Estadounidense hija de inmigrantes explicó por qué prefirió irse a vivir a Colombia: “Me siento en paz”

El fenómeno de estadounidenses que deciden buscar una vida fuera de su país suma nuevos testimonios.

Alyssa Bolaños, de 34 años, hija de madre cubana y padre tunecino, vivió su infancia en Nueva York y sus últimos años en Orlando, hasta que optó por dejar Estados Unidos y establecerse en Colombia junto a su esposo y sus hijos.

Según relató en diálogo con CNN en español, la decisión se vinculó a la combinación de políticas migratorias restrictivas, inseguridad escolar y el alto costo del sistema de salud en su país natal.

La búsqueda de un entorno más seguro y un sistema de salud accesible fue determinante para su migración, según explicó la propia Bolaños.

La historia de Bolaños refleja una tendencia que, según la firma de análisis Gallup, ha ganado fuerza en la última década: cerca del 40 % de las mujeres estadounidenses entre 15 y 44 años desearían vivir fuera del país si tuvieran la oportunidad, una proporción que prácticamente duplica la cifra correspondiente a los hombres.

Estos datos señalan aspiraciones, más que planes concretos, pero evidencian un cambio en la percepción del futuro entre las mujeres jóvenes estadounidenses, destaca el informe del mismo medio.

Bolaños explicó que la serie de factores que la llevaron a salir de Estados Unidos comenzó con el ambiente político y social, y se profundizó con preocupaciones sobre la seguridad en las escuelas y el acceso a la salud.

“No queríamos vivir con ese peligro, no queríamos que nuestros hijos crecieran así”, explicó la norteamericana, y agregó que en su país de origen “es casi imposible ir al hospital sin preocuparte por las deudas”, un aspecto que resultó central en la decisión de migrar a Medellín (Antioquia).

Desde hace cuánto se presenta la tendencia de mujeres que buscan vivir fuera de los EE. UU.

La tendencia registrada por Gallup muestra que el deseo de migrar entre las mujeres estadounidenses creció desde el final del Gobierno de Barack Obama y se acentuó durante la primera presidencia de Donald Trump.

Aunque la decisión de Bolaños se concretó en el segundo mandato de Trump, el fenómeno no es reciente.

“Los datos indican que millones de mujeres jóvenes estadounidenses cada vez imaginan más su futuro en otro lugar”, señaló la firma consultora al noticiero.

Bolaños trabajó durante una década como asistente legal especializada en migraciones, colaborando en la preparación de casos ante cortes de inmigración.

Pero la primera presidencia de Donald Trump marcó un punto de quiebre en su vida: “No podía con todos los cambios y ahora la situación es aún peor”.

El impacto de los discursos sobre inmigrantes y las amenazas a derechos de las mujeres tuvo consecuencias directas en su salud mental.

El acceso a servicios médicos fue otro factor de peso. Bolaños describió la contradicción de vivir en el país más rico del mundo sin garantía de atención sanitaria básica.

“Poder ir al doctor, al dentista, recibir tratamiento médico sin preocuparte por endeudarte es un lujo que en Estados Unidos parece imposible”, afirmó al destacar que la posibilidad de mantener ingresos en dólares resultó positiva en lo económico, aunque para la entrevistada el aspecto económico no fue lo principal.

El cambio cultural con la llegada a Colombia

La llegada a Colombia representó un reencuentro con raíces familiares y una experiencia de descubrimiento cultural.

“Siempre pensé que quería vivir aquí. Ahora siento que es mi hogar. Criar a mis hijos en esta cultura, con su familia y sus raíces, ha sido un privilegio”, expresó la ciudadana extranjera.

La amabilidad de la gente y la existencia de una comunidad que no había conocido en Estados Unidos destacaron entre los aspectos positivos.

Bolaños reconoció los desafíos que implica la adaptación en otro país.

Desde su residencia en Medellín, describió la problemática de la gentrificación: “Somos conscientes de que al ganar en dólares podemos afectar la economía local. Por eso intentamos apoyar negocios locales y no solo consumir en los barrios turísticos. No queremos ser parte del problema”.

Además, Bolaños ha comenzado a orientar a otras personas interesadas en migrar, a través de la creación de contenido y asesorías educativas.

“Creo que todos tenemos derecho a viajar y conocer el mundo. No se trata solo de dinero o estatus; es una oportunidad de aprender y crecer”, aseveró en la entrevista la ciudadana estadunidense.

Por qué decidió dejar Estados Unidos: pensó en el futuro

La decisión de dejar Estados Unidos respondió también al aumento de tiroteos en escuelas, la incertidumbre sobre los derechos de las mujeres y las políticas migratorias restrictivas.

“Soy inmigrante, hija de inmigrante, y no podíamos seguir con esa presión. Vivir aquí nos da seguridad y paz que allá era imposible de conseguir”, relató Bolaños.

El contraste entre ambos países es evidente para Bolaños.

“La comida es más sana, el acceso a la salud es real, no hay tiroteos en las escuelas y la comunidad es más unida. El sueño americano, ya veo que eso es una mentira; aquí realmente podemos vivir tranquilos”, cuenta la extranjera.

También abordó el temor de quienes consideran migrar: “Entiendo que salir del único país que conoces da miedo, pero el mundo es grande y lleno de culturas y experiencias. Vale la pena tomar el riesgo. Y si algo no funciona, siempre se puede regresar”.

Según Gallup, el interés por migrar no depende únicamente de la edad o el género, sino también de las actitudes políticas. En 2025, la diferencia entre quienes aprueban y desaprueban el liderazgo del país alcanzó los 25 puntos.

Entre 2008 y 2016, la brecha era mínima, pero a partir de 2017, tras la llegada de Trump a la presidencia, superó los diez puntos, alcanzando un promedio de 14 durante ese periodo.

Durante la administración de Joe Biden, la diferencia se redujo a ocho puntos, para volver a ampliarse en 2025, el primer año del segundo mandato de Trump.

La experiencia de Bolaños en Colombia se ha caracterizado por un equilibrio entre seguridad, salud, comunidad y raíces familiares.

“En una palabra, lo que he encontrado aquí es comunidad. Me siento en paz y en casa”, finalizó en su testimonio.