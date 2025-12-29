Influenciadora reveló los 10 momentos más vergonzosos de los precandidatos presidenciales: “Todos los días son el Día de los Inocentes”

La periodista Laura Camila Vargas aprovechó el Día de los Inocentes para hacer unos recuentos de las 10 ridiculeces más memorables de los precandidatos presidenciales - crédito @lauracamilavargas96/Instagram

Cada 27 de diciembre, el Día de los Inocentes se celebra en muchos países de habla hispana como una tradición que remonta a la matanza de niños ordenada por el rey Herodes, que buscaba eliminar al futuro “Rey de los Judíos”, según las escrituras bíblicas. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la fecha trascendió a un evento en el que se celebran las bromas y las ocurrencias. Y, en esta situación, la periodista y creadora de contenido Laura Camila Vargas aprovechó la ocasión para compartir un video en sus redes sociales que rápidamente se hizo viral.

Conocida por sus análisis políticos y su estilo ácido, Laura no dudó en hacer un repaso por los momentos más vergonzosos y cómicos protagonizados por los precandidatos presidenciales en 2025. “En elecciones, todos los días parecen el día de los inocentes, pero hoy les traigo mi Top 10 de ridiculeces e inocentadas de los candidatos presidenciales”.

Aquí, un resumen de los 10 momentos más ridículos de la campaña presidencial de 2025:

10. Abelardo de la Espriella y su “canción navideña”

El primero de la lista es el candidato Abelardo de la Espriella, que sorprendió a todos con su interpretación de una canción navideña durante un acto público: “Es tiempo de alegría, un niño nos es dado y su luz nos guiará”, cantó en una muestra de lo que muchos calificaron como un “cringe” monumental.

Abelardo de la Espriella dejó a todos boquiabiertos cuando se lanzó sus canciones navideñas en medio de su campaña política - crédito De la Espriella style/YouTube

La reacción en las redes sociales fue inmediata: memes, comentarios y hasta peticiones de que se dedicara al arte en lugar de seguir en la política. “Ojalá después de fracasar en su intento por llegar a la presidencia, siga el camino de Iván Duque, retirarse de la política y dedicarse al arte, el país se lo agradecerá”, expresó la creadora de contenido.

9. María Fernanda Cabal y su escándalo con los fiambres

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático —que perdió su batalla interna para ser candidata frente a Paloma Valencia—, ocupó el noveno puesto en el ranking gracias a un escándalo alimenticio en pleno proceso electoral.

Durante una visita a una comunidad, la política hizo un comentario desconcertante sobre el fiambre —plato tradicional campesino, una comida completa envuelta en hoja de plátano que concentra arroz, carnes, papa, plátano y a veces yuca— que ofrecía a los votantes, al asegurar que no sabía que el producto no contaba con los “sellos ultraprocesados”.

“Mafe, ¿son los sellos más horribles que los subsidios?”, comentó la creadora de contenido, aludiendo a lo inoportuno de la situación, en medio del escándalo de su familia con las ayudas millonarias de Finagro.

María Fernanda Cabal, en plena campaña electoral, desató el caos con comentario sobre los fiambres - crédito @soyjovencabal_/Instagram

8. Daniel Quintero y su aval presidencial inesperado

Uno de los momentos más extraños de la campaña presidencial fue protagonizado por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que logró algo “histórico”: conseguir el apoyo de un partido indígena para su candidatura presidencial.

Lo que hizo aún más confuso este episodio fue que, en vez de ser un avance positivo, muchos lo interpretaron como una señal de alerta sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial. Esto ocurrió cuando el anuncio fue acompañado de una imagen en la que se mostraba de manera exagerada, como un estereotipo de prototipo musculoso como si fuera indígena, lo que parecía más una farsa que un mensaje serio.

“Ya veníamos rogando por eso (regulación de la IA) por culpa de la campaña de ‘El Tigre’”, Vargas lo señaló con sarcasmo, al hacer referencia al uso de esta herramienta por parte de Abelardo de las Espriella para presentarse como el “animal” de su campaña, cruzando todos los límites.

Daniel Quintero causó confusión al recibir apoyo de un partido indígena para su candidatura, pero lo que llamó la atención fue su uso de la IA - crédito @QuinteroCalle/X

7. Juan Carlos Pinzón y su visita a la “Colombia profunda”

La séptima posición la ocupa Juan Carlos Pinzón, que tiene el aval del partido Verde Oxígeno, que decidió visitar La Chorrera, en el corazón del Amazonas, vestido con un atuendo tipo safari, como si estuviera en una expedición por las selvas de África, por lo que la crítica no se hizo esperar.

“Lo más lejos que habían ido era a la 72 con Caracas”, bromeó Vargas, al hacer referencia a la actitud del candidato, que pretendía acercarse a la población rural de Colombia de una manera completamente desacertada.

En una visita a la Amazonía, Juan Carlos Pinzón apareció vestido con atuendo tipo safari, causando risas y críticas - crédito @PinzonBueno/X

6. Paloma Valencia y su discurso sobre María Fernanda Cabal

En uno de los momentos más extraños de la campaña, Paloma Valencia intentó consolar a su compañera María Fernanda Cabal, que perdió la posibilidad de ser la candidata presidencial del Centro Democrático, luego de los resultados de las encuestas realizadas dentro del partido.

Valencia, para tratar de aliviar la situación, le dedicó unas palabras desmesuradas: “mi leona y mi guerrera: no hay ningún otro animal más poderoso que tú en todas las selvas del planeta. Reconozco su entrega (...)”.

La referencia a los “animales” no pasó desapercibida y se convirtió en un tema de burla en las redes sociales, especialmente por lo poco apropiado del momento.

Entre aplausos, la candidata del Centro Democrático dedicó emotivas palabras a María Fernanda Cabal y Paola Holguín, al destacar su valentía, carácter e inteligencia como pilares de su campaña y del partido - crédito Centro Democrático/YouTube

5. Juan Daniel Oviedo y los “periodicazos”

En el quinto lugar, Juan Daniel Oviedo se hizo notar no por sus propuestas, sino por sus acciones; en sus videos en redes sociales el líder político sorprendió son su estrategia de “periodicazos” a las personas como símbolo de que entiendan sus ideas y proyectos para Colombia.

“¿No era mejor volver a vivir en Bosa?”, bromeó la creadora de contenido, refiriéndose a la forma inusitada en que el precandidato intentó lidiar con la prensa.

Juan Daniel Oviedo sorprende en redes sociales al golpear a las personas son periódico sobre su campaña política - crédito @JDOviedoAr/X

4. Claudia López y el Frisby pirata

Claudia López también estuvo en el ojo del huracán cuando usó la polémica de Frisby Colombia y Frisby España, conflicto que surgió cuando la empresa española obtuvo el derecho a usar la marca en Europa tras un fallo judicial en 2025, debido a que la colombiana no la había utilizado allí. La empresa española no solo usó el nombre, sino que copió elementos visuales y publicitarios, lo que generó indignación en Colombia. No obstante, un tribunal español falló a favor de Frisby Colombia en noviembre, suspendiendo el uso de la marca en España por competencia desleal.

Así, la exalcaldesa de Bogotá no vaciló en aprovechar la polémica para expresar su apoyo a la marca colombiana, lo cual fue visto como oportunista, dado el escándalo que rodeaba el caso y el respaldo de diversas marcas nacionales hacia la empresa colombiana.

“No sé si fue peor que cuando saltó al río Orinoco, pero definitivamente innecesario”, expresó Laura Camila Vargas, criticando lo innecesario del momento.

Claudia López no perdió la oportunidad de posicionarse en medio del conflicto de marca entre Frisby Colombia y Frisby España - crédito @claudialopezcl/X

3. Abelardo de la Espriella y sus oraciones en la ducha

En otro episodio que sorprendió a muchos, Abelardo de la Espriella reveló públicamente su acercamiento a la religión, al asegurar que ora desnudo y de rodillas en la ducha. Esta declaración generó controversia, ya que muchos la vieron como un intento de ganar el apoyo de los votantes religiosos, especialmente cuando en el pasado había proclamado abiertamente ser ateo.

“Aunque a veces lo hago en la ducha y a veces me da como, me da como pena con Dios, porque uno en la ducha arrodillado... Pero yo creo que entiende, ¿verdad?”, dijo el candidato, generando risas incómodas y comentarios sarcásticos en redes sociales.

“Hablando con todo respeto, nadie necesitaba esa imagen mental”, señaló Vargas en su video.

Abelardo de la Espriella causó controversia al revelar que ora desnudo y de rodillas en la ducha - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

2. Juan Manuel Galán y su intento de chef

En el segundo puesto, Juan Manuel Galán utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que se le veía cocinando, aparentemente preparando lomos de pollo y pasándolos por harina. Sin embargo, debido a sus movimientos torpes y a su falta de experiencia, los usuarios de las redes rápidamente notaron que no era un experto en la cocina, e incluso parecía no saber bien lo que estaba haciendo.

Durante el video, Galán fue captado acariciando lomos de pollo como si estuviera cocinando un platillo gourmet, por lo que la periodista señaló en este recuento de ‘inocentadas’ de los precandidatos que: “Ni MasterChef se atrevió a ese nivel de performance”.

Juan Manuel Galán sorprendió con su nulo talento en la cocina como parte de su campaña presidencial - crédito @juanmanuelgalanpachon/TikTok

1. La selección AntiPetro y el futbol político

El primer lugar en la lista de inocentadas fue para la selección AntiPetro, una estrategia política que muchos vieron como absurda, al igual que la campaña futbolística que la respaldaba. Varios líderes, todos del partido de Ingrid Betancourt, Oxígeno Verde, se unieron a esta campaña en contra de Petro, destacando por su enfoque negativo sin ofrecer propuestas claras para el futuro del país.

Incluso usaron camisetas con este lema durante su campaña para alcanzar puestos en el poder legislativo de Colombia: “Vimos a la única selección de fútbol que aparece cada cuatro años”, ironizó Vargas, señalando que la campaña no hacía más que contribuir al caos político.

Ingrid Betancourt sorprendió al presentar "su nómina" de cara a las elecciones al Senado de 2026 - crédito @IBetancourtCol/X