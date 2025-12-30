Ministerio de Salud fijó el incremento de la UPC para 2026 con alzas diferenciadas entre regímenes: el aumento superará los $11,6 billones

Con el ajuste, el presupuesto pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos en 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Luisa González/Reuters

En la tarde del martes 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud anunció que para la vigencia 2026 el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recurso que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud, tendrá un incremento diferenciado según el régimen de afiliación.

De acuerdo con la decisión oficial, la UPC del régimen contributivo aumentará un 9,03%, mientras que la del régimen subsidiado crecerá un 16,49%, como resultado de un proceso técnico y normativo orientado a reducir brechas en el financiamiento del sistema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio fue realizado mediante un comunicado oficial en el que el ministerio detalló que el incremento global de la UPC para 2026 será del 12,94%, cifra que se traduce en un aumento superior a los 11,6 billones de pesos en los recursos destinados al aseguramiento en salud. Con este ajuste, el presupuesto pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos en 2026, recursos que serán reconocidos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Según la cartera, la definición de estos incrementos se sustentó en un estudio técnico elaborado con la participación de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, instancia integrada por delegados de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (Iets), y liderada por la propia cartera de Salud.

Sobre el estudio técnico que definió la UPC

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el proceso de cálculo de la UPC incluyó una revisión técnica rigurosa de la información suministrada por las EPS durante el año, insumo que permitió evaluar los costos asociados a la atención en salud de la población afiliada.

Adicionalmente, la cartera explicó que en el estudio se aplicaron contrastes recomendados por la Corte Constitucional, con el objetivo de fortalecer la calidad, confiabilidad y consistencia de los datos utilizados. Este componente respondió a observaciones previas del alto tribunal sobre la necesidad de mejorar los soportes técnicos del cálculo de la UPC y garantizar que los recursos asignados correspondan de manera adecuada a las necesidades reales del sistema.

Como resultado de este análisis, la Comisión Asesora recomendó los porcentajes diferenciados de incremento para cada régimen. De acuerdo con el ministerio, la mayor variación en el régimen subsidiado obedece al cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional orientadas a equiparar la prima pura de la UPC de este régimen al 95% de la del régimen contributivo, en concordancia con lo establecido en la Sentencia T-760 de 2008 y en autos posteriores, entre ellos el Auto 411 de 2016, y los autos 007 y 2049 de 2025.

Diferencias entre regímenes y ajustes adicionales

La UPC del régimen contributivo aumentará 9,03%, mientras que la del régimen subsidiado crecerá 16,49% - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia

La cartera precisó que la diferencia entre los incrementos del régimen contributivo y del subsidiado responde a la necesidad de cerrar brechas históricas en el financiamiento del sistema. En ese sentido, la equiparación progresiva de recursos busca garantizar condiciones más homogéneas en la atención de los afiliados, independientemente de su capacidad de pago.

La entidad también recordó que el valor base de la UPC no es el único criterio de asignación de recursos. Al monto de la UPC se le aplican ajustes adicionales según variables como el sexo, la edad, la ubicación geográfica del afiliado y su pertenencia a comunidades indígenas, entre otros factores, lo que incide en el valor final reconocido a las EPS por cada persona atendida.

Estos ajustes, explicó el ministerio, tienen como finalidad reflejar de manera más precisa los costos diferenciales de la atención en salud, teniendo en cuenta las particularidades demográficas y territoriales del país.

Recursos para las EPS y prestación de servicios

El valor de la UPC incluye ajustes adicionales según edad, sexo, ubicación geográfica y pertenencia a comunidades indígenas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En el comunicado, la cartera de Salud subrayó que los más de 11,6 billones de pesos adicionales que se destinarán al aseguramiento en 2026 deberán verse reflejados en la operación del sistema. “El incremento del total de recursos para el aseguramiento en salud para 2026 es de 11,6 billones de pesos, que serán reconocidos a las EPS”, señaló el documento oficial.

Asimismo, el ministerio enfatizó que el aumento de la UPC debe trasladarse de manera efectiva a los contratos de prestación de servicios suscritos entre las EPS y las instituciones prestadoras de salud, como hospitales y clínicas, que son las encargadas de la atención directa a los usuarios. En este punto, la entidad reiteró su compromiso con la defensa de los recursos públicos y con el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia en el manejo de la UPC.

Finalmente, el Ministerio de Salud indicó que espera que las EPS hagan un uso eficiente y responsable de los recursos asignados para 2026, teniendo en cuenta que “el esfuerzo fiscal realizado por el Estado colombiano es de gran magnitud”.