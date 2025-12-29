Colombia

Hoy vence el plazo para formalizar el cupo en Jóvenes a la E, así lo puede hacer

El no formalizar la inscripción hará que la beca se pierda de manera automática, por lo que el cupo pasará a la lista de elegibles que se encuentran en espera

Guardar
Los beneficiarios de la beca
Los beneficiarios de la beca deben aceptar y apartar su cupo hasta el 29 de diciembre - crédito Atenea Bogotá

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) lanzó una alerta urgente dirigida a los 3.850 jóvenes seleccionados en la cuarta convocatoria del programa Jóvenes a la E.

Todos los beneficiarios de esta iniciativa tienen una fecha límite definitiva que va hasta el 29 de diciembre para formalizar la aceptación de su beneficio mediante el sistema digital, acción indispensable para mantener el derecho a la beca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso de formalización requiere varios pasos obligatorios por parte de los seleccionados, según lo informó Atenea.

Deben ingresar a www.agenciaatenea.gov.co, iniciar sesión con el usuario y la contraseña creados al momento de la inscripción, y en el menú lateral izquierdo seleccionar ‘Inscripciones / Resultados’.

Luego, hacer clic en ‘Jóvenes a la E – 4’ y firmar la aceptación del beneficio. Atenea puntualizó que la omisión de este trámite en los plazos determinados implicaría la pérdida automática de la beca, la cual será reasignada a las personas que integran la lista de elegibles.

El alcance de la beca, de acuerdo con lo informado por Atenea, incluye el pago del 100 % del valor de la matrícula en universidades privadas aliadas.

Además, el programa proporciona un auxilio de sostenimiento financiero equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente por cada semestre académico, destinado a solventar gastos personales y de estudio.

Los resultados que fueron divulgados el 18 de diciembre mostraron una alta demanda en Derecho, Economía, Enfermería e Ingenierías de Sistemas y Software.

Temas Relacionados

BogotáUniversidadJóvenes a la EBecaAteneaUniversidad BogotáEducación superiorColombia-Noticias

Más Noticias

Alimentación, educación y salud, lo que podría pagar un trabajador con el salario mínimo de 2026 que decretaría Gustavo Petro

La nueva fórmula de ingreso redefinirá derechos familiares, cubrirá necesidades básicas y transformará el acceso a bienes esenciales para los hogares del país

Alimentación, educación y salud, lo

Salud Colsubsidio afirmó que a partir del 1 de enero dejarán de entregar medicamentos para afiliados Nueva EPS y Juan Manuel Galán contestó: “Por qué no se garantiza algo tan básico”

El precandidato cuestionó la falta de planificación del Gobierno frente a la entrega de medicamentos para afiliados de la Nueva EPS y advirtió sobre el riesgo que enfrentan miles de pacientes

Salud Colsubsidio afirmó que a

Dorado Mañana, resultados último sorteo 29 de diciembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana, resultados último sorteo

Mujer murió dentro de un centro comercial en Bogotá: se investiga el caso

Las autoridades de la capital del país confirmaron el fallecimiento de una mujer en el centro comercial Santa Fe, en el norte de la ciudad

Mujer murió dentro de un

Cerca de 1.000 millones cuesta el arriendo de la embajada en Arabia Saudita, denuncian desde el Centro Democrático: “Mientras deja sin pago a la Defensoría”

La polémica por el nuevo gasto diplomático resuena en un país donde entidades clave enfrentan restricciones para mantener personal y servicios, además de la declaratoria de Emergencia Económica

Cerca de 1.000 millones cuesta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Reconocido presentador de ‘La red’

Reconocido presentador de ‘La red’ habría sido despedido del programa de entretenimiento: esto es lo que se sabe

Juanse Laverde respondió a las críticas por su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Soy famoso por mi trabajo”

Camilo Trujillo aclaró noticia sobre el embarazo de su novia: “No sabía que era el día de los inocentes”

Tania Valencia reapareció en redes: reveló que su pequeño hijo tuvo un delicado problema de salud

‘Beba’, la polémica ex participante del ‘Desafío XX’, es la nueva participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El beisbolista colombiano de las Grandes Ligas Gio Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla: robaron joyas y objetos de valor

Miguel Borja llegó a México para firmar con el Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga entre Junior y Santa Fe

En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas