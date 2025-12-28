Naufragio en Timbiquí, Cauca, deja cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad

Cuatro personas fallecieron, entre ellas dos menores de edad, tras el naufragio de una embarcación en aguas del Pacífico caucano, cerca de Timbiquí, Cauca. El siniestro ocurrió durante la tarde del 27 de diciembre cuando la lancha, que transportaba cerca de 40 pasajeros desde Buenaventura, Valle del Cauca, con destino a Timbiquí, chocó contra un tronco flotante a la altura de la bocana del río Naya y Punta Ají, a escasos 15 minutos del casco urbano.

Según confirmaron las autoridades municipales, entre los fallecidos figuran una niña de tres meses, otra menor de seis años y dos adultos. El alcalde de Timbiquí, Kilian Cuero, lamentó el hecho y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

“Todo el pueblo está con dolor, acompañando a las familias en este difícil momento”, manifestó el mandatario. La emergencia movilizó a otros navegantes que se encontraban en la zona, quienes auxiliaron a los pasajeros y lograron rescatar a varios ocupantes, lo que evitó que el saldo mortal fuera mayor.

Condiciones y causas del accidente

Las autoridades indicaron que las condiciones meteorológicas adversas y el fuerte oleaje registrados en los días previos habrían influido en la emergencia. No obstante, la investigación preliminar también considera una posible falla mecánica en la embarcación. El incidente se produjo en una zona donde el transporte marítimo y fluvial es esencial para la vida cotidiana de las comunidades locales.

La versión inicial indica que el impacto con un tronco sumergido provocó el hundimiento de la nave. Algunos ocupantes lograron ser asistidos, mientras que otros no alcanzaron a ponerse a salvo. Hasta el momento, las autoridades mantienen la búsqueda de al menos dos pasajeros reportados como desaparecidos.

Las autoridades investigan el origen del siniestro y se reitera el llamado a extremar precauciones en la navegación. - crédito captura de video

Operativos de búsqueda y trabajo conjunto

La Armada Nacional activó los protocolos de emergencia y desplazó unidades hasta el sitio del siniestro, sumándose a los esfuerzos de los organismos de socorro y miembros de la comunidad local. Estos operativos se concentran en la localización de los desaparecidos y en el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El alcalde Cuero reiteró el llamado a los transportadores y a la comunidad a extremar las medidas preventivas, cumplir las recomendaciones oficiales y evaluar las condiciones climáticas antes de zarpar. “Nos solidarizamos con las víctimas, les enviamos un abrazo de acompañamiento desde la administración municipal”, declaró el mandatario.

La Armada Nacional activó los protocolos de emergencia - crédito @Dimarcolombia/X

Riesgos en la navegación del Pacífico

El naufragio en Timbiquí vuelve a poner en evidencia los riesgos de la navegación en el Pacífico colombiano. A lo largo de 2025 se han reportado varios accidentes similares en la región, provocados por factores como condiciones meteorológicas adversas, sobrecupo y falta de controles de seguridad. El transporte por mar y río constituye el principal medio de comunicación para numerosas comunidades costeras, lo que incrementa la exposición a este tipo de incidentes.

En junio de este año, se registró otro naufragio tras la salida de una embarcación desde Buenaventura hacia el departamento del Chocó, con investigaciones abiertas para determinar causas y responsabilidades. Más recientemente, el 23 de diciembre, se reportó el rescate de 13 personas, entre ellas tres menores, a bordo de una lancha a 40 millas náuticas de Buenaventura.

En junio se registró otro naufragio de una embarcación que iba de Buenaventura al Chocó - crédito EFE

Investigación y llamados a la prevención

La investigación en curso busca establecer las causas exactas del accidente en Timbiquí. Aunque el choque con un tronco figura como la principal hipótesis, las autoridades aguardan los informes técnicos. Los organismos de socorro y la Armada Nacional mantienen la búsqueda de los desaparecidos y la verificación de las condiciones en que ocurrió el siniestro.

Las autoridades insisten en la importancia de revisar el estado de las embarcaciones y las condiciones climáticas antes de cada travesía, con el objetivo de prevenir nuevas tragedias en la región. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas ni sobre el número exacto de personas que viajaban en la embarcación accidentada.