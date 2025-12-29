Colombia

Sin sede de gobierno y sin alcalde: este es el municipio de Colombia que administran desde una casa

Debido a fallas graves en el palacio municipal, las dependencias están operando en casas y un colegio sin que se encuentre una solución definitiva

Guardar
El cierre se dio por
El cierre se dio por fallas estructurales y sanitarias que afectaban a los trabajadores - crédito composición fotográfica

La administración de Sabanalarga, municipio del departamento del Atlántico, experimenta una crisis institucional inédita, marcada por el cierre de su Palacio Municipal y la suspensión temporal de su alcalde, dos hechos que afectan el funcionamiento y dejan a la municipalidad dispersa en sedes alternas y sin su máxima autoridad en funciones.

Este panorama deriva tanto de graves deficiencias físicas y sanitarias en la principal sede administrativa como de una investigación fiscal a gran escala que afecta directamente a sus líderes, según lo plasmado en expedientes y decisiones oficiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la actualidad, ninguna dependencia de la Alcaldía de Sabanalarga opera en su tradicional edificación de la calle 21 No. 18-46.

Desde finales de septiembre, por orden del Ministerio del Trabajo, el recinto permanece clausurado tras verificarse, con apoyo de la Gobernación del Atlántico y la ARL Sura, condiciones que implican “riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad” de los empleados municipales.

La fachada del palacio municipal
La fachada del palacio municipal tiene la pintura deteriorada - crédito El Heraldo

El informe detalla excrementos de palomas, murciélagos y roedores; humedad, goteras, instalaciones eléctricas dañadas, baños colapsados, carencia de extintores y de detectores de humo, así como archivos y bodegas en estado inseguro.

Además, el reporte oficial consigna casos concretos de trabajadores afectados en su salud como consecuencia directa de ese entorno.

El proceso que desembocó en el cierre lo iniciaron tres sindicatos: Sinserpalsa, Sintraimtdescol y Sintramusa, los cuales presentaron denuncias formales ante el Ministerio del Trabajo argumentando que el personal laboraba en condiciones insalubres y peligrosas.

Su intervención, reconocida en los documentos estatales, fue decisiva para que la autoridad laboral concluyera que la situación excedía lo transitorio o menor, ordenando el inmediato traslado y la suspensión de la atención al público en el Palacio Municipal hasta que se realizaran obras integrales y la ARL certificara la seguridad del sitio.

Como resultado de esa medida, todas las oficinas municipales debieron reubicarse en dos casas arrendadas y en instalaciones de un colegio, soluciones consideradas en el expediente como meramente provisionales y que no resuelven la falta de infraestructura administrativa adecuada.

El Ministerio del Trabajo cerró
El Ministerio del Trabajo cerró el lugar tras denuncias de los sindicatos - crédito El Heraldo

Además, mientras la administración intentaba sortear las dificultades logísticas de la dispersión, otro golpe institucional se materializó: la Contraloría Departamental del Atlántico ordenó la suspensión provisional del alcalde José Elías Chams.

Esta medida, de naturaleza preventiva y no sancionatoria, se enmarca en una investigación de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en proyectos por más de 4.200 millones de pesos, entre los que se incluyen obras de alcantarillado y saneamiento básico en el barrio Evaristo Sourdis junto con otras partidas aún bajo revisión.

La suspensión, de acuerdo con la Contraloría, tendría una vigencia máxima de tres meses, o se mantendría hasta la decisión definitiva del proceso fiscal.

El objetivo declarado es blindar la investigación de influencias desde el ejecutivo municipal. La ejecución de la medida, sin embargo, coincidió con el periodo de vacaciones del alcalde Chams iniciado el 19 de diciembre, lo que generó dudas legales sobre la inmediatez de la suspensión y la vía para el encargo, como explicó el secretario jurídico del Atlántico, Rachid Náder.

Los archivos de la alcaldía
Los archivos de la alcaldía no están guardados en buenas condiciones ni de manera correcta - crédito El Heraldo

Además Chams estaba atendiendo desde su vivienda, por lo que la designación de un nuevo alcalde complicaría el traslado de documentos y equipos para desempeñar la labor.

Mientras se resuelve la forma y el momento en que la suspensión entre en vigor, un funcionario de la administración local asume temporalmente la dirección y el gobernador del Atlántico se encuentra facultado para definir el nombramiento de un alcalde encargado bajo los procedimientos legales correspondientes.

La situación actual deja a Sabanalarga bajo un doble estado de excepcionalidad: sin su antigua casa de gobierno, dispersa en dependencias improvisadas, y con su principal autoridad fuera del cargo en medio de un proceso legal de alto impacto cuya resolución sigue pendiente.

Temas Relacionados

SabanalargaAtlánticoPalacio de gobiernoCrisis institucionalJosé Elías ChamsMinisterio de trabajoGobernación del AtlánticoARL SuraColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros: las habían conseguido de forma ilegal

Autoridades detectaron documentos obtenidos de manera ilícita y evitaron nuevos fraudes mediante controles biométricos durante este año

Colombia canceló 119 cédulas de

Saray Robayo negó vínculos judiciales tras la orden de extinción de dominio por caso Centros Poblados: “La responsabilidad penal es individual”

La congresista se pronunció en X para desmentir cualquier relación con procesos penales, luego de que la Fiscalía impusiera extinción de dominio a cinco propiedades asociadas a su nombre

Saray Robayo negó vínculos judiciales

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Junto con Maria Victoria Daza son las dos juezas centrales con escarapela Fifa por Colombia, además Mayra Sánchez y Eliana Ortiz, que son árbitras asistentes

Colombia tiene una nueva jueza

Gustavo Petro defendió fuerte aumento en el salario mínimo y negó que vaya a provocar informalidad laboral: “Simplemente no es cierto”

El presidente sostuvo que la proporción de trabajadores informales disminuyó durante su administración y descartó que la política de incremento salarial haya generado mayor informalidad

Gustavo Petro defendió fuerte aumento

Muerte de niña de cuatro años en un accidente con un caballo en Palmira: esto dijo el restaurante sobre el caso

El fallecimiento de una menor tras un accidente en un establecimiento recreativo generó preocupación en la comunidad y obligó a los responsables a emitir un comunicado lamentando lo sucedido

Muerte de niña de cuatro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Catalina Pérez, arquera de la

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Esta es la mención especial a Omar Geles en la sesión #62 de J Balvin junto a Bizarrap

Aida Victoria Merlano y Westcol juntos de nuevo: harán un programa en ‘streaming’

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

El reconocido presentador de ‘La red’ Juan Carlos Giraldo a buscar trabajo: le confirmó a Infobae que grabó el último programa

Deportes

Colombia tiene una nueva jueza

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025