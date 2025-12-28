Miranda contó cuál es la historia detrás de los mandamientos en mármol que Petro ya incumplió, entre ellos el de no convocar una constituyente

La representante Katherine Miranda recordó el episodio en el que el presidente Gustavo Petro firmó en mármol no convocar una asamblea constituyente - crédito Colprensa - @KatheMirandaP/X

La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente revivió en las redes sociales la memoria de un episodio clave en la historia reciente del país, en la que el hoy mandatario de los colombianos estableció una serie de compromisos que, paulatinamente ha ido incumpliendo: entre ellos, justamente, el de no convocar a este proceso, que buscaría reformar la Constitución Política de 1991, así el gobernante lo niegue.

En aquel momento, ocurrido en mayo de 2018, Petro, acompañado por figuras de peso como Antanas Mockus, Ingrid Betancourt y Claudia López, formalizó ante el público el compromiso de acatar doce mandamientos destinados a garantizar el respeto a la propiedad privada y la preservación del Estado social de Derecho. Entre estos compromisos figuraba explícitamente no ceder a la “tentación” de no convertirse en un nuevo Hugo Chávez, dictador venezolano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la República, en la alocución del martes 23 de diciembre, reiteró su intención de sacar una asamblea constituyente para romper lo que, según él, es el bloqueo del Congreso y las altas cortes - crédito Presidencia

La advertencia iba encaminada a no intentar modificar la Carta Magna, por lo que se simbolizó en una placa de mármol cuya fotografía volvió a circular tras los anuncios del mandatario: que si bien ha hecho énfasis en que no sería en el actual periodo, sino que se adelantaría en la próxima legislatura, despertó una fuerte controversia por su intención de que se lleven a cabo reformas para superar, según él, el bloqueo que se registraría en el Congreso a sus reformas.

La congresista Katherine Miranda, que en aquel entonces participó en el respaldo a la campaña de Petro, de cara a la segunda vuelta, la que perdió ante Iván Duque, y hoy integra la oposición, relató detalles inéditos de ese acto. No fue la primera vez en que la congresista apoyó al líder progresista, pues también lo hizo en 2022, en una determinación de la que dijo hoy sentirse arrepentida de haber tomado, frente al desarrollo del hoy Gobierno.

¿Qué dijo Katherine Miranda del ‘marmolazo’ de Gustavo Petro?

En su perfil de X, la congresista opositora, que hace parte del partido Alianza Verde, expresó los motivos por los cuales se siente responsable de lo sucedido. “Estuve aquí, yo misma mandé a hacer esas placas en el Cementerio Central porque me lo pidió el profe Antanas Mockus”, escribió Miranda en su cuenta de X, en la que reconstruyó el origen del famoso mármol que atestiguaba el compromiso del jefe de Estado con no convocar una asamblea constituyente.

Con este post, la representante Katherine Miranda habló sobre el Gustavo Petro y las placas de mármol con las que se comprometió a no convocar una asamblea constituyente - crédito @KatheMirandaP/X

En ese orden de ideas, la representante no solo insistió en su distancia actual respecto al Gobierno, sino que profundizó en el desencanto personal que le provoca la administración Petro. “Me avergüenza y me arrepiento de haber creído en él”, afirmó Miranda en la plataforma digital, en la que remarcó el quiebre entre sus expectativas iniciales y la realidad percibida del Ejecutivo, que está inmerso en una serie de situaciones que ponen en duda su legitimidad.

“Qué asco y repugnancia en lo que terminó Gustavo Petro”, agregó la parlamentaria, con un juicio contundente, en referencia directa al contraste entre las promesas estampadas en el mármol y el giro constitucional que Petro pretende sacar adelante. Y es que la imagen del político firmando la promesa ante Mockus y López, ambos líderes del Partido Verde, se ha convertido en símbolo de cómo el gobernante abandonó tras su llegada al poder las promesas de campaña.

Gustavo Petro firmó en 2018 unas tablas en las que prometió no convocar a una constituyente, con Antana Mockus y Claudia López como garantes - crédito @petrogustavo/X

Los 12 mandamientos que Gustavo Petro se comprometió a respetar en 2018, y que ha ido incumpliendo

No expropiaré No convocaré a una asamblea constituyente Manejaré los recursos públicos como recursos sagrados Impulsaré la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización Garantizaré la democracia pluralista y el respeto a la diversidad Respetaré el estado social de Derecho Respetaré el acuerdo de paz Nombraré a las/los más capaces Garantizaré la igualdad de género Impulsaré el tránsito ordenado a las energías limpias Impulsaré la educación pública gratuita y de calidad para todos los colombianos Garantizaré el cumplimiento de los resultados de la consulta contra la corrupción