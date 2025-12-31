Calendario académico 2026 en Bogotá fija inicio de clases, recesos y semanas institucionales en colegios oficiales

- crédito Secretaría Distrital de Gobierno

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) expidió la resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, documento con el que quedaron establecidas las fechas oficiales del calendario académico 2026 para los colegios públicos de Bogotá que ofrecen educación preescolar, básica y media.

La medida busca ordenar la prestación del servicio educativo durante el próximo año lectivo y definir con anticipación los tiempos académicos y administrativos.

Según lo dispuesto por la entidad, las clases para los estudiantes de los colegios oficiales iniciarán el 26 de enero de 2026 y se extenderán hasta el 29 de noviembre de 2026, completando el número de semanas exigidas por la normatividad vigente.

Este periodo contempla tanto las actividades académicas regulares como los espacios de evaluación y cierre de procesos formativos.

Desde la Secretaría de Educación se explicó que el calendario aprobado permite estructurar con claridad los tiempos de trabajo pedagógico, planeación institucional y descanso escolar. En palabras de la entidad, “este calendario permite la organización oportuna del servicio educativo y brinda claridad a toda la comunidad educativa sobre los tiempos de planeación, desarrollo y descanso del próximo año”, mensaje incluido dentro del acto administrativo.

Uno de los aspectos centrales del cronograma corresponde a los recesos estudiantiles, que buscan garantizar pausas dentro del año escolar. Para mitad de año, el descanso quedó fijado entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026, periodo durante el cual se suspenderán las actividades académicas para los estudiantes de los colegios distritales.

A este receso se suman otros espacios de pausa contemplados dentro del calendario. La Semana Santa hará parte de los periodos de descanso establecidos, al igual que la semana de receso estudiantil en octubre, que se mantiene como un espacio destinado al descanso de los estudiantes y a la reorganización de actividades escolares antes del cierre del año lectivo.

El calendario también define las semanas de desarrollo institucional, dirigidas exclusivamente a directivos docentes y docentes de los colegios oficiales. De acuerdo con la resolución, serán cinco semanas a lo largo del año, destinadas a procesos de planeación, evaluación, formación y ajuste de estrategias pedagógicas.

Estas semanas se distribuirán de la siguiente manera: dos semanas en enero, antes del inicio de clases con los estudiantes; una semana en abril; una semana en octubre; y una semana en diciembre, previo al cierre definitivo del año académico. Durante estos periodos no habrá clases para los estudiantes, pero sí actividades institucionales para el personal docente y directivo.

La Secretaría de Educación precisó que la definición de estas semanas responde a la necesidad de fortalecer los procesos internos de las instituciones educativas oficiales y garantizar espacios formales para la actualización pedagógica, la revisión de resultados académicos y la planeación curricular.

Otro punto incluido dentro del calendario académico 2026 es la atención a la primera infancia. La entidad recordó que las niñas y los niños de primera infancia pueden ser matriculados en cualquier momento del año, dado que la atención integral en esta etapa se mantiene como una prioridad dentro de la política educativa del Distrito.

En este esquema, la atención se desarrolla mediante un modelo de articulación intersectorial, orientado a asegurar condiciones adecuadas de calidad. De acuerdo con la organización vigente, los niños y niñas entre 0 y 3 años reciben atención en los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social, mientras que los menores entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales de Bogotá.

La SED reiteró que esta articulación permite garantizar continuidad en los procesos educativos desde la primera infancia hasta la educación media, respetando los lineamientos técnicos y pedagógicos definidos para cada etapa del desarrollo.