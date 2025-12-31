El cuarto tren del metro de Bogotá llegó a Colombia: el proyecto se acerca al 70% de ejecución

La llegada del cuarto tren consolida el avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá, clave para el transporte urbano de la ciudad - crédito @CarlosFGalán/X

En el penúltimo día de 2025, el avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá marcó un nuevo hito con la llegada del cuarto tren al país, consolidando el progreso de la obra pública más importante de la ciudad.

El proyecto, que contempla la incorporación de un total de 30 trenes para octubre de 2026, apunta a iniciar su operación comercial en el primer trimestre de 2028, logrando sostener un ritmo cercano al 70% de ejecución, según cifras de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

A propósito, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció, en la noche del martes 30 de diciembre, la llegada del cuarto tren del metro de Bogotá, calificando el hecho como “una buena noticia antes de que se acabe el año”.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la llegada del cuarto tren al puerto de Cartagena y su traslado próximo a la capital colombiana - crédito @CarlosFGalán/X

Galán detalló que el tren arribó al puerto de Cartagena y que, en los próximos días, iniciará el trayecto terrestre hasta la capital, donde se espera su llegada en el transcurso de enero. “Los 30 trenes de la Línea 1 deberán estar en nuestra ciudad en octubre de 2026. ¡Bogotá avanza! (sic)”, afirmó el alcalde en X.

Iniciaron las pruebas dinámicas del metro de Bogotá

El 26 de diciembre de 2025, la empresa Metro de Bogotá informó que se iniciaron las primeras pruebas dinámicas sobre la vía de prueba de 905 metros ubicada en el Patio Taller de Bosa.

Estas pruebas permiten evaluar el comportamiento real del primer tren del sistema y forman parte del cronograma que apunta a la operación comercial prevista para el primer trimestre de 2028.

El proceso incluyó la energización del tren mediante el sistema Stinger y el desplazamiento inicial sobre la vía de prueba. De acuerdo con Galán, “el proyecto Metro de Bogotá alcanza un avance cercano al 70%. Ya tenemos tres trenes en Bogotá y el 8 de enero llegará el cuarto. A partir de ahí, llegarán trenes cada 15 días hasta completar los 30 en octubre del próximo año. Este proyecto avanza para cumplir la meta de entrar en operación comercial en el primer trimestre de 2028”.

El proyecto del Metro de Bogotá prevé incorporar 30 trenes para octubre de 2026 y alcanzar la operación comercial en el primer trimestre de 2028 - crédito @CarlosFGalán/x

Dentro de las pruebas dinámicas se evalúan aspectos como aceleración, frenado, consumo de energía, niveles de ruido, tracción, sistemas de información al pasajero, detección de fallas, seguridad y operatividad.

Paralelamente, se realizan pruebas estáticas para revisar baterías, puertas, sistemas de comunicación, ventilación, iluminación, frenos, tracción, bocinas, alarmas y demás componentes críticos.

Una vez validadas por la interventoría, los resultados se consignan en los protocolos que permitirán avanzar a las pruebas en el viaducto de la primera línea. Aunque los trenes son automáticos, durante esta fase inicial se operan manualmente para su integración con el sistema de señalización del Patio Taller.

Con corte al 18 de diciembre de 2025, la EMB reportó la construcción de 713 columnas, 3.471 dovelas, 298 vanos completos y 9.665 metros de viaducto. El objetivo para 2026 es que el megaproyecto alcance un 90% de ejecución, lo que implica una reducción en el ritmo de avance, de entre 2 y 2,5% a 1% en el primer semestre y cerca del 2% en el segundo semestre.

Pruebas dinámicas iniciadas en el Patio Taller de Bosa permiten evaluar el desempeño real del sistema ferroviario del Metro de Bogotá - Europa Press

Para 2027, se prevé llegar con un 9 o 10% de ejecución pendiente, dando paso a la llamada “marcha blanca” de los trenes en septiembre de ese año.

Otro de los grandes logros que aseguran la ejecución del proyecto es la garantía de financiamiento internacional tras la gestión del alcalde Galán ante el Gobierno de Gustavo Petro y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Luego de varios debates y mesas de trabajo, la EMB obtuvo la aprobación de USD1.260 millones necesarios para mantener la ejecución durante 2026, con el respaldo de la Nación y la banca multilateral.