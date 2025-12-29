Estas son las mejores ocho universidades en Colombia para estudiar en el 2026, según ranking internacional

El QS World University Rankings destaca a ocho universidades colombianas por su excelencia académica y competitividad internacional - crédito Freepik

Destacando el papel de Colombia en el escenario latinoamericano, el reciente informe del QS World University Rankings para 2026 ha reconocido a ocho universidades colombianas por su desempeño sobresaliente en calidad académica, producción investigativa e impacto profesional.

Esta clasificación internacional, como han señalado diversos expertos, actúa como una brújula fundamental para quienes buscan definir su futuro académico, permitiendo comparar opciones y orientarse según indicadores objetivos.

De acuerdo con el informe, el análisis incluye criterios como reputación académica, percepción de los empleadores, número de investigaciones publicadas y el alcance que estas investigaciones tienen dentro de la comunidad científica global.

La metodología de este ranking internacional se basa en encuestas a académicos y empleadores de todo el mundo, así como en el recuento de citas que reciben las publicaciones científicas, lo que permite evaluar tanto la calidad como la relevancia de la investigación universitaria.

Las instituciones colombianas reconocidas —ubicadas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla— ofrecen una variedad de programas que responden a las demandas actuales del mercado. Medicina, derecho, administración de empresas e ingeniería se mantienen entre las opciones preferidas por los jóvenes, quienes buscan ingresar tanto a universidades públicas como privadas.

La elección de una carrera universitaria, según los educadores consultados por QS, representa una de las decisiones más importantes para los estudiantes tras culminar la secundaria.

El informe destaca que el reconocimiento internacional alcanzado por estas universidades responde a un proceso de fortalecimiento constante de la oferta educativa y a la búsqueda de mejoras en los procedimientos internos. Según afirmaciones de expertos citados por QS, “los resultados reflejan el esfuerzo de las universidades colombianas por fortalecer sus programas, mejorar sus procesos educativos y consolidar su presencia a nivel internacional, en un entorno cada vez más competitivo”.

Este posicionamiento no solo eleva el perfil del país en el ámbito educativo, sino que también abre nuevas oportunidades para los futuros profesionales colombianos.

Mejores universidades en Colombia

Entre las instituciones que lograron mayor reconocimiento en el ranking QS World University Rankings para América Latina y el Caribe 2026, se encuentran las siguientes universidades colombianas, ordenadas según su posición en la clasificación regional publicada por QS World University Rankings:

Universidad de los Andes (puesto 5): distinguida por su reputación académica, producción investigativa y el reconocimiento de sus egresados en distintos sectores.

Universidad Nacional de Colombia (puesto 7): valorada por su carácter público, enfoque en investigación y desarrollo social, además de su presencia en diversas regiones del país.

Pontificia Universidad Javeriana (puesto 9): resaltó por su trayectoria académica, calidad docente y programas en salud, ciencias sociales e ingeniería.

Universidad de La Sabana (puesto 18): reconocida por su crecimiento académico, programas acreditados y enfoque en formación integral.

Universidad Externado de Colombia (puesto 19): incluida por su aporte en diferentes áreas del conocimiento.

Universidad del Rosario (puesto 23): destacó por su especialización en ciencias sociales, derecho, economía y su relación con el sector empresarial y gubernamental.

Universidad EAFIT (puesto 30): consolidada por su fortaleza en administración, ingeniería e innovación, con fuerte conexión al sector productivo.

Universidad de Antioquia (puesto 39): reconocida como una de las principales universidades públicas, por su aporte en investigación, cultura y formación profesional.

En el ámbito regional, el top 10 de las mejores universidades de Latinoamérica, según el mismo ranking de QS World University Rankings, incluye las siguientes instituciones:

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

Universidade de São Paulo (Brasil)

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (Brasil)

Tecnológico de Monterrey (ITESM) (México)

Universidade Federal de Rio de Janeiro (Brasil)

Universidad de Chile (Chile)

Universidad de Buenos Aires (UBA) (Argentina)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (México)

Universidad de los Andes (Colombia)

Universidad Nacional de Colombia (Colombia)