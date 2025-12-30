Westcol se refirió a la transmisión en vivo que hará junto a su ex Aida Merlano: “No sé cómo verla a la cara”

Los creadores de contenido reaccionaron al próximo reencuentro que tendrán en una transmisión en vivo luego de la polémica ruptura - crédito @westcol @aidavictoriam/ Instagram

Aida Victoria Merlano y Westcol, dos de los creadores de contenido más populares de Colombia, anunciaron un esperado reencuentro a través de una transmisión en vivo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

La noticia se conoció tras una publicación en sus redes sociales, en la que compartieron la frase “Todo tiene una explicación”, lo que desató especulaciones y dudas sobre el motivo real detrás de la reunión.

El reencuentro será transmitido en vivo el jueves 1 de enero de 2026 a las 6:00 p. m. (hora de Colombia) por el canal oficial de Westcol en Kick.

Los dos influencers, que mantuvieron una relación sentimental seguida de cerca por el público, llevan meses distanciados y no se habían mostrado juntos desde su separación en junio de 2024.

Según detallaron en sus perfiles, la ruptura se produjo por un presunto caso de infidelidad atribuido a Westcol.

Tras el anuncio del reencuentro, ambos reaccionaron en redes sociales luego de que usuarios les recordaran las discusiones públicas que siguieron a las acusaciones de infidelidad hechas por Aida contra Westcol, por lo que ambos decidieron aparecen en sus redes sociales a especular cómo podría darse el encuentro.

El streamer recordó los insultos que le envió a la barranquillera apenas terminaron su relación y aseguró que durante el en vivo le pedirá aclarar varias cosas que dijo - crédito @sofia.clips1/ TikTok

Westcol por su parte reconoció que desde que se separó de Merlano ambos han tenido crecimientos profesionales y personales.

“Desde que me separe de Aida, cada uno hizo su vida, ella hizo muy bien su vida, yo me dediqué más a mi crecimiento personal y mi soledad”, dijo.

Sin embargo, también recordó los insultos y comentarios que le envió en medio de su pelea en redes, por lo que confesó sentirse apenado.

“La verdad yo le metí una insultada a Aida muy basta, yo no sé ni como voy a ver a esa mujer a la cara ese día… Pero también le voy a decir unas cuantas cosas, tengo varias preguntas, como que me explique eso de que me mantuvo, eso me dolió“, confesó el streamer.

Por su parte la barranquillera apareció en sus historias de Instagram y reveló que no sabe como manejar la situación luego de haber arremetido contra el paisa y asegurar que ella se encargaba de pagar la mayor parte de los gastos cuando vivieron juntos.

“Muchachas, ¿yo cómo voy a ver a ese hombre a la cara?, después de que dije que comía parado en el mesón de la cocina, después de que hacer dicho que ‘yo no tuve la desgracia de parirlo para tenerlo que aguantar’… ¿Y si en realidad solo se quiere vengar?... Igual yo tengo mucho para decir y me voy a desahogar", confesó la barranquillera.

La barranquillera también recordó los insultos que lanzó a Westcol y aseguró que pese a ello, tiene varias cosas que decir frente a él - crédito @andrea__clips3/ TikTok

Las declaraciones de Merlano también desataron rumores sobre la supuesta intención de ambos para tener una nueva relación, rumores que aumentaron después de que Aida dijo: “Y si en realidad no está haciendo las cosas de manera desinteresada y se dio cuenta de cómo me quedan los hijos…“, cuestionó la empresaria.

La historia entre ambos comenzó a finales de 2022 y, tras algunas idas y vueltas, lograron consolidar su relación hacia finales de 2023, cuando aparecieron ante su audiencia como una pareja estable y madura. Sin embargo, tras la separación definitiva, Merlano y Westcol se enfocaron en proyectos personales y evitaron coincidir en eventos públicos o transmisiones, lo que volvió aún más llamativo el reciente anuncio de un streaming conjunto.

Tras la ruptura con Westcol, Aida Victoria Merlano inició una relación con el empresario Juan David Tejada, conocido como el Agropecuario, con quien tuvo un hijo en julio de 2025. Sin embargo, ese vínculo también concluyó meses después y surgieron rumores sobre su situación personal.

En una aparición reciente en el canal del creador estadounidense Lebriah, la barranquillera habló sobre cómo afronta las rupturas sentimentales, asegurando: “Hay gente que ni fu ni fa. Yo te voy a aclarar una cosa, a mí las tusas me duran muy poquito, yo termino hoy y a los tres días ya chao”.

La pareja de creadores de contenido se reencontrarán en una transmisión en vivo en Kick - crédito @aidavictoriam/IG

No obstante, reconoció que la separación de Westcol fue especialmente difícil: “La persona por la que yo más he sufrido en mi vida es por West. Sí, porque yo lo amé muchísimo”. Merlano también dirigió un mensaje directo a su expareja: “Nuestra relación era brutal, increíble, ¿por qué la cagaste desgraciado?”.

La transmisión conjunta mantiene la incertidumbre entre los seguidores, quienes esperan saber si se tratará de una reconciliación, una aclaración pendiente o simplemente un encuentro profesional. La cita está programada en vivo y podrá seguirse desde cualquier lugar a través de la plataforma Kick en el canal de Westcol.