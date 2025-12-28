La quemona sigue causando sensación en redes, ahora el DJ Bizarrap reaccionó al tema: “Es un infierno, este tema”

En un primer momento, Bizarrap reconoce que le gusta la canción - crédito @davoxeneizeee / TikTok

El alcance internacional de canciones populares impulsadas por las redes sociales quedó demostrado una vez más cuando el productor argentino Bizarrap reaccionó en vivo a La Quemona, el irreverente tema del colombiano Mishelle Master Boys.

Este episodio no solo desató risas y debates en plataformas digitales, sino que también evidenció cómo propuestas nacidas en el entorno local, marcadas por su tono explícito y relato desenfadado, pueden irrumpir en la escena global gracias a la conectividad y la influencia de creadores de contenido como el streamer argentino Davo Xeneize.

En una transmisión reciente, Bizarrap aceptó la invitación de Davo Xeneize para comentar una de sus sesiones junto a J Balvin. El momento clave surgió cuando los seguidores del chat pidieron escuchar La Quemona, un tema conocido en Colombia desde 2004 y presente en fiestas y reuniones sociales durante dos décadas por su cruda descripción de una infidelidad.

El productor, sorprendido y divertido por la propuesta, inició la escucha con entusiasmo. De inmediato, elogió la energía de la canción: “Está espectacular, es una bomba. Es un infierno, este tema”, afirmó Bizarrap, según se evidenció en el propio canal de Davo Xeneize.

El streamer Davo Xeneize sorprende al productor musical Bizarrap al ponerle la popular canción 'La Quemona' durante una transmisión en vivo - crédito @davoxeneizeee / TikTok

La secuencia dejó uno de los momentos más comentados entre la audiencia internacional: cuando Bizarrap llegó a la segunda parte del tema, repleta de guiños sexuales y expresiones groseras, no pudo evitar la risa y admitió su incomodidad: “¡Venía bien, eh! Hasta la mitad venía bien”.

El DJ argentino comparó el tono del segmento explícito con el humor del youtuber El Bananero, conocido por sus parodias musicales latinoamericanas.

La viralización del fragmento en que Bizarrap y Davo Xeneize reaccionan al tema ha consolidado la posición de La Quemona como fenómeno digital, al punto que miles de usuarios replicaron el momento en redes y celebraron el intercambio cultural.

Internautas colombianos expresaron su ambivalencia entre el orgullo y la sorpresa de ver cómo una pieza local se convierte en motivo de sorpresa y diversión para audiencias extranjeras. En los comentarios del canal, resaltaron frases como “Soy Colombiana y ver a gente de otros países escuchando la quemona me da entre risa y vergüenza” y “Toda Colombia pide a gritos una sesión con Bzrp”.

En la última parte Bizarrap afirma que la canción estaba buena solo hasta la mitad, antes que fuera más explicita - crédito @davoxeneizeee / TikTok

La Quemona, autoría de Mishelle Master Boys y nacida en Tumaco, Nariño, cultiva una narrativa directa y picaresca: “En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar. Y a comenzar el toque, toque por la puerta de atrás. Y sale bien caripelada ella a abrirle la puerta diciéndole al mozo (‘Ay, mi amor, casi no llega’)”, enuncia la canción combinando humor negro, referencias coloquiales del Pacífico colombiano y un ritmo contagioso que facilitó su expansión.

Hace algunos días el propio cantante agradeció públicamente a Davo Xeneize la difusión, al señalar: “Davo, agradecido por todo lo que está haciendo, metiéndole duro y dispuesto para que hagamos un stream”.

La historia detrás del reciente auge internacional empezó meses atrás, cuando Davo Xeneize descubrió la canción en uno de sus streams y expresó en directo su “shock” ante la crudeza y espontaneidad del tema.

La popularidad del clip provocó que otros creadores exploraran la reacción de extranjeros a la letra de La Quemona, y el boca a boca digital la catapultó a una visibilidad inesperada.

El Dj disfrutó el tema y también le causo gracia parte de su letra - crédito composición fotográfica

Algunos usuarios señalaron la importancia de la reacción de Davo Xeneize para mantener vigente la canción: “Los de Master Boy deberían mandarle un regalo a Davo, nadie los promocionó como él”.

La dinámica ha alimentado el debate en redes sobre la difusión de expresiones culturales consideradas tabú o irreverentes, así como su potencial para ser reconocidas como parte del patrimonio popular más amplio, incluso fuera de Colombia.