informó la administración.

El objetivo de esta campaña consiste en identificar patrones y zonas críticas donde la pirotecnia genere mayores daños, tanto en perros y gatos como en aves y especies silvestres. De acuerdo con datos entregados por el Distrito, el formulario registró 936 respuestas desde el 7 de diciembre, consolidándose como una herramienta clave en la estrategia La pólvora explota mis sentidos.

El formulario de protección animal estará disponible hasta la madrugada del 1 de enero de 2026, contribuyendo a la vigilancia y respuesta temprana - crédito prensa Idpyba

Registro ciudadano: herramienta para la protección animal

La plataforma digital forms.office.com/r/zaP4gjdMMw permanece abierta para que los habitantes de Bogotá reporten cualquier caso de animales afectados por el uso de pólvora y pirotecnia. La posibilidad de participar estará disponible durante toda la tarde y noche del 31 de diciembre y se extenderá hasta la madrugada del primer día del 2026.

La información recopilada permitirá al distrito establecer un mapa detallado de los incidentes, facilitando la toma de decisiones y el diseño de estrategias para mitigar los impactos negativos en la fauna urbana.

El balance parcial mostró que perros, gatos y aves silvestres concentran el 97% de los reportes, siendo los caninos los más afectados con un 74% de los casos.

Efectos documentados y zonas con mayor incidencia

Los reportes ciudadanos han identificado que perros, gatos y aves silvestres sufren el 97% de los efectos negativos de la pirotecnia en Bogotá - crédito prensa Idpyba

Durante la reciente celebración de Navidad, más de 115 mascotas resultaron perjudicadas por la pirotecnia en Bogotá, según el balance presentado en el desarrollo de la campaña distrital.

Las localidades de Suba, Kennedy y Engativá concentraron el 43% de los incidentes, mientras que Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar representaron otro 31%. Las zonas con menor reporte fueron La Candelaria y Sumapaz.

La principal afectación identificada está relacionada con miedo y estrés por los estallidos de la pólvora, que representan el 31% de los registros. Entre las reacciones observadas se encuentran temblores, sobresaltos y ocultamientos, además de intentos de huida o desorientación en el 21% de los casos.

El entorno también se vio impactado por contaminación acústica y residuos de los artefactos pirotécnicos.

Participación comunitaria y restricciones vigentes

La campaña de reporte y sensibilización cuenta con el respaldo de cerca de 20.000 dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y representantes de propiedades horizontales en Bogotá, que promueven una cultura de fiestas sin pólvora. Esta alianza busca fortalecer la convivencia y garantizar el bienestar de los animales durante las celebraciones de fin de año.

El miedo y el estrés por los estallidos de pólvora representan el 31% de los registros, manifestándose en temblores y comportamientos de huida - crédito iStock

El uso de pólvora y pirotecnia permanece restringido en Bogotá debido a los riesgos que implica, no solo para la fauna, sino también para niños y adultos, ya que cada temporada se reportan accidentes y quemaduras relacionados con la manipulación de estos artefactos.

El llamado de las autoridades

El Idpyba y las organizaciones aliadas reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pólvora y aprovechar las últimas horas del año para reportar cualquier incidente en el formulario oficial.

La campaña La pólvora explota mis sentidos busca consolidar información clave que permita desarrollar acciones preventivas y de atención prioritaria en las zonas identificadas como más vulnerables.

La vigilancia se intensificará durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, periodo en el que históricamente se registra la mayor cantidad de incidentes. Las autoridades esperan que la participación ciudadana aumente antes del cierre del formulario, con el fin de contar con datos sólidos para la próxima fase de la estrategia distrital.