Salario mínimo de 2026: se filtra documento que confirmaría un aumento de más de $300.000 y que llevaría el sueldo a $1.800.000

Pese a que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que el decreto sobre el aumento del salario mínimo de 2026 se conocería el 29 o 30 de diciembre, en la tarde del 28 de diciembre de 2025 se filtró en redes sociales un proyecto de decreto sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, En el mismo se plantea un incremento del 23%, lo que llevaría el sueldo desde $1.423.500 a $1.750.905, lo que representa un aumento de $327.405 y confirmaría lo adelantado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, que informó a mitad de diciembre que la remuneración debería ser de $1.800.000.

De igual forma, se empieza a aplicar el nuevo concepto del salario mínimo vital, remuneración en la que insiste el Gobierno de Gustavo Petro y los sindicatos de trabajadores.

Dentro del documento conocido y publicado por periodistas como Norbey Quevedo, se dice que la decisión se “adopta como una medida debidamente motivada y constitucionalmente razonable”.

La misma, esta orientada a:

Preservar el poder adquisitivo del ingreso laboral frente a la inflación observada.

Avanzar de manera progresiva hacia la realización efectiva del salario mínimo vital consagrado en el Artículo 53 de la Constitución Política.

Garantizar los mínimos de subsistencia de los trabajadores de menores ingresos, en armonía con la sostenibilidad macroeconómica, la generación de empleo y los fines del Estado Social de Derecho.

Tanto el decreto como el aumento se fijarían a partir del 1 de enero de 2026.

Implementación gradual

De acuerdo con el mismo, no se prevé cerrar esa diferencia salarial en una sola vigencia fiscal, sino de manera gradual hacia la convergencia entre el salario mínimo y el salario vital estimado. El documento detalla que el ajuste parcial responde a un enfoque progresivo y considera las condiciones económicas vigentes.

“La decisión de aplicar un ajuste del 23% se fundamenta técnicamente en la comparación entre el salario vital estimado y el salario mínimo legal vigente, lo que permite justificar el porcentaje elegido como una medida razonada y alineada con la sostenibilidad fiscal. El esquema plantea que, tras el aumento inicial, se realizarán ajustes adicionales en los años siguientes para continuar cerrando la brecha salarial”, se lee en el documento.

Sostenibilidad y compatibilidad

El enfoque gradual busca garantizar que el aumento salarial sea sostenible y compatible con el contexto económico proyectado, evitando impactos abruptos en la estructura salarial vigente. Las autoridades prevén monitorear los resultados de la medida y hacer revisiones periódicas de las variables económicas involucradas.

Sobre el salario mínimo vital, precisamente, el presidente Gustavo Petro explicó, el 23 de diciembre que, por primera vez, el salario mínimo será determinado a partir de la canasta mínima vital.

El mandatario indicó: “Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”. Asimismo, recalcó que la decisión sigue lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estipula que Colombia debe garantizar “un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”.

Error del Gobierno Petro

No obstante, expertos como el profesor de Economía de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo dice que este movimiento podría ser una grave equivocación para el Gobierno.

Por medio de X, el experto aseguró que decretar el salario mínimo -un precio regulado de la economía que afecta millones de contratos, tasas e impuestos- según el nivel de ingreso “mínimo vital”, como lo anunció el presidente, “puede ser un error, y no solo por no conocer qué es el “mínimo vital”.

Aclaró que el mínimo vital es un ingreso por hogar, que tiene varios aportantes o perceptores y para el que no hay una metodología definida de cálculo. Puntualizó que el salario mínimo es la base que define el ingreso regulado de un contrato de un perceptor, un trabajador, y ese ingreso es mayor a la base

“Un trabajador que gana un salario mínimo, y recibe subsidio de transporte, también ingresa o percibe de forma directa la prima de servicios, las cesantías y los intereses de cesantía. Para 2025, con un mínimo, un trabajador ingresa al mes $1′910.319″, indicó.

Precisó que, además de que el ingreso efectivo de un trabajador con un contrato formal con al menos un salario mínimo de base es mayor que el salario mínimo, hay que considerar el número de perceptores y saber cuál es el nivel con el cual se define el salario mínimo vital.

Efectos en la inflación

Y, como se recordará, el Banco de la República advirtió que incrementos desmesurados en el salario mínimo pueden tener efectos en la inflación (5,30% anual en noviembre de 2025), ya que los aumentos se trasladan a los precios de bienes y servicios. También señaló el riesgo de afectar el mercado laboral; puesto que un aumento considerable podría reducir la generación de nuevos empleos y aumentar la informalidad. La entidad recomienda que los ajustes salariales guarden correspondencia con la productividad y la inflación proyectada para evitar distorsiones en la economía.