Colombia

Así está la vía Bogotá-Giradot: Tráfico lento en la salida de Soacha, accidente por exceso de velocidad y avances en Transmilenio

La salida de la capital presenta mayores demoras en Soacha, por las obras de Transmilenio, junto con el tramo entre Chinauta y Boquerón, por un choque entre dos vehículos

Guardar
La movilidad en la principal
La movilidad en la principal ruta hacia el sur del país se ve afectada por trabajos en la vía y un reciente choque, mientras las autoridades refuerzan la presencia para supervisar el desarrollo del flujo vehicular - crédito Vía Sumapaz

Miles de viajeros circulan este día por el corredor Bogotá – Girardot, lo que ha generado un alto flujo vehicular y tráfico lento hacia el sur del país.

La salida desde la capital presenta mayores demoras a la altura de Soacha, punto donde las obras de Transmilenio reducen la movilidad, junto con el tramo entre Chinauta y Boquerón, escenario reciente de un choque entre dos vehículos atribuido al exceso de velocidad.

Además del incremento propio de la temporada, las intervenciones viales y los incidentes han agravado la congestión en la principal ruta de salida de Bogotá.

Las filas en sectores críticos evidencian la urgencia de medidas para agilizar el tránsito y reforzar la seguridad vial.

Las labores de monitoreo por parte de la Policía de Tránsito y la colaboración de las unidades de la Concesión Vía Sumapaz se mantienen a lo largo del recorrido, con el objetivo de asistir a los usuarios y supervisar el desarrollo de la jornada.

Entre las recomendaciones para quienes transitan por este corredor estratégico, se destaca la recarga anticipada del TAG para el pago electrónico en los peajes de Chinauta y Chusacá, facilitando el paso a través de los carriles exclusivos del costado derecho, lo que permite evitar filas y demoras.

Ante la persistencia de condiciones complejas en la vía, se recalca la importancia de adoptar conductas responsables al conducir, respetar los límites de velocidad y estar atentos a las actualizaciones sobre el estado del corredor, disponibles en los canales informativos oficiales.

Temas Relacionados

Bogotá – GirardotTráfico vehicularSoachaTransMilenioPolicía de TránsitoConcesión Vía SumapazPeajes Chinauta y Chusacá

