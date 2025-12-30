Colombia

Con nueva cúpula militar, el ministro de Defensa promete elecciones “transparentes, legales y seguras” en Colombia

Pedro Sánchez explicó que los recientes cambios en el alto mando de las Fuerzas Militares responden a una estrategia de seguridad y control territorial con proyección a 2026, orientada a fortalecer la presencia del Estado y respaldar el desarrollo del proceso electora

Durante la ceremonia de ascensos e imposición de medallas, el ministro Pedro Sánchez destacó el rol de la Fuerza Pública. - crédito @mindefensa/X

En medio de un contexto político marcado por los preparativos para las elecciones presidenciales de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que Colombia tendrá comicios “transparentes, legales y seguros”, tras el reciente relevo de la cúpula militar y policial.

El pronunciamiento se dio durante la ceremonia de ascensos de la Fuerza Pública e imposición de medallas a los nuevos altos mandos que asumirán la conducción de las Fuerzas Militares y de Policía del país.

Durante su intervención, el jefe de la cartera de Defensa enfatizó que la renovación del mando no solo responde a una estrategia de seguridad, sino también a la necesidad de garantizar la democracia en el próximo proceso electoral.

“Al lado de nuestra cúpula militar y policial, que conducirá una de las más vigorosas campañas, tanto militares como policiales en el 2026, para mejorar aún más la seguridad de los colombianos, pero también para garantizar la democracia, podemos decir con certeza que habrá elecciones el año entrante, transparentes, legales y seguras”, afirmó.

Durante la ceremonia de ascensos y condecoraciones, el ministro Pedro Sánchez afirmó que la Fuerza Pública tendrá un papel clave en la seguridad y el control territorial de cara al proceso electoral de 2026. - crédito X

Seguridad y democracia, ejes de la nueva estrategia

El ministro Sánchez subrayó que la nueva cúpula tendrá un papel central en el control territorial y la protección del proceso electoral, en un escenario que exige mayor presencia institucional y coordinación interinstitucional. Según explicó, el enfoque de seguridad para 2026 busca fortalecer la autoridad del Estado en regiones históricamente afectadas por la violencia y las economías ilegales.

“Así como decimos que mañana sale el sol, habrán elecciones el año entrante”, reiteró el ministro, al destacar que la Fuerza Pública trabajará de manera decidida para preservar el orden público y la confianza ciudadana durante la contienda electoral.

Las razones del relevo en la cúpula militar

Pedro Sánchez también se refirió al tema en la Plenaria Extraordinaria Mixta del Senado de la República, donde explicó las razones que llevaron al presidente Gustavo Petro, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a ordenar los cambios en la cúpula militar. Según el ministro, la decisión fue producto de un análisis detallado que se venía evaluando desde semanas atrás.

El ajuste, indicó, responde a la necesidad de alinear el mando militar con una estrategia de seguridad y democracia, en la que el control territorial ocupa un lugar prioritario. “No se trata de desmeritar trayectorias, sino de ajustar el enfoque hacia una visión más territorial, acorde con los desafíos que enfrenta el país”, señaló.

Sánchez destacó que los nuevos comandantes no son improvisados, sino oficiales con décadas de experiencia, formación académica y conocimiento profundo de la estructura y funcionamiento de la Fuerza Pública. “Las Fuerzas Militares no pierden el norte; simplemente ingresan nuevos jugadores a un partido que tenemos que ganar”, puntualizó.

Quiénes conforman la nueva cúpula militar

El 27 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció oficialmente el relevo en la cúpula militar, designando a nuevos comandantes para las principales fuerzas armadas del país, en el marco de los ajustes estratégicos proyectados hasta 2026.

Comando General de las Fuerzas Militares

El general Hugo Alejandro López Barreto fue nombrado comandante general de las Fuerzas Militares, en reemplazo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados. Nacido en Cali en 1968, López Barreto es profesional en Ciencias Militares y magíster en Seguridad y Defensa. Ha ocupado cargos clave como jefe de Estado Mayor Conjunto, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición e inspector general de las Fuerzas Militares. Además, participó en negociaciones con el ELN y en misiones de paz.

Como jefe de Estado Mayor Conjunto, fue designado el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño, con amplia experiencia en planeación estratégica y coordinación interinstitucional.

Ejército Nacional

El mayor general Royer Gómez Herrera asumió como comandante del Ejército Nacional. Ingeniero civil y magíster en Seguridad y Defensa, ha liderado unidades estratégicas como la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Primera División. El mayor general Jaime Alonso Galindo fue nombrado segundo comandante del Ejército.

Armada Nacional

En la Armada Nacional se ratificó al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón como comandante, acompañado por el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval.

Fuerza Aeroespacial Colombiana

El mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumió como comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mientras que el mayor general Alfonso Lozano Ariza fue designado segundo comandante y jefe de Estado Mayor.

De izquierda a derecha Royer
De izquierda a derecha Royer Gómez Herrera, Hugo Alejandro López Barreto y Carlos Fernando Silva Rueda. - crédito Fuerzas Militares y Fuerza Aeroespacial

Calendario electoral y fechas clave para 2026

A poco más de seis meses de la primera vuelta presidencial, según El Espectador, el registrador nacional Hernán Penagos recordó las fechas clave del proceso electoral. Hasta el 21 de enero, la Registraduría certificará a quienes buscan inscribirse por firmas. El 31 de enero inicia la inscripción formal de candidatos, y el 13 de marzo se cerrará este proceso.

Las consultas presidenciales y elecciones legislativas se realizarán el 8 de marzo, mientras que la primera vuelta presidencial está programada para el 31 de mayo. Penagos también reiteró que los ciudadanos podrán actualizar su inscripción para votar hasta el 8 de enero para participar en todos los comicios, o hasta el 31 de marzo únicamente para la Presidencia.

Con este panorama, el Gobierno insiste en que la renovación de la cúpula militar es una pieza clave para garantizar la seguridad, la institucionalidad y la transparencia de las elecciones que definirán el rumbo del país en 2026.

