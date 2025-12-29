Colombia

‘Beba’, la polémica ex participante del ‘Desafío XX’, es la nueva participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Valerie de la Cruz fue una de las participantes más polémicas dentro de ‘reality’ de competencias físicas y se describe como una mujer que rompe las reglas

La exdesafiante llega a romper las reglas de la casa estudio - crédito @canalrcn/IG

Valerie de la Cruz, anunciada por ‘el Jefe’ como nueva participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que inicia el 12 de enero de 2026, no acepta etiquetas sin cuestionarlas y exige ser reconocida bajo su apodo.

La tensión y el humor definen su presentación, poniendo de manifiesto el choque entre la narrativa oficial y su propia versión de sí misma. Beba irrumpe en el reality, transformando las expectativas sobre su ingreso.

La barranquillera reveló su deseo
Ante el intento de ‘el Jefe’ de imponer autoridad, proponiendo: “Un momento, un momento, Valerie de la Cruz. Tranquila”, Beba responde sin vacilar: “Si tú crees que me ibas a ir a gritarme, estás muy equivocado”, marcando desde la primera interacción que no acepta una posición subordinada frente al conductor del programa.

Esta rebeldía, inmediatamente matizada por una corrección de identidad, refleja la manera en que Valerie reescribe las reglas del juego: “No, no, yo no soy Valerie de la Cruz. O bueno, sí, pero me conocen más como Beba”, afirma la participante al medio.

Las etiquetas de soltera que ‘el Jefe’ intenta asignar tampoco pasan sin cuestionamiento. Luego de ser presentada como “una mujer espectacular, encantadora y que además llega a la casa completamente soltera”, Beba interrumpe la narrativa oficial: “No, no, no, señor, ¿cómo así? Eso no es así, soltera no. Yo estoy felizmente casada”, recalca Valerie de la Cruz a El Jefe, desmontando en público la construcción mediática ideada para su entrada al programa.

Beba reveló no estar acostumbrada
La necesidad de precisión sobre sus orígenes vuelve a surgir cuando se la describe en términos genéricos como “costeña”. De inmediato, Beba exige especificidad: “Espérate, espérate. Costeña, pero de Barranquilla”, enfatizando la importancia de su pertenencia regional.

El intercambio se vuelve cómplice al abordar su carácter transgresor. El Jefe insinúa: “Además, le gusta romper las reglas. Cierto, Beba?”, a lo que ella acepta con sinceridad: “Bueno, sí, la verdad es que lo admito. Vamos a ver si aquí me ponen un castigo”, en una declaración que anticipa la tensión entre su actitud personal y la disciplina del reality.

Finalmente, Beba toma el control de su propia presentación. Cuando El Jefe intenta cerrar la introducción en su nombre, ella lo interrumpe para dejar claro que será protagonista de su historia: “Bueno, bueno, pero déjame hablar a mí. Muy pronto podrán conocerme mejor en la casa de los famosos Colombia”, estableciendo así las reglas del juego para su participación en el programa.

La barranquillera reveló su deseo
Las reacciones por su selección al reality del Canal RCN no tardaron en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Bueno, el programa se volvió una sucursal del Desafío”; “Campanita y ahora Beba, quién más falta”; “ya quiero ver el drama que va a hacer, estoy segura que va a ganar”, entre otros.

Un poco de la historia de Beba en el ‘Desafío XX’

La participación de Valerie de la Cruz, conocida como Beba, en el Desafío XX estuvo marcada por episodios que generaron tensión. Beba fue expulsada del reality tras incumplir reglas internas, como salir de la playa baja sin autorización y desobedecer sanciones, además, de buscar refugio en la casa de otros desafiantes.

Al salir, declaró que priorizaba su bienestar por encima de la competencia.

Durante su estadía en el programa, la concursante afirmó haber sufrido un desgarro, aunque tanto espectadores como algunos compañeros pusieron en duda la lesión.

La barranquillera Beba contempla la
Posteriormente, Beba recibió el título de “La desafiante más dramática”, reconocimiento que rechazó por considerarlo exagerado respecto a su paso por el concurso.

En meses posteriores, Beba contrajo matrimonio en Barranquilla y expuso detalles de la ceremonia en redes sociales. También utilizó su canal de YouTube para desmentir rumores sobre su salud y aclarar que su tendinitis era previa al programa.

