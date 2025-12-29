Por autorizar la temporada taurina, Camilo Romero criticó al alcalde de Cali Alejandro Eder: “Se divierten y enriquecen de la crueldad”

Camilo Romero lanzó críticas: alcalde de Cali, blanco de señalamientos tras permitir corridas de toros - crédito Montaje Infobae

La reciente temporada taurina autorizada en Cali ha provocado un intenso debate nacional, luego de que Camilo Romero, exgobernador de Nariño y actual precandidato presidencial, acusara públicamente al alcalde Alejandro Eder de ser “cómplice del maltrato animal”.

En un video difundido a través de la red social X, Romero señaló que Eder “permitió la temporada taurina en Cali, cuando pudo rechazar el permiso y avanzar en la transición de la Ley #NoMásOlé”.

Romero, una de las voces más activas en contra de la tauromaquia, afirmó: “Prefirió estar del lado de poderes que se divierten y enriquecen de la crueldad contra los animales, y no de millones de colombianos que rechazan esta barbarie”.

La polémica se agudizó cuando Romero recordó declaraciones del alcalde de Cali quien en su momento defendió su decisión al asegurar que la ley contempla un periodo de transición, lo que, a su juicio, lo obliga a permitir estos eventos durante ese lapso.

“La ley de prohibición de corridas tiene tres años de transición”, declaró Eder en respuesta a las críticas.

En su intervención, Romero insistió en que la decisión de Eder no obedece únicamente a un mandato legal, sino también a una postura política: “Se trata entonces de una decisión política del alcalde de estar del lado del maltrato animal, de estar del lado del espectáculo de la muerte y de la tortura”.

El aspirante presidencial recordó que la norma aprobada por el Congreso de la República representa, para muchos, un avance en la protección animal y que, el 85% de los colombianos rechazan la tauromaquia.

Durante la COP16, celebrada recientemente en Cali, Eder se presentó como un defensor de la biodiversidad, una imagen que Romero considera incompatible con la autorización de corridas en la ciudad.

“Posan de defensores de la biodiversidad y por detrás abren la puerta a la tortura. Vergonzoso”, afirmó Romero en su video.

El exgobernador también pidió a la ciudadanía no dejarse confundir por pronunciamientos oficiales y llamó a rechazar “a estos patrocinadores de la violencia”.

La nueva ley nacional da a las autoridades locales margen para establecer protocolos de transición, pero la controversia sigue abierta mientras colectivos animalistas y sectores políticos exigen el cierre definitivo de la plaza de toros.

Romero concluyó su mensaje con un llamado: “Colombia debe rechazar a estos patrocinadores de la violencia. No más, vamos pa’lante”.

Colombia avanza hacia la prohibición definitiva de las corridas de toros tras histórica ley y fallo de la Corte

Las corridas de toros llegaron a Colombia con la colonización española y, desde entonces, formaron parte de celebraciones religiosas y festividades patrias.

Con el tiempo, esta práctica se consolidó, estableciendo plazas emblemáticas en ciudades como Bogotá, Cali y Manizales, y convirtiéndose en tradición para diversos sectores sociales.

El 22 de julio de 2024 marcó un hito cuando el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2385, conocida como “No Más Olé”, que prohíbe corridas de toros, cabalgatas, toros coleados, corralejas y peleas de gallos.

La norma contempla un periodo de transición de tres años, hasta julio de 2027, para que quienes dependen de estas actividades puedan buscar alternativas laborales. Pese a ello, el sector taurino interpuso múltiples demandas, alegando afectaciones en derechos laborales, diversidad cultural, libertad de expresión y propiedad privada.

En septiembre de 2025, la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de la norma, dando prioridad a la protección animal.

En medio de este periodo de transición, ciudades como Cali y Manizales mantienen programaciones taurinas.

Camilo Medina Rodríguez, gerente de Toros por Bogotá, señaló que “se está empezando a achicar la ganadería y esto ocasionará pérdidas grandes en el país”, y denunció desinformación respecto a la vigencia del periodo de transición.

Alejandro Valencia, de la empresa Toro Vive, explicó que el sector taurino “ha cambiado poco” desde la sanción de la ley, mientras que la falta de herramientas para la reconversión laboral genera incertidumbre.

Además, ambos representantes denunciaron agresiones contra aficionados y trabajadores, así como estigmatización y falta de diálogo efectivo con el Gobierno.

Por otro lado, la senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley, aseguró que la normativa busca proteger a los animales y establecer mecanismos de reconversión.

“Hoy la cultura ya no es la cultura de la muerte y de la tortura, sino es la cultura del respeto y la reivindicación de la vida”, sostuvo, invitando a las autoridades locales a adoptar medidas para desincentivar las actividades taurinas y acompañar la transición del sector.