Expresidente Uribe se suma las reacciones frente al aumento del 23,7% del salario mínimo en Colombia para 2026: “Petro endulza el oído de los trabajadores”

El incremento fue mucho más arriba del 16 % que pedían las centrales obreras, y causó reacciones de dirigentes políticos de la coalición de Gobierno, de la oposición y de líderes gremiales

El discurso de Petro se conoció en el momento que él estaba liderando la ceremonia de ascensos y presentación y reconocimiento de los oficiales Generales en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova de Bogotá la noche del lunes 29 de diciembre de 2025

Luego del anuncio del aumento del 23,7 % del salario mínimo legal vigente en Colombia para 2026, se siguen conociendo las reacciones por parte de dirigentes políticos y líderes gremiales por cuenta de la alocución presidencial en la que Gustavo Petro confirmó el incremento la noche del lunes 29 de diciembre de 2025.

Por cuenta de esta directriz, y sumado al auxilio de transporte, el salario queda un total de $2′000.000.

Debido a esto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez madrugó a sumarse a las voces de rechazo por cuenta de lo que señaló Petro y desde su cuenta de X escribió la mañana del martes 30 de diciembre: “Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”.

Uribe madrugó y como hace de forma habitual, reaccionó ante esta nueva medida del Gobierno Petro

Esta señalamiento del líder del partido Centro Democrático se suma al de la senadora y otrora precandidata presidencial de su misma colectividad, María Fernanda Cabal, que añadió en un mensaje con pocos minutos de diferencia al de Uribe que “Subir salarios sin producir más no genera riqueza, sino que la elimina”.

“¿No lo creen? vean lo que Chávez y Maduro hicieron con Venezuela", agregó en el mismo mensaje Cabal, que incluso compartió muy temprano ese mismo día un video en el que recordó en vida al líder del régimen venezolano Hugo Chávez.

“Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía. Petro va por el mismo camino, populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza”, acompañó el mensaje de la congresista la grabación.

La senadora del Centro Democrático ha sido una de las que más ha reaccionado en contra del anuncio por parte de Gustavo Petro desde su cuenta de X

Al final ella sentenció que Petro es “un economista que no entendió cómo se maneja la economía”.

Noticia en desarrollo...

