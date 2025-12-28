Colombia

Jóvenes armaron escándalo en vía publica de Barranquilla: “Se mamaron una salchipapa y no la pagaron”

En el video se ve como a pesar de presumir tener dinero, los implicados no pagan lo consumido y se enfrentan con un testigo de los hechos

Un video captura el acalorado, pero cómico, reclamo a unos jóvenes en Barranquilla por no pagar una salchipapa. El hombre que graba no duda en llamarlos 'chirretes' mientras ellos parecen disfrutar de la atención - crédito Noticias Barranquilla / Facebook

Las imágenes de un altercado en un puesto de comidas rápidas en Barranquilla han causado revuelo en redes sociales, donde cientos de usuarios han compartido y comentado el video que muestra lo sucedido.

Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes consumió por completo una salchipapa y, al terminar, se negó a pagar argumentando que “no tenía casi proteína”. Los propietarios, al ver la negativa, decidieron contactar a las autoridades para intentar resolver la situación.

El episodio, registrado por un video aficionado, muestra la tensión que se vivió en el lugar. En la grabación, el narrador relata la situación mientras una joven de cabello rizado posa y pregunta a la cámara: “¿Me veo linda?”.

El hombre que filma responde con ironía y señala: “Se mamaron una salchipapa y no la pagaron”, mientras los jóvenes se ríen y permanecen frente al puesto de comida. La insistencia del hombre por el pago queda reflejada en frases como “Paga las salchipapas, paga las salchipapas”, ante lo cual uno de los jóvenes decide presumir sus zapatos, desviando la conversación hacia el precio de estos.

En el video los jóvenes posan orgullosos por la acción - crédito Noticias Barranquilla / Facebook

El intercambio sube de tono cuando el narrador lo increpa: “Usted es un chirrete, oyó” y “No tienes pa’pagar, ¿te presto? bobo”. El joven continúa mostrándose desafiante y en lugar de acceder al pago, responde con “Culé de envidia” cuando el hombre le pide, “saca 30 pesos ahí pa’ve”.

Finalmente, entre gritos y burlas, los jóvenes sugieren que, si tanto le molesta, sea él quien pague la cuenta. Todo esto ocurrió mientras un par de patrulleros de la policía observaban la escena.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, con comentarios que reflejan tanto indignación como burla hacia el grupo involucrado.

Entre los mensajes más destacados, se pueden leer expresiones como “Que porquería de personas Dios le de más al dueño del negocio” y “Porquería quieren vestir bien y andan más pelaos”.

Al parecer la deuda era de 30.000 pesos - crédito recetinas.com

Otros internautas sugirieron exponer la identidad de los jóvenes: “Cómo se llamarán las chirretas esa para buscar el perfil y que todo el mundo sepa” y “Quién sabe en cuántas partes más lo habrán hecho, sinvergüenzas que son”.

No solo se cuestionó la actitud de los jóvenes, sino también su aparente afán de aparentar una posición económica superior. Un usuario escribió: “Son unos aparentadores compran zapatos caros y ni les queda para comer”.

La joven que pregunta por su apariencia también fue blanco de comentarios sarcásticos: “La capibara con gafas y que ‘me veo linda’ ella fue la que se tragó toda la salchipapa no tengo pruebas pero tampoco dudas...” y “Si la muchacha de gafas ve este video y no deja de tomar alcohol el resto de su vida, está jodida”.

El sentimiento de inconformidad se extendió hacia el comportamiento exhibido por el grupo, percibido como motivo de orgullo en lugar de vergüenza. Así lo reflejan mensajes como “Y lo peor es que se sienten orgullosos como si fuera una hazaña” y “Si no tenían plata para qué fueron a comer, qué falta de respeto, no les da vergüenza hicieron el video viral para que todo el mundo los vea”.

Al parecer el no pago fue motivado por la poca proteína que tenía el platillo - crédito @Latoneira / Instagram

A pesar de la intervención de las autoridades, hasta el momento no se ha confirmado si hubo algún tipo de sanción para los implicados. No obstante, no pagar los bienes consumidos o utilizados en un local comercial puede terminar en privación de la libertad o sanciones económicas.

El hecho ha reavivado el debate sobre la responsabilidad y el respeto que deben observar quienes acuden a establecimientos comerciales. Usuarios y propietarios coinciden en la necesidad de promover una cultura de pago y honestidad para evitar situaciones similares en el futuro y garantizar la convivencia en espacios públicos.

