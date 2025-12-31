Colombia

Gustavo Petro y Enrique Peñalosa se agarraron en redes sociales por repatriación de ahorros pensionales: “Eso es robarle sus ahorros”

Las redes sociales fueron escenario de una discusión entre el jefe de Estado y el exalcalde de Bogotá, quienes expresaron desacuerdos frente a la medida que busca incentivar la inversión nacional de los recursos de pensiones

Guardar
Un nuevo intercambio de declaraciones
Un nuevo intercambio de declaraciones públicas evidenció la polémica que genera la iniciativa del gobierno de modificar el destino internacional de los recursos pensionales para destinarlos a proyectos de infraestructura - crédito Sergio Acero/Andrea Puentes/Colprensa/Presidencia

La intención del Gobierno de exigir que los fondos de pensiones trasladen al país las inversiones que mantienen en el extranjero, con el objetivo de financiar obras de infraestructura, ha generado cuestionamientos sobre la administración de los ahorros de los afiliados y el futuro del sistema de pensiones en Colombia.

Germán Ávila, titular de la cartera de Hacienda, indicó que la medida apunta a facilitar la ejecución de obras de infraestructura que actualmente carecen de recursos debido a las restricciones fiscales.

A raíz de la propuesta sobre la repatriación de fondos pensionales, el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa protagonizaron un cruce de mensajes en redes sociales, intercambiando opiniones y críticas respecto a la medida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Enrique Peñalosa advirtió que la repatriación forzada de ahorros pensionales perjudicaría a los afiliados y afectaría la economía.

Según él, “eso es robarle sus ahorros pensiónales a los millones de ciudadanos que los tienen en los fondos privados de pensiones. Eso hará que pierdan dinero. Y sobrevaluará aún más el peso”.

El presidente Gustavo Petro rechazó las afirmaciones de Peñalosa y defendió la propuesta, recordando que la repatriación de ahorros fue una norma habitual durante años.

Petro respondió: “Cómo se le ocurre hermano deje de desinformar, la medida que propongo estuvo vigente durante toda la existencia de los fondos y solo a Santos se le ocurrió que era bueno que el ahorro de los trabajadores se fuera del país”.

Temas Relacionados

Enrique PeñalosaGustavo PetroPensiones ColombiaAhorros pensionalesRepatriación de ahorros pensionalesColombia-Noticias

Más Noticias

Camilo Romero acusó a Álvaro Uribe de “amargarles la vida” a los trabajadores por su postura sobre el salario mínimo

El precandidato presidencial publicó mensajes en X en los que acusó al expresidente Álvaro Uribe de afectar los derechos de los trabajadores, luego de que el Gobierno nacional anunciara el salario mínimo para 2026

Camilo Romero acusó a Álvaro

Se estrelló y lo “pillaron”: Policía descubrió media tonelada de marihuana en el baúl de un carro que se accidentó en Bogotá

La persona detenida presenta antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas, según reportó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Se estrelló y lo “pillaron”:

Angélica Lozano respaldó al Gobierno por el decreto que busca eliminar la prima de servicios a congresistas: “Es mejor tarde que nunca”

La senadora de la República aseguró que la decisión representa un avance hacia la reducción de las compensaciones que recibe el Congreso de la República

Angélica Lozano respaldó al Gobierno

El exministro Wilson Ruiz respondió publicación de Gustavo Petro en que hablaba “de uno de sus principales defectos: “Es irresponsabilidad”

La declaración del presidente colombiano en la red social X en la que se definió como “ingenuo”, fue respondida, entre otros, por el exministro de Justicia del Gobierno anterior

El exministro Wilson Ruiz respondió

Según Supernotariado, en 2025 los colombianos se casaron y se divorciaron menos: las personas están pensando más en las mascotas

Las cifras revelan que los colombianos cada vez están menos interesados en casarse o divorciarse, además que las mascotas juegan un papel relevante en los modelos familiares

Según Supernotariado, en 2025 los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Villalobos habló del patrón

Sebastián Villalobos habló del patrón negativo que identificó en sus relaciones: tiene que ver con el abandono de su papá

Estas son las celebridades colombianas que fallecieron en 2025: muchos son famosos actores

Westcol y Milica confirmaron que tuvieron un amorío: esto fue lo que sucedió entre el colombiano y la argentina

La ‘influencer’ y empresaria Mariam Obregón se refirió al aumento del salario mínimo en Colombia: “Estoy de acuerdo con pagar lo justo”

Béele, Blessd, Karol G y otros: estas fueron las canciones de artistas colombianos que fueron tendencia en 2025

Deportes

Así le fue a la

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026