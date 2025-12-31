Shakira despidió 2025 con un emotivo mensaje a su “manada”: “Me esforcé en agradecer incluso a quienes me han hecho daño”

La artista publicó fotografías con lo mejor de su 2025 - crédito @Shakira

En 2025, Shakira volvió a consolidarse como una de las artistas más consagradas de la actualidad, con una gira que batió récords y con su regreso a las salas de cine con Zootopia 2.

En más de una ocasión, la barranquillera ha afirmado que nada habría sido posible si no recibiera el cariño constante por parte de sus fanáticos a nivel mundial, por lo que antes de que termine 2025, Shakira decidió agradecer a todos sus seguidores en su cuenta de Instagram.

En primer lugar, se refirió a sus seguidores como “manada”; tras ello, destacó lo que aprendió en los últimos 365 días.

“Querida manada. Durante este año aprendí que vale más procurar la paz que perseguir obsesivamente la felicidad. Que es mejor agradecer a la vida lo poco o mucho que tenemos, que quejarnos por aquello que nos falta“, inició el mensaje de Shakira.

La barranquillera le dedicó unas palabras a sus seguidores en todo el mundo - crédito @Shakira

Entre los puntos que mencionó la artista, destacó la importancia de hacer un análisis personal, de tener tranquilidad y de esa forma aprender a reír en varios aspectos.

“Descubrí que mirar hacia dentro es más importante que mirarse en un espejo, y que solo aceptándonos a nosotros mismos, enseñamos a los otros a hacerlo. Este año también aprendí a respirar, y encontré dentro de mí el mejor refugio, donde ahora puedo descansar del ruido externo. Conocí el disfrute de la propia compañía, tanto como la de amigos sinceros, y ahora más que nunca sé que escuchando el sonido de sus risas y sus consejos se viven los mejores momentos”

Sobre sus retos, la cantautora indicó que ha entendido que debe agradecer a todas las personas, puesto que, desde su concepto, las tristezas y alegrías hacen parte del camino que debe recorrer cada persona.

“Me esforcé en agradecer incluso a quienes me han hecho daño, porque también ellos han sido verdaderos maestros. Entendí que la tristeza y la alegría no solo son bellas, sino también necesarias, dos hermanas sabias e inseparables que viven bajo el mismo techo“.

La barranquillera compartió una galería con lo mejor del 2025 - crédito @Shakira

Por último, la artista agradeció a todos los que la acompañaron durante 2025 junto a sus hijos y familiares, puntualizando con los deseos que tiene para los próximos 365 días de su vida.

"Gracias a todos los que me acompañaron este año, física y emocionalmente. Gracias por el cariño, que para mí se ha convertido en lo más importante. Deseo que este 2026 cultivemos aún más nuestros dones espirituales para poder disfrutar de los materiales. Que el nuevo año nos encuentre siendo amables con nosotros mismos, aceptándonos incondicionalmente y felicitándonos por nuestros pequeños logros, porque solo ellos nos hacen verdaderamente grandes“, puntualizó Shakira en su mensaje.

‘Las mujeres ya no lloran’ rompió con las expectativas que se tenían sobre Shakira

Shakira consolidó terminó el 2025 con la gira 'Las mujeres ya no lloran' como la más exitosa de la historia para una artista latina - crédito Reuters

La importancia de la gira de la barranquillera ha sido resaltada nuevamente, puesto que en un informe de Billboard se afirma que Las mujeres ya no lloran se ha convertido en el tour latino realizado por una mujer más taquillero de la historia.

En el listado se menciona que la cantautora ha dominado por completo el mercado, llegando a generar más de 327 millones de dólares por las más de 2.5 millones de entradas que ha vendido desde que comenzó la gira.

En el informe se destaca que el mercado latino en 2025 tuvo momentos negativos; sin embargo, Shakira rompió la tendencia y se convirtió en la primera artista latina que ha podido superar los 100 millones de dólares en ventas.

De la misma forma, mencionaron que antes de que comenzara el tour no se tenían expectativas tan altas en comparación con lo logrado por la barranquillera y los más de 300 millones de dólares que ha generado la gira.