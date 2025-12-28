La ‘Gran Consulta’ calificó de “innecesaria” la constituyente de Petro: “Colombia no necesita atajos ni refundaciones oportunistas”

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo (de izquierda a derecha) integran la Gran Consulta por Colombia —falta Paloma Valencia— - crédito @VickyDavilaH/X

La discusión sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución de 1991 alcanzó un nuevo nivel de tensión política en Colombia; mientras que el mandatario insiste en que su intención no es redactar una nueva Carta Magna, sino llevar a cabo reformas puntuales, su llamado encontró una firme oposición en diversos sectores de la sociedad.

Entre los opositores más destacados se encuentran los miembros de la ‘Gran Consulta por Colombia’, una coalición política que se alista para presentar candidatos de centro-derecha en las elecciones legislativas de marzo de 2026, el 8 de marzo.

La ‘Gran Consulta por Colombia’, integrada por figuras como Vicky Dávila, Paloma Valencia, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, expresó su desacuerdo con la iniciativa presidencial a través de un comunicado público.

El mensaje resalta el compromiso de este grupo con la defensa de la Constitución de 1991 y critica la propuesta de Petro como una maniobra que, según ellos, polariza aún más a la sociedad colombiana y debilita las instituciones democráticas.

Mientras el presidente busca reformas puntuales por medio de una constituyente, causó un fuerte rechazo de la coalición ‘Gran Consulta por Colombia’ - crédito @lunadavid/X

En el comunicado, la ‘Gran Consulta’ hace un llamado a la estabilidad democrática, justo en un momento electoral, y señala que el país no necesita un cambio radical en su marco constitucional: “En defensa de la Constitución de 1991, en plena época electoral, cuando Colombia necesita reglas claras y estabilidad democrática, el presidente Gustavo Petro ha vuelto a plantear la idea de una Asamblea Constituyente”.

