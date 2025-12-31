Gustavo Petro y Enrique Peñalosa se agarraron en redes sociales por repatriación de ahorros pensionales: “Eso es robarle sus ahorros”

Un nuevo intercambio de declaraciones públicas evidenció la polémica que genera la iniciativa del gobierno de modificar el destino internacional de los recursos pensionales para destinarlos a proyectos de infraestructura - crédito Sergio Acero/Andrea Puentes/Colprensa/Presidencia

La intención del Gobierno de exigir que los fondos de pensiones trasladen al país las inversiones que mantienen en el extranjero, con el objetivo de financiar obras de infraestructura, ha generado cuestionamientos sobre la administración de los ahorros de los afiliados y el futuro del sistema de pensiones en Colombia.

Germán Ávila, titular de la cartera de Hacienda, indicó que la medida apunta a facilitar la ejecución de obras de infraestructura que actualmente carecen de recursos debido a las restricciones fiscales.

A raíz de la propuesta sobre la repatriación de fondos pensionales, el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa protagonizaron un cruce de mensajes en redes sociales, intercambiando opiniones y críticas respecto a la medida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Enrique Peñalosa advirtió que la repatriación forzada de ahorros pensionales perjudicaría a los afiliados y afectaría la economía.

Según él, “eso es robarle sus ahorros pensiónales a los millones de ciudadanos que los tienen en los fondos privados de pensiones. Eso hará que pierdan dinero. Y sobrevaluará aún más el peso”.

El presidente Gustavo Petro rechazó las afirmaciones de Peñalosa y defendió la propuesta, recordando que la repatriación de ahorros fue una norma habitual durante años.

Petro respondió: “Cómo se le ocurre hermano deje de desinformar, la medida que propongo estuvo vigente durante toda la existencia de los fondos y solo a Santos se le ocurrió que era bueno que el ahorro de los trabajadores se fuera del país”.