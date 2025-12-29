Tragedia enluta a una familia durante el fin de año: niño de 5 años murió ahogado en una piscina

El menor fue llevado de urgencias a un centro asistencial, aunque los médicos confirmaron que ya estaba muerto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un niño de 5 años falleció durante la jornada del domingo 28 de diciembre de 2025 en una piscina ubicada en la vereda El Cocal, en zona rural del municipio de Rionegro (Santander). El hecho fue ampliamente rechazado en la región y recordó la importancia de estar atentos a cada uno de los movimientos de los pequeños para evitar situaciones similares.

El caso ocurrió aproximadamente a 15 minutos del casco urbano y, de acuerdo con las versiones preliminares, motivó una rápida reacción por parte de los adultos presentes, que alertaron a los servicios de emergencia y se lanzaron al agua para intentar rescatar al menor de edad.

Según la cronología del caso, que fue publicada por el medio local Vaguardia, el hecho se registró en el momento en el que el menor se encontraba disfrutando de un espacio recreativo en la mencionada piscina, acompañado por varios adultos.

Sin embargo, los acompañantes notaron su ausencia en un instante, por lo que empezaron a buscarlo y se percataron de que estaba sumergido en el agua, lo que desencadenó acciones inmediatas para rescatarlo y brindarle los primeros auxilios.

Del mismo modo, se confirmó que la piscina que se convirtió en el escenario donde ocurrió este lamentable accidente es utilizada frecuentemente para actividades familiares y recreativas, lo que llevó a que la comunidad cuestionara la atención recibida por parte del lugar.

Tras encontrar al niño en el agua, los adultos presentes lo auxiliaron y coordinaron su traslado de urgencia a un centro asistencial en medio de la confusión generada por la situación y el dolor de sus seres queridos por lo que podría llegar a pasarle.

El personal médico del Hospital San Antonio de Rionegro realizó diversas maniobras de reanimación con la esperanza de estabilizar al pequeño que fue llevado hasta el lugar. A pesar del esfuerzo del equipo sanitario, no fue posible salvarlo.

Así, en el último domingo del 2025 se confirmó el fallecimiento del menor, lo que dejó en duelo a su familia y a la comunidad, teniendo en cuenta que este nuevo caso de tragedia en Santander demostró los peligros que pueden enfrentar los niños en espacios recreativos, así que se realizó un llamado por la importancia de extremar la vigilancia durante las actividades en piscinas y balnearios.

Otro caso de ahogamiento en Santander

Una niña de 6 años murió ahogada en una piscina natural del balneario El Cristalino (Santander), hacia el mediodía del 25 de diciembre, durante una salida familiar.

El reporte de la Policía de Santander indicó que la madre, residente en el barrio Betania de Bucaramanga, se quedó dormida fuera de la zona de baño debido al cansancio acumulado por su jornada laboral nocturna. Por esta razón, fueron otros bañistas los que notaron que la niña estaba sumergida y la sacaron del agua para llevarla en un vehículo particular al hospital, aunque llegó sin signos vitales y no logró ser reanimada.

En contraste, otras versiones señalan que la madre habría estado usando su teléfono móvil, mientras que el padre se encontraba comprando el almuerzo en ese momento.

Tras el ingreso al centro de salud, los médicos del Hospital San Antonio de Rionegro hallaron restos de alimento en la garganta de la menor, lo que evidenció una obstrucción que contribuyó al fatal desenlace. Según testimonios recogidos por medios locales, en el balneario no había rescatistas ni equipos de socorro presentes para atender emergencias, lo que generó reclamos de visitantes tras el accidente.

Luego de la confirmación de la muerte, la Sijín de la Policía realizó la inspección técnica al cuerpo e inició las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades del caso. Ante estos casos, las autoridades reiteraron el llamado a padres y cuidadores a mantener una vigilancia constante sobre los menores en zonas de piscinas, ríos y otros cuerpos de agua.