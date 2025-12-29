Colombia

Por autorizar la temporada taurina, Camilo Romero criticó al alcalde de Cali Alejandro Eder: “Se divierten y enriquecen de la crueldad”

La autorización de la feria taurina desata críticas, mientras defensores de animales y sectores políticos exigen coherencia entre los discursos sobre biodiversidad y las decisiones municipales

Guardar
Camilo Romero lanzó críticas: alcalde
Camilo Romero lanzó críticas: alcalde de Cali, blanco de señalamientos tras permitir corridas de toros - crédito Montaje Infobae

La reciente temporada taurina autorizada en Cali ha provocado un intenso debate nacional, luego de que Camilo Romero, exgobernador de Nariño y actual precandidato presidencial, acusara públicamente al alcalde Alejandro Eder de ser “cómplice del maltrato animal”.

En un video difundido a través de la red social X, Romero señaló que Eder “permitió la temporada taurina en Cali, cuando pudo rechazar el permiso y avanzar en la transición de la Ley #NoMásOlé”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Romero, una de las voces más activas en contra de la tauromaquia, afirmó: “Prefirió estar del lado de poderes que se divierten y enriquecen de la crueldad contra los animales, y no de millones de colombianos que rechazan esta barbarie”.

La polémica se agudizó cuando Romero recordó declaraciones del alcalde de Cali quien en su momento defendió su decisión al asegurar que la ley contempla un periodo de transición, lo que, a su juicio, lo obliga a permitir estos eventos durante ese lapso.

Debate nacional: Camilo Romero señala
Debate nacional: Camilo Romero señala “complicidad” de Alejandro Eder en la continuidad de la tauromaquia en Cali - crédito @CamiloRomero

“La ley de prohibición de corridas tiene tres años de transición”, declaró Eder en respuesta a las críticas.

En su intervención, Romero insistió en que la decisión de Eder no obedece únicamente a un mandato legal, sino también a una postura política: “Se trata entonces de una decisión política del alcalde de estar del lado del maltrato animal, de estar del lado del espectáculo de la muerte y de la tortura”.

El aspirante presidencial recordó que la norma aprobada por el Congreso de la República representa, para muchos, un avance en la protección animal y que, el 85% de los colombianos rechazan la tauromaquia.

Durante la COP16, celebrada recientemente en Cali, Eder se presentó como un defensor de la biodiversidad, una imagen que Romero considera incompatible con la autorización de corridas en la ciudad.

Posan de defensores de la biodiversidad y por detrás abren la puerta a la tortura. Vergonzoso”, afirmó Romero en su video.

El exgobernador también pidió a la ciudadanía no dejarse confundir por pronunciamientos oficiales y llamó a rechazar “a estos patrocinadores de la violencia”.

Camilo Romero acusó al alcalde de Cali, Alejandro Eder, de avalar maltrato animal por autorizar corridas en Cali - crédito @CamiloRomero

La nueva ley nacional da a las autoridades locales margen para establecer protocolos de transición, pero la controversia sigue abierta mientras colectivos animalistas y sectores políticos exigen el cierre definitivo de la plaza de toros.

Romero concluyó su mensaje con un llamado: “Colombia debe rechazar a estos patrocinadores de la violencia. No más, vamos pa’lante”.

Colombia avanza hacia la prohibición definitiva de las corridas de toros tras histórica ley y fallo de la Corte

Las corridas de toros llegaron a Colombia con la colonización española y, desde entonces, formaron parte de celebraciones religiosas y festividades patrias.

Con el tiempo, esta práctica se consolidó, estableciendo plazas emblemáticas en ciudades como Bogotá, Cali y Manizales, y convirtiéndose en tradición para diversos sectores sociales.

El 22 de julio de 2024 marcó un hito cuando el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2385, conocida como “No Más Olé”, que prohíbe corridas de toros, cabalgatas, toros coleados, corralejas y peleas de gallos.

Vocero de Toros Vive Cali señaló que, una vez entre en vigor la normativa, empleos formales e informales se verán afectados - crédito Infobae Colombia

La norma contempla un periodo de transición de tres años, hasta julio de 2027, para que quienes dependen de estas actividades puedan buscar alternativas laborales. Pese a ello, el sector taurino interpuso múltiples demandas, alegando afectaciones en derechos laborales, diversidad cultural, libertad de expresión y propiedad privada.

En septiembre de 2025, la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de la norma, dando prioridad a la protección animal.

En medio de este periodo de transición, ciudades como Cali y Manizales mantienen programaciones taurinas.

Camilo Medina Rodríguez, gerente de Toros por Bogotá, señaló que “se está empezando a achicar la ganadería y esto ocasionará pérdidas grandes en el país”, y denunció desinformación respecto a la vigencia del periodo de transición.

Alejandro Valencia, de la empresa Toro Vive, explicó que el sector taurino “ha cambiado poco” desde la sanción de la ley, mientras que la falta de herramientas para la reconversión laboral genera incertidumbre.

La senadora Esmeralda Hernández del
La senadora Esmeralda Hernández del partido Pacto Histórico intentó repetidamente realizar un control político que ha sido aplazado seis veces - crédito Colprensa

Además, ambos representantes denunciaron agresiones contra aficionados y trabajadores, así como estigmatización y falta de diálogo efectivo con el Gobierno.

Por otro lado, la senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley, aseguró que la normativa busca proteger a los animales y establecer mecanismos de reconversión.

Hoy la cultura ya no es la cultura de la muerte y de la tortura, sino es la cultura del respeto y la reivindicación de la vida”, sostuvo, invitando a las autoridades locales a adoptar medidas para desincentivar las actividades taurinas y acompañar la transición del sector.

Temas Relacionados

Camilo RomeroAlcalde de CaliAlejandro EderAlcalde Cali Alejandro EderToros en CaliCorrida de torosMaltrato animalColombia-Noticias

Más Noticias

Fico Gutiérrez dijo que Gustavo Petro “actúa como lo hacen los dictadores” e Isabel Zuleta le contestó: “El verdadero dictador es usted”

Las declaraciones del alcalde de Medellín sobre las implicaciones de la convocatoria a una asamblea constituyente promovida por el presidente intensificaron el debate político

Fico Gutiérrez dijo que Gustavo

Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi y más apps: estos fueron los gastos hormiga más comunes de los colombianos en 2025

El uso cotidiano de servicios en línea y aplicaciones móviles ha modificado los hábitos de consumo, llevando a que sumas aparentemente menores se conviertan en significativas

Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi

Así funciona el simulador de Colpensiones para calcular cuánto recibirá de pensión, haga sus cuentas

La herramienta virtual permite proyectar la mesada con datos básicos como edad, salario y semanas cotizadas, y sirve como guía para planear el retiro antes de iniciar el trámite formal

Así funciona el simulador de

Estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en 2025

El futbol, el ciclismo y los deportes olímpicos estuvieron de luto durante parte del vigente año por la muerte de representantes de estos deportes

Estos fueron los referentes del

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Internacional de Bogotá se mueve en medio de armar la nómina para su primera aparición en la Liga Betplay, mientras que Deportivo Cali diseña una robusta plantilla para el primer torneo bajo el mandato de IDC Group

Mercado de fichajes - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano y Westcol

Aida Victoria Merlano y Westcol se reencuentran después de mucho tiempo, juntos en un ‘streaming’

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

El reconocido presentador de ‘La red’ Juan Carlos Giraldo a buscar trabajo: le confirmó a Infobae que grabó el último programa

Juanse Laverde respondió a las críticas por su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Soy famoso por mi trabajo”

Camilo Trujillo aclaró noticia sobre el embarazo de su novia: “No sabía que era el día de los inocentes”

Deportes

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

El beisbolista colombiano de las Grandes Ligas Gio Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla: robaron joyas y objetos de valor

Miguel Borja llegó a México para firmar con el Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero