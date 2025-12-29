Hoy vence el plazo para formalizar el cupo en Jóvenes a la E, así lo puede hacer

Los beneficiarios de la beca deben aceptar y apartar su cupo hasta el 29 de diciembre - crédito Atenea Bogotá

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) lanzó una alerta urgente dirigida a los 3.850 jóvenes seleccionados en la cuarta convocatoria del programa Jóvenes a la E.

Todos los beneficiarios de esta iniciativa tienen una fecha límite definitiva que va hasta el 29 de diciembre para formalizar la aceptación de su beneficio mediante el sistema digital, acción indispensable para mantener el derecho a la beca.

El proceso de formalización requiere varios pasos obligatorios por parte de los seleccionados, según lo informó Atenea.

Deben ingresar a www.agenciaatenea.gov.co, iniciar sesión con el usuario y la contraseña creados al momento de la inscripción, y en el menú lateral izquierdo seleccionar ‘Inscripciones / Resultados’.

Luego, hacer clic en ‘Jóvenes a la E – 4’ y firmar la aceptación del beneficio. Atenea puntualizó que la omisión de este trámite en los plazos determinados implicaría la pérdida automática de la beca, la cual será reasignada a las personas que integran la lista de elegibles.

El alcance de la beca, de acuerdo con lo informado por Atenea, incluye el pago del 100 % del valor de la matrícula en universidades privadas aliadas.

Además, el programa proporciona un auxilio de sostenimiento financiero equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente por cada semestre académico, destinado a solventar gastos personales y de estudio.

Los resultados que fueron divulgados el 18 de diciembre mostraron una alta demanda en Derecho, Economía, Enfermería e Ingenierías de Sistemas y Software.