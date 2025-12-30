Colombia

Diciembre interminable en Colombia sorprende a los extranjeros: “¿No trabajan?”

El ambiente de fiesta se extiende en el país desde septiembre hasta enero, es tendencia en las redes

Guardar
El ambiente festivo emociona a aquellos que viajan al país a conocer sus costumbres - crédito TikTok

El alcance de las fiestas decembrinas en Colombia sorprende a través de las redes sociales, pues muchos de los viajeros documentan sus experiencias y expresan su asombro por las costumbres en las diferentes regiones del territorio nacional. Uno de los creadores de contenido que se pronunció fue io Mx, que documentó su experiencia en un video publicado en TikTok.

El mexicano mostró las inquietudes sobre el ritmo laboral de los colombianos en estas fechas de celebración, aportando su perspectiva sobre esta situación, lo que rápidamente generó debate y reacciones en las plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al abordar las diferencias culturales, io Mx preguntó abiertamente a sus seguidores: “Oigan, todos los colombianos tengo una duda, ¿qué pedo? ¿Ustedes no trabajan en diciembre o qué rollo?”, según expresó en su video difundido en TikTok.

Los extranjeros se sorprenden con
Los extranjeros se sorprenden con la manera de celebrar en el país - crédito Colprensa

Alí, el tiktoker le contó a aquellos que no han visitado Colombia que la celebración inicia con las tradicionales velitas y se extiende durante todo el mes, destacando lo siguiente: “Porque desde que empiezan el día de las velitas hasta el día de hoy, que estamos como a finales de diciembre, no paran de echar desmadre, güey”.

Del mismo modo, relató que tanto al comenzar como al finalizar el día percibió el ambiente festivo: “Se levantan y los veo: ‘¡Eh, eh, eh!’. Se duermen: ‘¡Eh, eh, eh!’”, demostrado que ha observado todos los detalles de la intensidad de la celebración: “Veo un chingo de cohetes, veo un chingo de pirotecnia. Veo todo el tiempo un desmadre, güey, por todos lados”.

Su relato demostró que el ambiente festivo en el territorio nacional no para, lo que fue exaltado por aquellos que conocen Colombia. Y es que la publicación generó respuestas de los usuarios que aportaron su experiencia en el país en la época de Navidad.

Desde el humor, un usuario respondió: “Somos irresponsables que es diferente jajajaja”. Otros detallaron cómo la vida laboral y la fiesta se conectan durante diciembre, debido a que los ciudadanos pueden llegar a trabajar aún sin dormir, aunque esto es considerado un acto irresponsable y que solo ocurre en temporada de festividades.

En medio del debate generado en las diferentes plataformas, una persona puntualizó: “Trabajamos amanecidos y enguayabados y las fiestas terminan el 47 de diciembre”, debido a que consideran que algunos días de enero continúan siendo parte de la celebración, así que extienden los días del mes más apreciado del año.

Entre tanto, otro seguidor aportó: “Sí, sí, trabajamos, pero borrachos o enguayabados y trasnochados. Es un arte que se desarrolla desde la preadolescencia y se va mejorando con los años”.

La celebración va más allá
La celebración va más allá de los alumbrados, pues la alegría destaca bastante - crédito Johan Largo/Infobae

El video también motivó a personas de otros países que conocen la cultura local a compartir su visión sobre estas festividades. Un usuario respondió lo siguiente: “Soy peruano y tengo la misma preocupación. Y ojo, no empiezan con las velitas, empiezan con la alborada del primero de diciembre”, en alusión a las celebraciones en Medellín, que son bastante polémicas, debido a que allí la tradición consiste en el lanzamiento de juegos pirotécnicos desde los diferentes puntos de la ciudad y que son objeto de debate por la seguridad ciudadana y de los animales.

La pólvora sigue afectando a
La pólvora sigue afectando a los colombianos, por lo que se pide mayor responsabilidad - crédito Pixabay

Pese a esta polémica, la comunidad colombiana sigue celebrando con sus tradiciones y la dinámica de diciembre no deja de sorprender a los visitantes y nuevos residentes del país. Incluso, un colombiano definió: “Es un desmadre que solo los colombianos entendemos jajajajaja”.

Finalmente, otro seguidor del creador de contenido resumió el ambiente de flexibilidad y permisividad particular de estas festividades: “Aguante Colombia, jajajajaja el desorden está, los límites los pones tú”.

Temas Relacionados

Diciembre en ColombiaVideo viralTikTokCreadores de contenidoRedes socialesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Marta Lucía Ramírez calificó como un “dulce envenenado” el aumento del salario mínimo por parte del Gobierno: “¡Populismo destructivo!"

La exvicepresidenta de la República, excanciller y exministra de Defensa se refirió en sus redes sociales al incremento por este concepto anunciado por el jefe de Estado, del 23,7%, el cual consideró perjudicial para el sector productivo del país

Marta Lucía Ramírez calificó como

Gobierno Petro tendría que sacar una millonada para pagar las pensiones y la nómina del Estado con el salario mínimo de 2026

Expertos advierten sobre un aumento en la presión sobre las cuentas públicas y la necesidad de ajustes estructurales en el Estado colombiano

Gobierno Petro tendría que sacar

Así reaccionaron algunos congresistas al decreto del Gobierno para reducir sus salarios

El anuncio sobre la eliminación de la prima de servicios de los legisladores generó respuestas divididas en el Congreso, con sectores oficialistas respaldando la medida y la oposición guardando silencio

Así reaccionaron algunos congresistas al

Humberto de la Calle llamó a una “creatividad política” tras anuncio del salario mínimo para 2026: “No basta con atacar al Gobierno”

El ex jefe negociador de paz reaccionó al incremento decretado por el Gobierno y pidió una lectura del nuevo escenario político, mientras sectores de oposición expresaron reparos por el impacto del aumento en el empleo formal y las microempresas

Humberto de la Calle llamó

Los retos de la movilidad en Cundinamarca: las obras y el tráfico son los problemas principales

El desarrollo de la Troncal de Los Andes y la doble calzada en Ubaté figuran entre las prioridades para descongestionar la región

Los retos de la movilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nuevo comandante de las Fuerzas

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón le envió mensaje

Yina Calderón le envió mensaje a la pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón volvió a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas

Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

Jhovanoty fue detenido por la Policía de Estados Unidos y causó fuerte agarrón entre Beto Coral y Piter Albeiro: “No todos son como usted”

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Luis Díaz estaría en la lista de candidatos al Balón de Oro 2026, según medio británico

Richard Ríos fue el jugador de fútbol más buscado en Google Portugal: el Benfica, el segundo equipo más buscado en el mundo

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo