Diciembre interminable en Colombia sorprende a los extranjeros: “¿No trabajan?”

El alcance de las fiestas decembrinas en Colombia sorprende a través de las redes sociales, pues muchos de los viajeros documentan sus experiencias y expresan su asombro por las costumbres en las diferentes regiones del territorio nacional. Uno de los creadores de contenido que se pronunció fue io Mx, que documentó su experiencia en un video publicado en TikTok.

El mexicano mostró las inquietudes sobre el ritmo laboral de los colombianos en estas fechas de celebración, aportando su perspectiva sobre esta situación, lo que rápidamente generó debate y reacciones en las plataformas digitales.

Al abordar las diferencias culturales, io Mx preguntó abiertamente a sus seguidores: “Oigan, todos los colombianos tengo una duda, ¿qué pedo? ¿Ustedes no trabajan en diciembre o qué rollo?”, según expresó en su video difundido en TikTok.

Alí, el tiktoker le contó a aquellos que no han visitado Colombia que la celebración inicia con las tradicionales velitas y se extiende durante todo el mes, destacando lo siguiente: “Porque desde que empiezan el día de las velitas hasta el día de hoy, que estamos como a finales de diciembre, no paran de echar desmadre, güey”.

Del mismo modo, relató que tanto al comenzar como al finalizar el día percibió el ambiente festivo: “Se levantan y los veo: ‘¡Eh, eh, eh!’. Se duermen: ‘¡Eh, eh, eh!’”, demostrado que ha observado todos los detalles de la intensidad de la celebración: “Veo un chingo de cohetes, veo un chingo de pirotecnia. Veo todo el tiempo un desmadre, güey, por todos lados”.

Su relato demostró que el ambiente festivo en el territorio nacional no para, lo que fue exaltado por aquellos que conocen Colombia. Y es que la publicación generó respuestas de los usuarios que aportaron su experiencia en el país en la época de Navidad.

Desde el humor, un usuario respondió: “Somos irresponsables que es diferente jajajaja”. Otros detallaron cómo la vida laboral y la fiesta se conectan durante diciembre, debido a que los ciudadanos pueden llegar a trabajar aún sin dormir, aunque esto es considerado un acto irresponsable y que solo ocurre en temporada de festividades.

En medio del debate generado en las diferentes plataformas, una persona puntualizó: “Trabajamos amanecidos y enguayabados y las fiestas terminan el 47 de diciembre”, debido a que consideran que algunos días de enero continúan siendo parte de la celebración, así que extienden los días del mes más apreciado del año.

Entre tanto, otro seguidor aportó: “Sí, sí, trabajamos, pero borrachos o enguayabados y trasnochados. Es un arte que se desarrolla desde la preadolescencia y se va mejorando con los años”.

El video también motivó a personas de otros países que conocen la cultura local a compartir su visión sobre estas festividades. Un usuario respondió lo siguiente: “Soy peruano y tengo la misma preocupación. Y ojo, no empiezan con las velitas, empiezan con la alborada del primero de diciembre”, en alusión a las celebraciones en Medellín, que son bastante polémicas, debido a que allí la tradición consiste en el lanzamiento de juegos pirotécnicos desde los diferentes puntos de la ciudad y que son objeto de debate por la seguridad ciudadana y de los animales.

Pese a esta polémica, la comunidad colombiana sigue celebrando con sus tradiciones y la dinámica de diciembre no deja de sorprender a los visitantes y nuevos residentes del país. Incluso, un colombiano definió: “Es un desmadre que solo los colombianos entendemos jajajajaja”.

Finalmente, otro seguidor del creador de contenido resumió el ambiente de flexibilidad y permisividad particular de estas festividades: “Aguante Colombia, jajajajaja el desorden está, los límites los pones tú”.