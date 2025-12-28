Video: Karen Sevillano se robó el show en la Feria de Cali mostrando los “prohibidos” con ‘Jesús’

La creadora de contenido generó reacciones encendidas por su video bailando junto al personaje de redes sociales durante un evento de la Feria - crédito @karensevillano/Instagram

A pocas semanas de que inicie la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano disfruta de unos días libres participando de la Feria de Cali antes de retomar su labor como presentadora del Aftershow junto a Vicky Berrio.

La creadora de contenido y ganadora del formato de telerrealidad del Canal RCN en la primera temporada celebrada en 2024, volvió a captar la atención en redes sociales. Fiel a su caracter festivo, Karen se sumó a uno de los eventos de la feria bailando salsa junto a un hombre disfrazado de Jesucristo con timbal en mano, conocido en plataformas como el Jesús Salsero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video, la influenciadora y el hombre disfrazado como el hijo de Dios aparecen moviéndose al ritmo de la música, disfrutando del ambiente festivo y recibiendo la ovación de quienes presenciaron el espectáculo, sorprendidos por el curioso momento. El clip publicado por la propia Karen vino acompañado de un curioso mensaje: “¿Quién pidió esta señal?“, haciendo referencia a la creencia de la ”ley de la atracción".

La creadora de contenido protagonizó un video bailando junto al personaje de redes sociales durante un evento de la Feria - crédito @karensevillano/Instagram

Ya en la jornada inaugural, la caleña había sorprendido a sus seguidores al aparecer en una carroza en la que animó al público con interpretaciones musicales y arengas, convirtiéndose así en protagonista de la edición de la tradicional celebración.

¿Quién es el ‘Jesús Salsero’?

Más allá de las risas, en redes sociales quedó abierta la duda de quién era la persona detrás de esta curiosa reinterpretación del Mesías.

El personaje fue creado por William Agudelo, un hombre originario de Tulua que “dejó su traje de ejecutivo de finanzas y marketing, para portar la túnica blanca, cinto rojo y sandalias, como lo haría el Nazareno”, según detalló el diario El País en un reportaje dedicado a esta figura que cobró fuerza en plataformas digitales.

“Lo que yo quiero es que la gente cuando vea a Jesús Salsero se conecte con el Padre celestial, de una manera no tradicional”, expresó Agudelo en declaraciones para el citado medio, días antes de su aparición en la Feria de Cali.

William Agudelo es el creador del personaje Jesús Salsero, una figura popular en redes sociales - crédito @jesuscolombianooficial/Instagram

Según admitió, llevaba una vida de mujeriego mientras estaba casado, hasta que sintió la necesidad de cambiar de vida y confesarle a su pareja la situación. “Comenzando el año 2019, le dije a mi esposa: ‘Tengo que confesarte algo, quiero soltar todo eso que tengo encima y cambiar mi vida’. Le cuento a mi esposa, a María Magdalena... Ella estaba también viviendo un cambio espiritual y esto nos cogió a los dos en la misma sintonía y ella me dijo: ‘No te preocupes, me encanta que me lo confieses, no hay problema, todos podemos cometer errores, pero de ahora en adelante viene un cambio un cambio total’. Sentí que me liberé a partir de entonces, cuando ella aceptó mis errores y en adelante dije: ‘Voy a cambiar’. Ahí es donde empieza ese cambio espiritual en todos mis actos”, comentó Agudelo.

Además del ámbito personal, renunciar a un trabajo estable representó un desafío significativo para el cambio de vida que deseaba. “No es fácil renunciar a lo que la sociedad llama ‘estar realizado’, tener un trabajo estable y un salario fijo. Me puse mi túnica y mis sandalias, pero no fue fácil. Pasé por crisis económicas, pasé de tener un reconocimiento importante al anonimato, en un comienzo. En algún momento hasta vendimos trucha por ahí a domicilio”, recordó.

Sin embargo, la aparición de Jesús Salsero lo llevó a ganar el reconocimiento de las redes sociales por lo peculiar del concepto, al punto que no solo hizo su aparición en la Feria de Cali, sino que estuvo presente durante la Semana Santa. También ha fungido como embajador de carreras, y hasta adelantó que su intención es brindar testimonios de fe en un futuro, con un estilo diferente al tradicional en el catolicismo.

En ese orden de ideas, Agudelo describió al Jesús Salsero como “un showman de la fe”, siendo de allí de donde se desprende su misión. “Yo quiero llegar a todo el mundo, a todo el mundo y que mi mensaje en estos espacios se escuche, quiero que la gente entienda que Jesús es amor, quiero que conecten con el Padre celestial. Quiero llegar a todo el mundo, a todos los rincones donde donde me inviten y que sea posible llegar”, explicó.