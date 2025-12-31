Colombia

El cuarto tren del metro de Bogotá llegó a Colombia: el proyecto se acerca al 70% de ejecución

El proceso de evaluación técnica de los primeros trenes y la obtención de recursos por USD1.260 millones respaldan la continuidad de la megaobra, clave para la movilidad y la economía de la capital colombiana

Guardar
La llegada del cuarto tren
La llegada del cuarto tren consolida el avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá, clave para el transporte urbano de la ciudad - crédito @CarlosFGalán/X

En el penúltimo día de 2025, el avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá marcó un nuevo hito con la llegada del cuarto tren al país, consolidando el progreso de la obra pública más importante de la ciudad.

El proyecto, que contempla la incorporación de un total de 30 trenes para octubre de 2026, apunta a iniciar su operación comercial en el primer trimestre de 2028, logrando sostener un ritmo cercano al 70% de ejecución, según cifras de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A propósito, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció, en la noche del martes 30 de diciembre, la llegada del cuarto tren del metro de Bogotá, calificando el hecho como “una buena noticia antes de que se acabe el año”.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la llegada del cuarto tren al puerto de Cartagena y su traslado próximo a la capital colombiana - crédito @CarlosFGalán/X

Galán detalló que el tren arribó al puerto de Cartagena y que, en los próximos días, iniciará el trayecto terrestre hasta la capital, donde se espera su llegada en el transcurso de enero. “Los 30 trenes de la Línea 1 deberán estar en nuestra ciudad en octubre de 2026. ¡Bogotá avanza! (sic)”, afirmó el alcalde en X.

Iniciaron las pruebas dinámicas del metro de Bogotá

El 26 de diciembre de 2025, la empresa Metro de Bogotá informó que se iniciaron las primeras pruebas dinámicas sobre la vía de prueba de 905 metros ubicada en el Patio Taller de Bosa.

Estas pruebas permiten evaluar el comportamiento real del primer tren del sistema y forman parte del cronograma que apunta a la operación comercial prevista para el primer trimestre de 2028.

El proceso incluyó la energización del tren mediante el sistema Stinger y el desplazamiento inicial sobre la vía de prueba. De acuerdo con Galán, “el proyecto Metro de Bogotá alcanza un avance cercano al 70%. Ya tenemos tres trenes en Bogotá y el 8 de enero llegará el cuarto. A partir de ahí, llegarán trenes cada 15 días hasta completar los 30 en octubre del próximo año. Este proyecto avanza para cumplir la meta de entrar en operación comercial en el primer trimestre de 2028”.

El proyecto del Metro de
El proyecto del Metro de Bogotá prevé incorporar 30 trenes para octubre de 2026 y alcanzar la operación comercial en el primer trimestre de 2028 - crédito @CarlosFGalán/x

Dentro de las pruebas dinámicas se evalúan aspectos como aceleración, frenado, consumo de energía, niveles de ruido, tracción, sistemas de información al pasajero, detección de fallas, seguridad y operatividad.

Paralelamente, se realizan pruebas estáticas para revisar baterías, puertas, sistemas de comunicación, ventilación, iluminación, frenos, tracción, bocinas, alarmas y demás componentes críticos.

Una vez validadas por la interventoría, los resultados se consignan en los protocolos que permitirán avanzar a las pruebas en el viaducto de la primera línea. Aunque los trenes son automáticos, durante esta fase inicial se operan manualmente para su integración con el sistema de señalización del Patio Taller.

Con corte al 18 de diciembre de 2025, la EMB reportó la construcción de 713 columnas, 3.471 dovelas, 298 vanos completos y 9.665 metros de viaducto. El objetivo para 2026 es que el megaproyecto alcance un 90% de ejecución, lo que implica una reducción en el ritmo de avance, de entre 2 y 2,5% a 1% en el primer semestre y cerca del 2% en el segundo semestre.

Pruebas dinámicas iniciadas en el
Pruebas dinámicas iniciadas en el Patio Taller de Bosa permiten evaluar el desempeño real del sistema ferroviario del Metro de Bogotá - Europa Press

Para 2027, se prevé llegar con un 9 o 10% de ejecución pendiente, dando paso a la llamada “marcha blanca” de los trenes en septiembre de ese año.

Otro de los grandes logros que aseguran la ejecución del proyecto es la garantía de financiamiento internacional tras la gestión del alcalde Galán ante el Gobierno de Gustavo Petro y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Luego de varios debates y mesas de trabajo, la EMB obtuvo la aprobación de USD1.260 millones necesarios para mantener la ejecución durante 2026, con el respaldo de la Nación y la banca multilateral.

Temas Relacionados

Metro de BogotáTransporte públicoEmpresa Metro de BogotáCarlos Fernando GalánBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

El precio del huevo tendría un fuerte aumento en 2026 tras salario mínimo decretado por el Gobierno Petro: esto se sabe

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, explicó que los costos de producción dependen en buena medida del valor de las materias primas

El precio del huevo tendría

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Deportivo Cali es el equipo que ha anunciado fichajes más sonoros con el portero de la selección de Perú Pedro Gallese y el volante Emmanuel Reynoso

Mercado de jugadores - EN

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Aunque el club espera un gran apoyo para la Copa Libertadores y la Liga BetPlay, hay un enorme problema que afecta tanto a aficionados como a la institución

Protesta silenciosa en Santa Fe:

Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

La presentadora compartió una reflexión basada en su experiencia personal, aludiendo tanto al vacío que siente como a la necesidad de fortaleza para afrontar situaciones de duelo en esta época

Jessica Cediel reapareció en redes

Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños número 85 y conquistó las redes con un video viral: así luce el creador de ‘Sábados Felices’

El santandereano reapareció en gran forma en su aniversario, sorprendiendo a sus seguidores gracias a un emotivo clip que se volvió tendencia y llenó de nostalgia a toda la audiencia colombiana

Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel reapareció en redes

Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños número 85 y conquistó las redes con un video viral: así luce el creador de ‘Sábados Felices’

Las tendencias de cabello que arrasarán en 2026: cortes y colores de moda para mujeres

Ornella Sierra confesó los reveses que marcaron su 2025 y revela cómo planea reinventarse en el nuevo año: “Solo queda aprender”

Ranking Disney+ Colombia: Estas son las 10 mejores producciones para engancharse este fin de año

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Reestructuración total en América de Cali: estos son los doce jugadores descabezados por los escarlatas para 2026

Jhon Arias sigue inconforme con el Wolverhampton en la Premier League: “No hemos estado a la altura”

Racing de Santander se frota las manos por Gustavo Puerta: esta sería la millonada que pide para venderlo