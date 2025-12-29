Bob Moses anunció su regreso a Colombia en 2026 para presentar su LP ‘Blink’: “Estamos mejorando en decir las cosas como son”

Bob Moses publicó en octubre de 2025 su LP 'Blink', con el que anunciaron su regreso a Colombia en 2026 - crédito Hunter Moreno/cortesía DMusicMarketing

El panorama de la música electrónica sufrió una serie de cambios luego del auge que vivió el EDM en los años 2010, con DJs y escenografías que destacaban por su espectacularidad, en especial a la hora de imponer himnos en la cultura pop.

Aunque no surgieron exactamente como una oposición, propuestas posteriores intentaron retomar una mirada más orgánica de la creación de temas bailables, a veces incluso en una tonalidad más serena y reflexiva. Uno de los casos más notorios es el de Bob Moses, dúo canadiense conformado por Tom Howie y Jimmy Vallance que de manera paulatina se fue ganando un lugar en escenarios y festivales de todo el mundo por equilibrar ambos mundos: el de los hits de discoteca con los de las composiciones más atmosféricas y vocales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su debut Days Gone By fue un primer indicio de ese estilo, del que se desprendió su primer éxito, Tearing Me Up. Con su segunda placa Battle Lines su sonido profundizó en el lado más orgánico del grupo, mientras que en el tercero The Silence in Between (2022) se orientaron más a la discoteca y alcanzaron algunos de sus mayores éxitos con Desire y Love Brand New, siendo la segunda la de mejor rendimiento en las listas.

Ahora, y luego de intensas sesiones de grabación a distancia entre Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Vancouver, el dúo presenta Blink. Compuesto de 10 canciones, en esta oportunidad Bob Moses vuelve a presentar sus dos facetas: la más discotequera en canciones como We Made It, y la más orgánica y melancólica en Last Forever.

Bob Moses visitó Colombia por primera vez en 2017, cuando su éxito era emergente. Regresaron una segunda vez en 2020 como parte del Festival La Solar de Medellín, poco antes de la pandemia, y en 2026 ya preparan su regreso a Colombia.

Infobae Colombia: ¿Sienten que Blink es su álbum más introspectivo hasta ahora?

Tom Howie: Eh, sí, tal vez. Es curioso, hemos hecho varias entrevistas y no eres la primera persona que lo menciona. Es interesante para nosotros porque hacemos los discos, hacemos la música, y se siente natural. Pero siempre es una experiencia interesante cuando lo lanzamos o cuando empezamos a hablar con personas reflexivas como tú y recibimos comentarios. Eso siempre es interesante.

Creo que la gente percibe que este es un álbum muy introspectivo, y eso tal vez no refleja necesariamente nuestra intención, en el sentido de que siempre hemos tratado de ser introspectivos. Siempre hemos sido honestos. Siempre hemos hecho nuestro mayor esfuerzo. Pero ojalá sea señal de que estamos mejorando en comunicar la pureza de la emoción en la canción sin complicarnos, sin confundir las cosas, sin poner mensajes ocultos, solo siendo directos y claros. Espero que eso tenga un buen efecto en la gente y que signifique algo para ellos.

Hemos intentado ser reflexivos, honestos e introspectivos, y tal vez solo estamos mejorando en decir las cosas como son.

Infobae Colombia: Gran parte de Blink se compusó y se grabó mientras estaban en diferentes ciudades compartiendo demos en línea. ¿Cómo cambió ese método su forma de crear en comparación con trabajar juntos en el estudio en discos anteriores?

Jimmy Vallance: Lo curioso es que en realidad no es tan diferente porque muchas veces uno de nosotros llegaba al estudio con una idea y trabajábamos en ella. Así que se sintió similar, pero también nos dio a cada uno el espacio para desarrollar una idea sin que el otro comentara primero.

A veces, cuando estás en la misma sala, quieres ajustar una frase o un sonido, y con alguien más ahí sientes presión para hacerlo más rápido o no perder tiempo del otro. Entonces, era como meter un mensaje en una botella y enviárselo al otro, ver qué reacción tenía, y eso nos mantenía emocionados: “¿Qué me llegará mañana al correo? Le mandé esta idea a Tom, a ver qué hace” y viceversa.

Gran parte del disco se hizo así. También nos juntamos en Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Vancouver para trabajar. Así que igual trabajamos juntos porque hay cosas que solo se pueden hacer estando juntos. Pero fue una forma divertida y emocionante de hacer un disco. Y así no hubo tantos momentos de estancamiento.

El álbum 'Blink' de Bob Moses incluye 10 canciones, destacando "We Made It" y "Last Forever" por mostrar las dos facetas del dúo: energía y melancolía - crédito Bob Moses

Infobae Colombia: ¿Hubo algún momento en que este proceso a distancia los sorprendió con resultados que tal vez no habrían alcanzado trabajando cara a cara?

Tom Howie: Sí, creo que sí. Es difícil decirlo específicamente porque tienes una cosa o la otra. Si hubiéramos estado juntos todo el tiempo, tal vez no habríamos hecho ciertas canciones, o habríamos hecho otras. Creo que fue bueno porque trabajamos mucho más, hicimos mucho más material de lo que normalmente entra en el disco. Pero esta vez hicimos mucho más trabajo para la misma cantidad de canciones. Si hay 10 canciones en el disco, normalmente hacemos 30 ideas. Esta vez hicimos como 50 o más, mucho más de lo usual, tal vez 100.

Creo que estar separados, como decía Jimmy, nos dio un enfoque extra. Y también, a veces, si uno de los dos estaba buscando una melodía, cuando estamos juntos en la sala, Jimmy puede tocar algo y yo cantar una melodía, y eso le inspira a terminarla de otra forma. Eso igual lo tuvimos porque trabajamos juntos en LA, Toronto, Nueva York y Vancouver. Pero también fue bueno tener mucho tiempo separados, así Jimmy podía hacer una melodía solo o yo trabajar en un sonido solo, y luego enviarlo al otro para que lo editara.

Jimmy Vallance: Es como editar un pensamiento más completo del otro. Creo que tuvimos resultados que no habríamos obtenido de otra manera y fue una forma divertida de hacer el disco. Estamos contentos con el resultado.

Infobae Colombia: ¿Cómo describen la evolución de Bob Moses desde su debut Days Gone By hasta hoy?

Jimmy Vallance: Creo que el principal objetivo siempre ha sido escribir las mejores canciones posibles con el estilo de producción electrónica que más nos inspira en cada momento. Eso no ha cambiado. El objetivo que teníamos al empezar el proyecto sigue vigente. El sonido ha evolucionado un poco, la temática también, lo cual es natural. Lo más inmediato es que los tempos están un poco más rápidos.

En los primeros 2000, cuando empecé con la música dance, los tempos eran muy rápidos. Entre 2013 y 2015 bajaron mucho, eran más rítmicos y densos, y ahora están volviendo a subir. Es interesante componer así, sobre todo tocando shows más grandes y siendo una banda más grande. Tener un tempo más alto es un lugar interesante para explorar creativamente. Te da ideas diferentes que cuando compones a tempo lento. Creo que ese es el mayor cambio: un poco más de energía.

Pero seguimos escribiendo baladas y canciones profundas, así que ahora tenemos una paleta más amplia y más opciones creativas, lo cual es bueno.

Infobae Colombia: ¿Cómo se imaginan que Blink cobrará vida en el escenario?

Jimmy Vallance: Ya tocamos un par de shows. Estuvimos en el festival Portola en San Francisco hace unas semanas, y fue genial ver cómo se armaba en vivo. Nos enfocamos mucho en los visuales para las canciones, que capturan la emoción. Blink es una canción interesante para tocar en vivo porque tiene un recorrido energético muy dinámico. Y eso funciona muy bien en vivo. Last Forever la tocamos y fue muy divertido. Se nota que la gente se relaja y disfruta, se pierde en la emoción, lo cual es lindo. Keep Love Waiting la tocamos y tiene un gran drop y mucha energía. Este disco va a ser difícil de decidir qué tocar, porque sentimos que hay demasiadas canciones para elegir.

Vamos a tener que cambiar mucho el set. La energía y las melodías de las canciones funcionan muy bien en vivo y estamos emocionados. Todavía no sabemos qué vamos a tocar en Colombia ni en la gira, pero queremos armar el set y elegir canciones del pasado que la gente quiere escuchar y que enmarquen bien las nuevas para llevar a la gente en un viaje. Planear un show es como hacer un disco porque decides el viaje que quieres que la gente viva. Estamos muy emocionados.

Infobae Colombia: ¿Tienen recuerdos de su primera visita a Colombia hace casi nueve años?

Jimmy Vallance: Creo que estuvimos en Colombia más recientemente. Tocamos en un festival con Sofi Tukker en Medellín, creo. Pero no recuerdo cuándo. Creo que fue justo cuando terminaba el Covid. Pero estamos emocionados de volver.

[Del primer concierto en Colombia] recuerdo que compartimos escenario con Rancid, así que fue una mezcla interesante de punk y... Había una programación muy ecléctica, de cosas muy buenas. Y estamos emocionados de volver. Colombia es un país hermoso y estamos emocionados de volver.

Infobae Colombia: ¿Qué esperan que el público se lleve de Blink?

Tom Howie: Esperamos que toque a mucha gente y que puedan tener una conexión honesta con él. Ojalá haga que la gente sea agradecida por lo bello en su vida y los ayude a estar más presentes. Es difícil porque escribimos la música desde nuestra perspectiva, pero cuando sale al mundo la gente la hace suya. Nos emociona ver cómo afecta a la gente y nos encanta escuchar historias personales de lo que significa la música para ellos. Solo esperamos que transmita positividad, esperanza y felicidad a la mayor cantidad de personas posible.