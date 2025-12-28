Oración para realizar el Día de los Santos Inocentes, que se celebra cada 28 de diciembre

Este día nace debido al pasaje bíblico donde el rey Herodes busca al niño Jesús - crédito Duccio di Buoninsegna / La matanza de los inocentes

En la tradición popular de muchos países, el 28 de diciembre se ha consolidado como una fecha dedicada a las bromas y engaños, considerada por muchos como un día de diversión y risas.

Sin embargo, para los fieles católicos, esta jornada va mucho más allá del humor y la ligereza, y se convierte en una ocasión de recogimiento y plegaria, inspirada en un episodio bíblico de gran dramatismo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La conmemoración tiene sus raíces en los relatos del Nuevo Testamento, donde el Evangelio según San Mateo narra que Herodes I el Grande, al temer por la amenaza profética que representaba el nacimiento de Jesús, ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores.

El texto bíblico relata: “Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado”. Este suceso, recordado como la “Matanza de los Inocentes”, representa uno de los pasajes más trágicos de la historia sagrada.

El 28 de diciembre es una conmemoración de carácter religioso - crédito Guido Reni / La matanza de los Inocentes

La decisión de Herodes se originó por la inquietud que le generó la visita de los Reyes Magos, que llegaron siguiendo una estrella, con la intención de rendir homenaje al que sería el nuevo rey de los judíos.

Herodes, al enterarse de ello, convocó a los magos para que le informaran la ubicación exacta del nacimiento, bajo el pretexto de adorar también al niño. Sin embargo, tras recibir una advertencia en sueños, los Reyes Magos regresaron a su país por otra ruta, evitando así delatar el paradero de Jesús.

Mientras tanto, según el mismo evangelio, un ángel se apareció a José, instruyéndolo para que huyera con María y el niño hacia Egipto, logrando así salvar al pequeño de la persecución.

En el calendario litúrgico cristiano, el 28 de diciembre quedó reservado para honrar la memoria de estos niños, reconocidos como los primeros mártires que dieron su vida en lugar del Salvador.

Se cree que la fecha pudo mezclarse con una tradición medieval que buscaba hacer burla a tradiciones religiosas - crédito Freepik

La tradición de esta festividad se remonta, según la Enciclopedia Católica, a los siglos IV o V, aunque no existe consenso sobre la fecha exacta de su instauración. Aunque se estableció en el contexto de la octava de Navidad, periodo que abarca los ocho días posteriores al 25 de diciembre, para subrayar la proximidad y la relación directa entre el nacimiento de Jesús y el sacrificio de los Santos Inocentes.

Con el paso de los siglos, la conmemoración fue adquiriendo matices distintos en diferentes regiones.

Aunque no existe certeza sobre el momento en que la solemnidad religiosa comenzó a mezclarse con el humor popular, varias teorías sugieren que la festividad se fusionó con la llamada “Fiesta de los Locos”, celebrada en la Edad Media alrededor del 1 de enero.

Esta antigua tradición consistía en parodiar rituales eclesiásticos y elegir figuras simbólicas como un papa o un obispo de broma. A pesar de los intentos de la Iglesia por erradicar estas prácticas, las celebraciones continuaron hasta el siglo XVI.

En la actualidad el día es usado para hacer bromas - crédito Freepik

La Enciclopedia Británica documenta cómo estas festividades, caracterizadas por la burla y la inversión del orden social, influyeron en la dimensión lúdica que hoy caracteriza el Día de los Santos Inocentes en muchos países hispanohablantes. En el ámbito religioso, la fecha sigue siendo motivo de reflexión y plegaria.

La oración para el Día de los Santos Inocentes

La oración recuerda la inocencia de los niños que murieron a causa del temor y la ambición del poder. El significado de la fecha invita a reflexionar sobre la defensa de la vida infantil y la denuncia de cualquier forma de violencia contra los más indefensos.

Oh, Santos Inocentes, pequeños mártires

que están en el Corazón del Padre

Y en el Amor inmenso de María,

les rezamos:

Intercedan por nosotros el Espíritu de fortaleza

Para combatir el mal que ataca

Y destruye las vidas,

especialmente las de los pequeños,

Débiles y pobres inocentes.

Enjuguen las lágrimas de los niños,

acaricien con ternura

A los enfermos y a los ancianos.

Ayuden a los hombres y mujeres a creer en la vida,

A defender su sacralidad

desde la concepción hasta el último respiro.

Para aquellos padres y madres

que la rechazaron con el aborto

Obtengan la gracia del perdón de Dios

y la paz del corazón.

Para los que golpean y humillan

a los pobres e inocentes,

Intercedan arrepentimiento sincero y verdadera conversión.

Protejan cada vida desde el seno materno;

Custodien a los niños

para que no pierdan su inocencia;

Ayuden a las familias a recibir y amar a sus hijos

Como regalo de Dios.

Velen sobre los enfermos

para que sientan que Dios está cerca de ellos;

Iluminen a los poderosos

Para que promuevan leyes en defensa de la vida.

Recen con nosotros y por nosotros

para que la humanidad encuentre

El amor y el respeto hacia los niños y los inocentes

Para que aprendamos de ellos a amar

El tesoro precioso: ¡la vida!

¡Santos Inocentes, rogad por nosotros!

También puede rezar:

Señor Jesús, Tú, que fuiste perseguido desde tu nacimiento, y conociste el dolor de miles de niños inocentes, te pedimos por todos los pequeños que hoy sufren violencia, abandono o injusticia. Concédeles tu protección y misericordia. Que el sacrificio de los Santos Inocentes inspire a la humanidad a defender la vida y la dignidad de los más vulnerables. Amén.