Colombia

Estas famosas fueron mamás o anunciaron su embarazo en 2025

Cantantes, exreinas, actrices y reconocidas creadoras de contenido se unieron a la lista de celebridades que dieron la bienvenida a un nuevo o nueva integrante a sus familias

Estas fueron las famosas colombianas
Estas fueron las famosas colombianas que se convirtieron en mamás en el 2025 - crédito Infobae Colombia/Jesús Avilés

El mundo del entretenimiento colombiano vive un año marcado por los anuncios de maternidad. En 2025, al menos 12 celebridades colombianas entre esas un actor han compartido su experiencia sobre el embarazo o la llegada de un hijo, utilizando principalmente redes sociales para dar a conocer estos acontecimientos.

Las noticias se difunden ampliamente en plataformas digitales, lo que evidencia la dimensión pública que han adquirido estas historias.

Pese al avanzado estado de
Pese al avanzado estado de embarazo de Paola Jara, la cantante siguió con su actividad musical normal hasta bien entrado octubre - crédito cortesía Jaque

La cantante de música popular Paola Jara anunció la espera de su primer hijo junto a Jessi Uribe, publicando fotografías de su embarazo desde una playa y recibiendo decenas de miles de reacciones. Su mensaje incluyó un agradecimiento por el apoyo recibido, viralizándose entre sus seguidores en pocos minutos.

Otra figura que se sumó a la ola maternal fue Aída Victoria Merlano, influenciadora digital, que reveló el embarazo de su primogénito a través de redes, generando una amplia respuesta de su audiencia. Desde marzo, la creadora de contenidos comparte mensajes sobre los cambios y emociones asociados con la maternidad. “Esta nueva etapa me llena de ilusión”, expresó en una publicación.

Aida Victoria Merlano vuelve a
Aida Victoria Merlano vuelve a las redes sociales y explica la razón de su ausencia - crédito @aidavictoriam/IG

En el ámbito musical y televisivo resalta también Karen Dinakot, reconocida por su participación en Yo Me Llamo como imitadora de Selena Quintanilla. Dinakot espera una hija a la que llamará Mei, cuyo nacimiento ocurrió en noviembre de 2025. Junto a ella, su pareja —integrante de su grupo musical— acompaña el proceso y manifiesta su alegría en redes sociales.

“Mi prometido Marco y yo estamos viviendo la bendición más grande de nuestras vidas: la espera de nuestro pequeño baby Mei. Es increíble sentir tanto amor y recibir tantas felicitaciones de parte de todos, nuestra familia, amigos y ustedes nuestros seguidores que siempre nos apoyan”, según recogió La Red.

Otra participante del programa, ElaiN, quien ganó notoriedad por su personificación de Gloria Trevi, confirmó su embarazo y vive este momento junto a su compañero sentimental, imitador de Luis Alfonso en el mismo concurso. El anuncio recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores digitales.

César Narváez y Yuli Sánchez,
César Narváez y Yuli Sánchez, exparticipantes de 'Yo me llamo', confirmaron que su amor trascendió el 'reality' de imitación en el que se conocieron en 2025 - crédito @yomellamogloriatrevi2025/Instagram

La tendencia alcanza figuras del deporte y el modelaje, como la doble medallista olímpica en BMX Mariana Pajón. En publicaciones recientes, Pajón ha compartido imágenes familiares y ha celebrado su experiencia de maternidad, recibiendo el respaldo de colegas y deportistas. La atleta ha reflexionado sobre la llegada de su hijo como “un motivo de inspiración” para su carrera profesional.

Mariana Pajón relató en entrevista con Caracol Radio que la llegada de su primer hijo es motivo de alegría para toda la familia: “Mi esposo está muy feliz, hace rato quería ser papá, los ojos le brillan”, compartió la deportista, que confesó un detalle curioso: “Yo competí estando en embarazo y no sabía. Después supe que estaba en embarazo y pasó todo muy bien”.

Mariana Pajón disfruta de una
Mariana Pajón disfruta de una nueva etapa de su maternidad - crédito Instagram/Mariana Pajón

Por su parte, la influenciadora La Segura (Natalia Segura Mena), consolidada como una de las creadoras de contenido más populares del país, vivió este año su primera maternidad. Recibió muestras de afecto tras compartir detalles sobre su experiencia personal, al igual que sus colegas del ámbito digital.

La actriz y presentadora Isabel Cristina Estrada también anunció su maternidad en plataformas digitales, mostrando fotografías junto a su hija y promoviendo debates sobre la maternidad en la vida pública. Estrada destaca la importancia del bienestar y el acompañamiento familiar en mensajes dirigidos a sus seguidores.

Con un tierno mensaje, el 27 de febrero Estrada, casada con un empresario, expresó la emoción que la embargó al enterarse de la buena nueva, que compartió con sus miles de fans.

El milagro de la vida se presenta cuando definitivamente la voluntad divina lo permite. Así pensemos que todo está dado para que se dé la llegada de un hijo, y así no entendamos por qué razón no se dan las cosas”, expresó en el clip.

Isabel Cristina Estrada publicó la
Isabel Cristina Estrada publicó la primera foto de su bebé - crédito @estradaisa/IG

Tania Valencia, modelo y empresaria, celebró en 2025 la llegada de su primer hijo. La también presentadora manifestó gratitud durante la etapa maternal y documentó el proceso con imágenes y reflexiones que obtuvieron alta repercusión.

En una entrevista concedida a La Red, Valencia relató que el compromiso avanza acelerado y que, aunque nunca se ha sentido apegada a lo material, el anillo representa “un momento muy especial y una persona muy importante que a partir de ahora en mi vida tiene una prioridad total”.

A lo largo del año, estas personalidades han usado sus redes sociales para divulgar imágenes, expresar sus emociones y visibilizar los desafíos y alegrías de la maternidad.

