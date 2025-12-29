Así es la nueva glorieta elevada de la avenida Ciudad de Cali de Bogotá: fue habilitada para mejorar el tráfico vehicular

La glorieta posee 300 metros de circunferencia, ocho ramales y un peso equivalente a 240 aviones Boeing 747, consolidándose como una de las megaobras de Bogotá - crédito IDU

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la habilitación de uno de los hitos más relevantes en la construcción de la troncal de la avenida Ciudad de Cali: la glorieta elevada del grupo 4, ubicada en la intersección de la avenida de Las Américas con la avenida Ciudad de Cali.

La administración destacó que dicha megainfraestructura representa un avance significativo para la movilidad y calidad de vida en el suroccidente y occidente de la ciudad. Según explicó Galán, la apertura de la glorieta permitirá una reducción considerable en los tiempos de desplazamiento para quienes transitan por la zona, además de agilizar la culminación de la obra, cuya finalización del grupo cuatro está prevista para julio de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, cerca de 13.000 vehículos de tráfico mixto, en horas pico tanto diurnas como nocturnas, se beneficiarán directamente de esta puesta en servicio. El director del IDU, Orlando Molano, resaltó que, junto con la habilitación de la glorieta, se abren los carriles mixtos norte-sur y sur-norte, conectando los 7,4 kilómetros hasta el límite con Soacha para vehículos particulares.

La nueva infraestructura reduce los tiempos de desplazamiento de 13.000 vehículos diarios que transitan por la intersección de las avenidas Las Américas y Ciudad de Cali - crédito IDU

La nueva glorieta impactará especialmente a más de un millón de personas residentes en la localidad de Kennedy, beneficiando barrios como El Tintal, Tintalá, Nuevo Techo, María Paz, Tayrona, Nueva Castilla y Patio Bonito. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, señaló que la obra optimizará los tiempos de viaje de 115.000 usuarios del transporte público que diariamente circulan por este corredor, mejorando de manera directa la calidad de vida en la zona y consolidando una infraestructura que conecta y ordena la ciudad.

Por su parte, el subgerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, anunció que con la apertura de la avenida Ciudad de Cali entre calles 2 y 42F sur (Grupo 3), se retoma el trazado de 27 rutas TransMiZonal en sentido norte-sur, lo cual permitirá viajes más directos y eficientes para los usuarios de sectores como María Paz, Saucedal, El Amparo, Patio Bonito y Tintalito. Gutiérrez enfatizó que la obra reducirá los tiempos de viaje de los usuarios de TransMilenio en al menos 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde.

El avance físico de la glorieta es notable: cuando fue recibida en enero de 2024 tenía un 36% de ejecución, y para diciembre de 2025 alcanzó el 99,8%. La estructura cuenta con una circunferencia de 300 metros, ocho ramales de entre 80 y 100 metros, y un peso aproximado de 80 mil toneladas, equivalente a 240 aviones Boeing 747 cargados.

El avance físico de la glorieta pasó de 36% a 99,8% entre enero y diciembre de 2025, con dos niveles y modernos sistemas de acceso vehicular e iluminación - crédito Carlos Fernando Galán/X

Dispone de 25 postes de iluminación y dos niveles: el primero, aun en obra, incluye dos carriles exclusivos para TransMilenio; el segundo nivel, ya habilitado, cuenta con ocho accesos y salidas de dos carriles cada uno y un anillo central de tres carriles, facilitando la conexión con los cuatro puntos cardinales.

Mientras continúan los trabajos en el primer nivel, la operación vehicular incluye dos semáforos ubicados estratégicamente, y los pasos semaforizados para peatones y ciclistas permanecerán activos bajo la glorieta hasta culminar la obra. El Grupo 4 de la avenida 68, que integra este proyecto, registra un 77,74% de avance, tras haber sido recibido con un 29,50%.

El proyecto contempla también la construcción de 18.453 metros cuadrados de espacio público, de los cuales ya se han ejecutado 10.576; 1,16 kilómetros de ciclorrutas, con 0,16 ya terminados; y 15.548 metros cuadrados de zonas verdes, además de la plantación de 165 árboles de especies como roble australiano, chicalá, liquidámbar y falso pimiento. El costo total supera los 209.000 millones de pesos.

La obra permitirá optimizar los viajes de 115.000 usuarios del transporte público en Kennedy, favoreciendo barrios como El Tintal, Nuevo Techo y Patio Bonito - crédito IDU

En paralelo, la apertura de carriles mixtos en los grupos 3 y 1 de la avenida Ciudad de Cali permitirá la operación normal de TransMilenio y el tráfico mixto en varios tramos clave, incluyendo la avenida Villavicencio hasta la avenida Manuel Cepeda Vargas y desde la glorieta de Las Américas hasta Tibanica en el límite con Soacha. La carrera 87 se habilitará en sentido bidireccional, facilitando la salida de Patio Bonito hacia la glorieta elevada.

El alcalde Galán subrayó que la habilitación de estos 7,4 kilómetros de cuatro carriles de la Troncal Cali, desde la glorieta de Las Américas con Cali hasta Tibanica, representa un avance en la solución de deudas históricas en materia de infraestructura, permitiendo a los habitantes de Bogotá ganar tiempo para estar con sus familias y mejorar su calidad de vida a través de una movilidad más eficiente y segura.